Netflix真人版《幽遊白書》選角崩壞，但現代特效跟武打拯救了這次改編

文：陸坡 (LUPO)

人物崩壞的《幽遊白書》，在劇集其他表現如何？

經典作品有時候之所以為經典，就代表它在一代人或是一個族群認知裡，留下深刻且良好的印象，甚至在某些人的心中是不可替代的存在。

這樣的作品往往在我們年輕或小時候出現，對由ACG陪伴的這一代中，對於一些真人改編、再創，有時候心裡五味雜陳。一來技術進步可以還原一些過去改編做不到特效，但另一方面改編的好壞有時候判定並不再於現在影視技術多強大。

冨樫義博的經典作品《幽遊白書》，是90年代亞洲經典動漫畫作品代表之一，也是那時期動漫迷必看的少年漫之作。

故事敘述不良少年浦飯幽助因車禍去世，接受靈界小閻王的建議，以復活為代價成了靈界偵探，與同為不良少年的桑原、妖狐藏馬、邪眼飛影結識，開始人間、靈界、魔界三地的冒險，阻止各種不同組織對於平衡的破壞。

Photo Credit: Netflix提供 《幽遊白書》劇照

《幽遊白書》是什麼影集

九〇年代可以說是日本動畫的全盛時期。帥氣車賽《閃電霹靂車》，組合機器人《絕對無敵》系列，現在依舊精采的《美少女戰士》系列，還有運動類經典《灌籃高手》，永不完結之作《EVA新世紀福音戰士》，女性穿越啟蒙《夢幻遊戲》，最聰明的死神小學生《名偵探柯南》，恐怖搞笑代表《靈異教師神眉》，重播到台灣人都熟知的作品《烏龍派出所》、《中華一番》等等，還有諸多那時代播出的動畫數不盡，也被一代動漫迷稱為日本動畫的黃金年代。

隨著動畫特效技術的進步，與新一代ACG迷的誕生，有許多過去的作品也開始以改編、重製的姿態，重新出現在大眾面前，當然其結果有好有壞。

例如《神劍闖江湖》的真人改編，從選角到劇情都頗受好評、原本從消息釋出就不被看好的經典少年漫畫《航海王》，但在播出後意外取得不錯的成績，雖與原作故事有差異，但卻寫實出自己風格的海賊世界「真人版航海王」。

當然也有失敗之作，例如《七龍珠》、《聖鬥士星矢》等，由於改編與原作相距甚遠、故事又莫名其妙，收到了不少負評。

接續《航海王》真人化的播出，網路影音平台Netflix也在12月中旬發布真人版《幽遊白書》，但在這之前的人物照宣傳，卻給了很多過去由該動漫畫作品陪伴長大的觀眾和讀者感覺不妙，因為最重要的主角四人與原作給人的感覺相去甚遠。

尤其在早期中二代表飛影和無數女孩心目中的美男子藏馬，更是讓許多人吐槽，加上後期追加的配角牡丹與女主角螢子，都讓人皺眉。也在播出前夕很多人提出「真的沒問題嗎？」深怕又是一次慘被真人化。

真人版的《幽遊白書》共五集，主要是改編從幽助死亡後接受靈界小閻王的同意成為靈界偵探，一直到與戶愚呂兄弟的戰鬥。但與原作漫畫不同省略和融合了諸多部分，幻海繼承者篇章對抗亂童、四聖獸篇章對抗朱雀等人均被省略，暗黑武術會偏也融合到拯救雪女雪菜的篇章。

可以說真人版是一部濃縮情節，並讓其節奏加快的一次，包含原作角色又有著原創故事情節，類似《航海王》在不破壞原作角色和劇情做出改動，並保留了經典畫面。

Photo Credit: Netflix提供 《幽遊白書》劇照

《幽遊白書》分析與延伸

《幽遊白書》是冨樫義博第一部大紅作品，也是他作品風格的轉捩點。1987年時他發表第一部作品《FLY STREET》後獲得第34屆手塚獎，並在集英社出道。一開始連載作品都相當發散，《淘氣愛神》算是早期冨樫義博有人氣的作品，是以情慾女惡魔和清純黑道男的故事為主。

但這種有點煽情風格的作品，並不是冨樫想創作的題材，從早期短篇漫畫《奧卡爾特偵探團》的推理要素與《ジュラのミヅキ》、《HORROR ANGEL》、《狼人我愛你》等鬼怪原素的作品，可以看出冨樫義博其實喜好還是玄怪鬥智鬥勇的戰鬥解謎漫畫。

故這也可以說《幽遊白書》一開始，可能是想走和《奧卡爾特偵探團》一樣的路線，有著解謎原術並加入些許戰鬥的偵探作品，但在與飛影、藏馬出現的篇章來說是整部《幽遊白書》作品風格轉換最大的因素，可以說比起解謎讀者更愛好冨樫義博那種戰鬥中帶有鬥智，但又帶有運氣和實力的成分。

這點也在日後連載的《HUNTER×HUNTER》中看見冨樫在描繪強者與強者對戰中，彼此算計與解析敵我雙方的居面，可以說從幽助對飛影、藏馬一戰中是《幽遊白書》正式從偵探變成格鬥漫畫的重要環節。

幻海選拔的亂童篇、四聖獸篇都是一種格鬥試水溫的階段，並在後續暗黑武術會才確認整部格鬥的方向，可以說暗黑武術會的戶愚呂是亂童篇的擴大版，而後續仙水篇章則是四聖獸篇章更大的都市與妖怪的描寫，而且同樣都是以波及到幽助身旁一般人為主，而回到最後章節的魔界統一篇，又走回暗黑武術會的老路線。

暗黑武術會這種戰鬥其實從《七龍珠》、《筋肉人》等就開始有這種一對一戰鬥的方式，不過《幽遊白書》將這對戰機制玩的淋漓盡致也影響到後續一些漫畫作品格鬥走向，如安西信行《烈火之炎》就受到影響、德弘正也的《秀逗泰山》也是玩出新花樣。

《幽遊白書》的完結「魔界統一篇」結局則是回歸了初代靈界偵探的設定，並且在後期並沒有將幽助的最終戰繪製出來，連動畫版的戰鬥都是製作組原創出來。突如其來的完結篇，冨樫義博與集英社都沒有給予原因，許多人猜想也許跟冨樫身體狀況有關。

曾在冨樫連載時期擔任助手的味野久仁和在自傳漫畫《先生白書》就有敘述過冨樫義博身體狀況欠佳。而在後續冨樫義博有出版一本以《幽遊白書》的主角群為主題的同人誌作品，雖然很多人相當好奇，但據看過的人表示，看得人要有所準備，是一部會毀掉《幽遊白書》全部世界觀的同人作。

Photo Credit: Netflix提供 《幽遊白書》劇照

《幽遊白書》值得一看嗎？