曾經降價求售的「Web 3手機」Saga，竟因柴犬「Bonk」被炒到台幣近10萬？

在加密貨幣世界裡，很多東西的價格都能大跌大起，從幣本身到NFT，甚是「區塊鏈手機」的價格都能被炒作，

例如Solana鏈推出的手機Saga，在短短半年多中就從乏人問津被迫降價求售，到突然用戶瘋搶在eBay上價格翻了三四倍，究竟為什麼會這樣？

銷路差到降價求售的Web 3手機，為何逆轉重生？

今（2023）年4月中，區塊鏈公鏈「Solana」推出了一支號稱Web 3的區塊鏈手機Saga，並在5月上市，全球限量2萬隻，當時售價1000美元（約31000）元。

這隻區塊鏈手機的賣點，在於和Solana鏈緊密整合，包括在手機內建加密貨幣錢包管理功能、設立去中心化商城，另外也有可以直接將手機裡照片鑄造成NFT等等的功能。

此外，Saga用戶也可在啟用手機時獲得一枚「創世NFT」，之後可用來解鎖各種獨家內容與優惠。但由於手機推出時間正值加密貨幣市場的近年低谷，加上Saga硬體規格並非十分突出，因此銷路長期不佳，官方甚至在8月降價至599美元以求促銷。

然而，加密貨幣市場在10月前後回溫，Solana的幣價也在兩個月間從19美元左右暴漲到近80美元，同時許多「迷因幣」也搭上這波熱潮。例如「Bonk」這個致敬柴犬迷因圖的幣，在過去兩個月就上漲了100倍——而持有Saga手機創世NFT的用戶，都可以免費領取3000萬顆Bonk幣。

近期每顆Bonk幣的價格在0.00002到0.00003美元間起伏，寫稿時每顆價值約0.000022美元，換算3000萬顆為660美金。但Bonk漲價的高峰時換算價值可達1000多美元。

所以使用者用599美元買Saga手機，以目前情況等於是買到賺到。

Photo Credit: BaconatorSr_2019 via iFunny 根據Know Your Meme網站，迷因「Bonk」2020年時首次出現在網路上，裡面的狗主角Balltze於2023年8月離世

「買到賺到」的手機，在eBay上被炒到3000美元

因為這樣「買到賺到」的狀況，這幾天Saga銷售量暴增，根據Solana方面表示，所有手機在美國已經銷售一空，只剩下歐洲還有些許存貨。在此同時，eBay也充滿大量溢價販售的Saga手機，成交價多在2000美元以上，甚至達到3000美金。

其實除了可以領Bonk之外，擁有Saga手機還能享有許多福利，包括可以免費使用「去中心化電信」Helium Mobile一個月、在多個區塊鏈遊戲平台上獲得免費禮物等等。

此外，在Saga爆紅之後，許多加密貨幣專案方也動作頻頻，像是老牌迷因幣「SAMO」就宣布將對Saga使用者空投代幣，加密貨幣對沖基金Multicoin Capital聯合創辦人也發文指出，預計未來將會有大量的區塊鏈專案對Saga手機的擁有者發送加密貨幣。

有評論者指出，現在Saga手機已不能只被當成手機，而更像是2萬枚被賦能的NFT。

但也和當時NFT熱潮一樣，當人們對未來的利益有預期就會一窩蜂而造成價格哄抬，熱潮退去後價格也會急速下降，但在泡泡破掉之前，眾人搶購的舉動，也能觀察出對加密貨幣市場的期待。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範