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TNL+ 2023/12/21,
中東

從歷史脈絡分析，「從河流到海洋」絕對是反猶和主張種族清洗的口號

從歷史脈絡分析，「從河流到海洋」絕對是反猶和主張種族清洗的口號
Photo Credit: GettyImages

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1947年，第一次中東戰爭，阿拉伯國家違反聯合國決議，集體侵略以色列，要把以色列從地圖上抹去。經過第一次中東戰爭，阿拉伯人依然繼續把以色列從地圖上抹去的主張。於是，當時提出的「從河流到海洋」，意思就是「從河流到海洋」的整個巴勒斯坦地區，都是巴勒斯坦人的領土。

以哈戰爭爆發後，歐美國家社會上出現輿論大分裂。美國大學校園中也出現了大批親巴遊行示威。大量的遊行示威中出現反猶口號，學校卻不加理會。這種現象引起社會的次生強烈爭議：公眾質疑，那些暗示對猶太人「種族清洗」口號在校園暢通無阻，校長是否失職。

三所精英私立大學，哈佛、麻省理工、和賓州大學，校園內的親巴示威最活躍，於是成為焦點中的焦點。

上星期二（12月5日），這三所學校校長被傳召到國會作證和接受質詢。來自紐約的共和黨聯邦眾議員、眾議院教育委員會主席斯特凡尼克（Elise Stefanik）與哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）的問答短片在網路瘋傳。在斯特凡尼亞的質問下，蓋伊不斷以「支持言論自由」為自己的沒有禁止反猶口號而辯護。當斯特凡尼克問，如果校園內出現呼籲針對猶太人種族屠殺的口號，是否違反學校守則（Code of Conducts）時，蓋伊回答，這要看「情境」或「上下文」（context）；其他兩位校長的回答也都以「言論自由」辯護。

蓋伊等人的回答引發眾怒。斯特凡尼克在會後呼籲三位校長辭職，70多名眾議員也呼籲學校解僱這三位校長。就連同為民主黨的白宮發言人，也指責蓋伊。

賓州大學校長麥吉爾（Liz Magill）先是發表一段短片，強調自己個人絕對反對反猶主義，也承諾會嚴格執行學校禁止「反猶」、「反阿」、「伊斯蘭恐懼症」的政策。該校猶太社群「拉比」率先辭職以表示不滿。於是僅僅過了兩天，到了週六（9日），校長就抵擋不住壓力，和校董會主席一道辭職。

這下子壓力來到哈佛大學身上。校長蓋伊發出聲明，為自己在聽證會上的發言道歉。哈佛大學700多名教授聯名公開信支持校長留任。但社會上要求她辭職呼聲繼續「壓力山大」。到了星期二（12日）早上，校董會在經過一晚會議之後，宣布一致支持校長留任。哈佛大學的態度立即引起反彈。

周四（14日），眾議院以303：126票通過決議，呼籲哈佛和麻省理工的校長辭職。注意到這個協議是由共和黨人和民主黨人聯手提出，而且要通過必須取得290票即三分二的多數（共和黨人只剛剛多於半數）。可見，這並非只是「右翼」的議案，而是「左右共識」之下的產物。

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