從歷史脈絡分析，「從河流到海洋」絕對是反猶和主張種族清洗的口號
我們想讓你知道的是
1947年，第一次中東戰爭，阿拉伯國家違反聯合國決議，集體侵略以色列，要把以色列從地圖上抹去。經過第一次中東戰爭，阿拉伯人依然繼續把以色列從地圖上抹去的主張。於是，當時提出的「從河流到海洋」，意思就是「從河流到海洋」的整個巴勒斯坦地區，都是巴勒斯坦人的領土。
以哈戰爭爆發後，歐美國家社會上出現輿論大分裂。美國大學校園中也出現了大批親巴遊行示威。大量的遊行示威中出現反猶口號，學校卻不加理會。這種現象引起社會的次生強烈爭議：公眾質疑，那些暗示對猶太人「種族清洗」口號在校園暢通無阻，校長是否失職。
三所精英私立大學，哈佛、麻省理工、和賓州大學，校園內的親巴示威最活躍，於是成為焦點中的焦點。
上星期二（12月5日），這三所學校校長被傳召到國會作證和接受質詢。來自紐約的共和黨聯邦眾議員、眾議院教育委員會主席斯特凡尼克（Elise Stefanik）與哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）的問答短片在網路瘋傳。在斯特凡尼亞的質問下，蓋伊不斷以「支持言論自由」為自己的沒有禁止反猶口號而辯護。當斯特凡尼克問，如果校園內出現呼籲針對猶太人種族屠殺的口號，是否違反學校守則（Code of Conducts）時，蓋伊回答，這要看「情境」或「上下文」（context）；其他兩位校長的回答也都以「言論自由」辯護。
蓋伊等人的回答引發眾怒。斯特凡尼克在會後呼籲三位校長辭職，70多名眾議員也呼籲學校解僱這三位校長。就連同為民主黨的白宮發言人，也指責蓋伊。
賓州大學校長麥吉爾（Liz Magill）先是發表一段短片，強調自己個人絕對反對反猶主義，也承諾會嚴格執行學校禁止「反猶」、「反阿」、「伊斯蘭恐懼症」的政策。該校猶太社群「拉比」率先辭職以表示不滿。於是僅僅過了兩天，到了週六（9日），校長就抵擋不住壓力，和校董會主席一道辭職。
這下子壓力來到哈佛大學身上。校長蓋伊發出聲明，為自己在聽證會上的發言道歉。哈佛大學700多名教授聯名公開信支持校長留任。但社會上要求她辭職呼聲繼續「壓力山大」。到了星期二（12日）早上，校董會在經過一晚會議之後，宣布一致支持校長留任。哈佛大學的態度立即引起反彈。
周四（14日），眾議院以303：126票通過決議，呼籲哈佛和麻省理工的校長辭職。注意到這個協議是由共和黨人和民主黨人聯手提出，而且要通過必須取得290票即三分二的多數（共和黨人只剛剛多於半數）。可見，這並非只是「右翼」的議案，而是「左右共識」之下的產物。
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照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
我們想讓你知道的是
近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
- 兆豐半導體氣候N（020041）：112年12月25日最新上櫃掛牌，是台灣第一檔氣候指數ETN，透過「T-Risk分數」篩選出適合的企業，搭配財務表現及流動性等要素，進行成分股的篩選，優化投資組合，以表彰兼具「氣候韌性」及「可投資性」上櫃公司的綜合表現。在追求投資績效的同時，更可對氣候變遷等永續議題發揮正面影響力，提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇。
- 元大上櫃ESG龍頭N（020040）：選取重視永續發展且市值規模大的上櫃龍頭公司，再依ESG調整後自由流通市值排序，選取前20檔股票為成分股，用以表彰著重永續經營之上櫃公司之含息綜合績效。
- 元大上櫃ESG高息N（020035）：特選「上櫃ESG永續高股息報酬指數」，國內第一檔配息型ETN，專注投資於上櫃ESG評分高及兼具高股息企業，能滿足投資人偏好高股息的投資需求。
- 元大上櫃ESG成長N（020027）：追蹤「特選上櫃ESG成長報酬指數」，透過「營收、盈餘、稅息折舊及攤銷前利潤、市值」四大指標把關，能同步掌握ESG表現及中小型高成長企業，更提供看重企業成長性的投資人觀察指標。
- 兆豐上櫃ESG電菁N（020026）：追蹤「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」，成分股囊括上櫃市場最具代表性電子產業龍頭公司，並於每半年篩選一次成分股，更能及時掌握市場輪動。
投資ETN該知道的2件事
要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
- ETN設有到期日：投資人要注意ETN是有到期日的商品，舉例而言，目前上櫃永續ETN的到期日都設定在3到5年。
- ETN設有強制贖回條件：當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。