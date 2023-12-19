前AIT主席卜睿哲看2024台灣大選：柯文哲靠個人魅力動員選民，賴清德當選兩岸開戰說法有誤

2024總統大選倒數25日，選情也讓美國學界關注。前美國在台協會（AIT）主席卜睿哲（Richard Bush）18日投書布魯金斯研究院指出，今年台灣選舉因有民眾黨的柯文哲的參選有別以往，而與傳統藍、綠政黨動員不同，柯文哲必須靠其個人魅力促支持者前往投票。

而針對外界質疑，若民進黨候選人賴清德當選總統，台灣恐將走向台獨、引發戰爭，卜睿哲則認為這樣的說法「是錯的」，他並列舉4點理由佐證。

卜睿哲於1997 - 2002年擔任AIT主席，現為美國智庫「布魯金斯研究院」東亞政策研究中心（CEAP）非常駐高級研究員。他長期關注亞洲事務，特別是美中台關係與日本、韓半島等國際關係。

布魯金斯研究院18日刊出卜睿哲觀察台灣總統大選專文。卜睿哲開頭即點出，2024年的台灣總統選舉不同以往，除了國民黨候選人侯友宜與民進黨的賴清德外，還有創立台灣民眾黨的柯文哲。

卜睿哲看柯文哲：魅力「獨特」

卜睿哲稱柯文哲具有「獨特」（quirky）的個人特質，並稱民眾黨因其反建制立場受到年輕人強力支持而在台灣政壇竄紅。

卜睿哲也觀察，雖然「對中政策」向來是台灣總統選舉的重要議題，但本次大選，民生議題較中國議題更加突出。

台灣選民關注科技業以外的青年就業問題、結婚與成家問題、人口老化對財政資源的負擔，以及各種能源的適當佔比也在辯論中。而蔡政府今年提出的國防改革，將延長義務役為一年，卜睿哲也觀察，年輕男性對此「並不期待」。

卜睿哲直言，如果侯友宜與柯文哲能夠合作參選，很有可能贏得此次大選。他引述「美麗島電子報」最新民調，顯示賴清德、侯友宜、柯文哲分別具有35.2%、32.1%、19.7%的支持率。卜睿哲認為，賴清德的民調未能超越五成，反映許多民眾認為執政8年的民進黨應被取代，而侯友宜與柯文哲瓜分了反對民進黨的選票。

卜睿哲也指出，國民黨與民眾黨整合失敗，也讓柯文哲「失去了一些支持」，因為柯文哲願意與國民黨結盟，從而削弱自己「反建制」的招牌。

卜睿哲認為，民眾黨不同於民進黨善於透過媒體動員選民投票，或像國民黨以其既有組織動員投票，缺乏強大政黨後援的民眾黨，必須靠柯文哲利用其個人魅力，吸引選票。卜睿哲也指出，這次選前的基本共識是，將沒有單一政黨能「完全執政」——意即獲得總統大位並在國會掌握過半席次，意味著執政會比過往更加困難。

賴清德當選兩岸即開戰？卜睿哲指「說法有誤」

有意見說，如果賴清德當選總統，將不可避免地帶領台灣走向法理台獨、進而引發兩岸戰爭，美國也將牽連其中，但卜睿哲稱此「說法有誤」，他並引述4點理由佐證。

卜睿哲認為，第一，賴清德對中立場已轉向遵循蔡英文的謹慎態度，賴宣稱自己是維護現狀的候選人，並同意蔡英文的立場，台灣不會因為有美國支持就挑釁中國，但也不會屈服中國的壓力。

第二，卜睿哲認為即使中國會以軍事行動回應台灣宣布獨立，但北京當局也清楚此舉極具風險，而解放軍「還沒準備好」。

第三，卜睿哲認為中國仍有脅迫台灣的其他手段，包括軍事與非軍事的脅迫和恫嚇，這是較低風險的手段，能打擊台灣人的信心，而也有跡象顯示，這些作法正「逐漸發揮作用」。

卜睿哲最後指出，雖然國民黨侯選人若獲勝，中國可能放緩對台強制措施，但目前尚不清楚雙方會在多大程度上回到國民黨總統馬英九與中國互動的時代。「 2008年以來已經改變許多」，卜睿哲稱，國民黨現在對中國比馬英九執政時更加謹慎，部分原因是中國在香港等地的行為，也與台灣輿論的轉變有關。

英國《金融時報》日前報導，國際上對賴清德的普遍認知，是他更激進的獨立傾向，特別是他曾形容自己是「務實的台獨工作者」。前美國國家安全會議官員簡以榮（Ivan Kanapathy）曾表示，賴清德與其幕僚對華府來說「很難讓人放心」。不過賴清德今年1月接任黨主席時重申，台灣已經是個主權獨立的國家，沒有另外宣布台灣獨立的必要。

Photo Credit: 中央社 卜睿哲（左）今年3月與副總統賴清德（右）會面。

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核稿編輯：楊士範