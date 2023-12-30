全台跨年活動一覽：各縣市跨年演唱會夢幻卡司、絢爛煙火秀，陪你一起迎接2024！

年末將至，你想好要去哪裡跨年了嗎？在迎接元旦三天連假之前，先跟著《關鍵評論網》一起好好送走2023年，開心地迎接2024年的到來吧！

無論是打算到現場一同感受熱鬧氣氛，還是在家收看轉播，我們都為你整理了全台各縣市的跨年晚會與煙火秀資訊，最夢幻的卡司、最絢爛的煙火秀，一次報你知！

【北部地區】

名稱｜台北最High新年城

時間｜2023/12/31 19:00 - 2024/01/01 01:00

地點｜台北市民廣場（台北市信義區仁愛路四段與市府路口）

演出卡司｜MAMAMOO成員華莎、八三夭、徐佳瑩、動力火車、盧廣仲、Matzka、HUSH、韋禮安、麋先生、吳卓源、告五人、麋先生、Mavis瑪菲司、IT BOYZ、未來少女等

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名稱｜閃耀新北・圈起1314 跨河煙火

時間｜2023/12/31 15:00

地點｜淡水漁人碼頭（新北市淡水區觀海路199號）

卡司｜馬念先、Leo王、法蘭黛樂團、Control T、薄荷水晶、板凳樂團、溫嵐、林俊逸、黃鐙輝、曾子余、梁舒涵、林姮均、許富凱、溫嵐、趙詠華、鄭怡、U:NUS、B.T.O.D、YOYO家族、馬戲之門等

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「閃耀新北，圈起1314」跨年活動，活動場域包含淡水漁人碼頭派對主舞台及親子舞台、八里左岸公園同樂舞台以及海關碼頭光映淡水恐龍星光派對，31日自15時起至晚上活動不間斷。長達13分14秒，全台唯一跨河煙火秀也將於晚間登場，超過2萬發的絢麗煙花，結合暖心市集、主題裝置藝術以及多組獨家藝人的精采獻唱等精采活動。

名稱｜2024「愛來基隆」跨年煙火秀

時間｜2024/01/01 00:00

地點｜於文化中心頂樓施放（基隆市中正區信一路181號）

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基隆市政府再度邀請國慶煙火及澎湖花火節執行團隊，於12月31日晚間12點整在文化中心頂樓施放360秒、共5000發的煙火，並且在國門廣場透過全台最大裸視3D螢幕，重現一票難求的「最愛基隆年終演唱會」盛大演出，跨年前60秒將以3D螢幕倒數，加上基隆獨特優勢的港區大船鳴笛，陪伴大家熱鬧迎接2024的到來。

而基隆市市長謝國樑特別推薦幾處最佳煙火觀賞點，包含基隆東岸商場、海洋廣場、國門廣場及虎仔山等。此外，市府也特別準備基隆在地店家「香氛森林」特製的精油手工皂，於活動當天晚間11點起在國門廣場發送，藝人黃鐙輝也將於晚上11時30分到國門廣場現場直播，與民眾一同倒數新年的到來。

名稱｜2024 宜蘭跨年晚會「閃耀蘭城X幸福宜市」

時間｜2023/12/31 20:00

地點｜蘭城新月廣場（宜蘭縣宜蘭市民權路二段38巷6號）

卡司｜關關 、木星、陳勢安、旺福、南拳媽媽、老王樂隊、艾薇、葉秉桓、劉漢杰等

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名稱｜迎向2024羅東跨年晚會

時間｜2023/12/31 20:00

地點｜羅東中山公園（宜蘭縣宜蘭市中山路二段482號）

卡司｜白安、魏如昀、文慧如、邱軍、郭幼康、+how、打倒三明治、步行者、TOH、DJ Lexii等

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名稱｜2024桃園星際城STAR UP跨年晚會

時間｜2023/12/31 19:00

地點｜高鐵桃園站前廣場（桃園市中壢區高鐵站前路）

卡司｜動力火車、丁噹、黃偉晉、熊仔、陳昊森、田亞霍、瑪菲司、J.Sheon、Boom!怪物星人、洪暐哲、閻奕格、N.Flying柳會勝和李承協、Karencici

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名稱｜2024龍潭大池跨年煙火音樂會

時間｜2023/12/31 15:00

地點｜桃園龍潭大池西岸水上舞台（桃園市龍潭區上林里中豐路上林段115巷11號）

卡司｜馬戲之門、莉西亞舞團、金曲團隊東東樂團、華昇、彭月春、Jump Junior、尖叫螺絲、呂儀、中原大學嘻研社、溫軒宇、Ai、李霈雯、集夢所、徐仁豪等

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在2023年的尾聲，桃園市政府文化局、觀光旅遊局、客家事務局、青年事務局與龍潭區公所共同於12月31日跨年夜舉辦一場精彩壯觀的「2024龍潭大池跨年煙火音樂會」，以桃園市龍潭區著名觀光景點「龍潭大池」為年末舞臺，在今年的最後一刻，綻放「長達220秒」的煙火，點亮龍潭夜空，燦爛迎接嶄新的一年，民眾亦可藉著跨年晚會，夜間走訪龍潭，感受不同的聲光魅力。

名稱｜2024大新竹跨年公益演唱會「新星閃耀 竹夢未來」

時間｜2023/12/31 18:00

地點｜新竹市大湳雅公園（新竹市北區湳雅街81號）

卡司｜白冰冰、彭佳慧、安心亞、熊仔、李千娜、張涵雅、婁峻碩SHOU、U:NUS、Saturnday、艾薇、J.Sheon、張庭瑚、白安、Kevin廖柏雅、同理Zunya、陳思瑋等

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【中部地區】

名稱｜2024幸福龍來台中跨年夜

時間｜2023/12/31 19:00

地點｜水湳中央公園（台中市西屯區中科路2966號）

卡司｜JESSI、盧廣仲、周湯豪、黃明志、宇宙人、美秀集團、芒果醬Mango Jump、原子少年Ozone、陳零九、邱鋒澤、阿跨面、艾蜜莉、比杰、張若凡、蓋兒GAIL、晨悠、未來少女-幻藍小熊

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名稱｜2024麗寶樂園跨年演唱會「LINE FRIENDS TOWN」

時間｜2023/12/31 20:00

地點｜麗寶樂園渡假區第二停車場（台中市后里區福容路8號）

卡司｜八三夭 831、宇宙人Kimberley Chen 陳芳語、Ozone、FEniX、芒果醬 Mango Jump、阿跨面、阿夫Suhf、O.Dkizzya、同理Zunya、洪暐哲Waji、未來少女NextGirlz 日光之橙、ALL IN 5

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名稱｜2024彰化市跨年晚會「好運龍總來」