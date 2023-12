上一堂倫敦藝術大學的「永續設計課 」：各大品牌如何實踐？基本概念＆三大策略

文:林喬楨

以2020年疫情為分界,「永續」一詞在台灣曾是陌生的冷門議題,2021年世界地球日總統宣布:「2050淨零轉型是全世界的目標,也是台灣的目標。」在這波綠色浪潮快速推動之下,2023年的此時此刻,「永續」已經成為國際各大品牌從設計、製造到行銷商品,重要的關鍵字。

根據英國設計委員會(Design Council)2021年發表的《設計經濟》(The Design Economy)報告提及:「80%產品的環境影響,取決於設計階段。」此亦列入歐盟永續產品政策中。

然而「永續設計」相關的中文資訊較少,今年研習了倫敦藝術大學(University of the Arts London)的永續設計課程(Design for Sustainability,DfS),並與來自世界不同國家的學校老師及設計師交流,第一堂課同學自我介紹時,另一位新加坡的設計師同學異口同聲提到:「除了我們自己的國家之外,綜觀亞洲也不容易找到永續設計課程進修」。

接下來這篇文章將分享於課程中學習、統整之永續設計基本概念與三大策略,期盼以系統歸納且客觀可量化的方式與大家一起認識永續設計。

1996年倫敦藝術大學紡織環境設計 (Textiles Environment Design)團隊開啟研究,並於2017年成立循環設計中心(Centre for Circular Design),持續推廣此領域的資深研究並影響紡織至整個設計時尚產業。

用再生或回收/「可」回收的材料=永續?

提到「永續」,大眾的了解多數是關於環保、回收、再利用,當生活中出現越來越多各種使用回收寶特瓶塑膠、咖啡渣、海洋廢棄物等回收、再生材料製作的產品,人們也開始提出質疑:「再生或回收/『可』回收的材料,就等於永續嗎?」

「添加回收咖啡渣或是天然稻殼的環保杯不環保,因為國內無法處理複合材質的回收!」

「好好保養可以用十幾年以上的動物皮革,相較只能用幾年(或許還會分解)的素食皮革耐用!不耐用的產品算永續嗎?」

「金屬回收熔煉的過程會產生很多廢氣,回收金屬=永續?」

永續設計基本概念

設計師需要認知到,並與共事的夥伴們溝通,永續設計不僅僅只是關於回收或使用回收材料。——〈Design for Sustainability: A Practical Approach, Tracy Bhamra and Vicky Lofthouse〉

永續設計在產品設計初期階段需要考量兼顧人、環境、經濟之推動改變的重要性,挑選哪些環境友善的材料?產品可以使用多久?並且思考SDGs17項永續發展目標,產品符合了哪幾項?具體可以解決什麼問題?都是在此階段需要納入的設計決策要素。

「永續發展」的意義:「滿足當代需求的同時,不損及後代子孫滿足其自身需求」之發展途徑——1987年聯合國世界環境與發展委員會(World Commission on Environment and Development, WCED)《我們共同的未來》。

以下範例為傳統採礦的流程圖,假設以回收金屬取代,欲改善並實踐的各項永續發展目標,藉此可以分析傳統採礦不只面臨環境污染,童工與人權問題以及天然資源礦產面臨缺乏的危機,都是在設計階段中原料取得來源需思考的部分。

永續設計三大策略

以下三大項永續設計策略有不同的定位,也可能同時具備,設計時需要好好思考如何平衡不同策略間的比重及優先順序。

1.環保設計/生態設計(Eco-design)

也稱為友善環境的設計,目的是將環境資源效率使用的考量,融入產品設計和製造,並減少整個產品生命週期循環(供應鏈)所造成的環境影響,運用生命週期評估(Life Cycle Assessment, LCA)工具測量,經由設計決策下整個產品生命週期的改善。

設計範例:Ruinart香檳藉由紙包裝的創新設計,不只兼具瓶身保護力及減少包裝體積,同時增加每次運輸中可乘載的香檳數量,達到整個產品生命週期的正面影響。

2.循環設計(Circular design)

不僅僅只使用「廢棄物」,也需要考量產品最後變成廢棄物時得以回到循環,材料可以繼續重複被使用,並運用不同種類的回收方式以及設計策略將資源恢復、影響產品的循環速度。

設計範例:Shoey Shoes by Thomas Leech

曾於英國經典皮件品牌Mulberry工作的設計師Thomas Leech發現了皮革製造業的廢棄物問題,他把製鞋中裁剩的皮革碎片再利用為童鞋鞋底的材料,並將鞋身設計為可拆卸、重複使用和容易回收,解決兒童腳快速成長需更換新尺寸的情況下,顧客可以把原本的舊鞋寄回,再利用舊鞋材料製成新鞋。

3.再生設計(Regenerative design)、搖籃到搖籃設計(Cradle to Cradle,簡稱C2C)

再生設計從人類與自然中學習,效仿自然的循環過程,重新與環境連結。除了確保沒有材料被浪費,所有的東西皆為養分,將被大自然回收再用,並且在設計階段關注人與動物權利(Design for ethical production),例如:員工利益、不使用動物皮革、產品銷售部分捐款給慈善機構等議題。

設計範例:成立於 2005 年的Elvis & Kresse,再利用損壞報廢的消防水帶,製成耐用的包袋並將商品銷售額的50%捐贈做公益回饋社會。

生命週期評估(Life Cycle Assessment, LCA)

看完下面圖例,究竟是100%天然材質(棉)的牛仔褲永續?還是加入50%人造纖維(聚酯纖維)以及50%天然材質(棉)的牛仔褲永續呢?

當設計師運用前述三大策略設計產品,遇到不同環境爭議性問題無法面面俱到的情況時,藉由LCA量化的數據,我們可以比較不同產品造成的環境影響,與業者、消費者進行更客觀的分析與溝通後,選擇適合欲解決問題的設計決策。

生命週期評估(Life Cycle Assessment, LCA)將產品或服務從原料取得到生產、組裝、運輸、銷售、使用、維修、拋棄或回收再利用,直到最終處置,整個產品生命週期中的環境考量面與潛在環境衝擊,包括能源使用、資源的耗用、污染排放等環境影響的數據,透過氣候暖化、能源消耗、水污染、富養化、臭氧破壞及人體毒性等不同指標進行評估。

設計永續的未來