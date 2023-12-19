前AIT主席卜睿哲看2024台灣大選：柯文哲靠個人魅力動員選民，賴清德當選兩岸開戰說法有誤
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美國前AIT主席卜睿哲觀察，雖然「對中政策」向來是台灣總統選舉的重要議題，但本次大選，民生議題較中國議題更加突出，台灣選民關注科技業以外的青年就業問題，各種能源的適當佔比也在辯論中。而蔡政府今年提出的國防改革，將延長義務役為一年，卜睿哲也觀察，年輕男性對此「並不期待」。
2024總統大選倒數25日，選情也讓美國學界關注。前美國在台協會（AIT）主席卜睿哲（Richard Bush）18日投書布魯金斯研究院指出，今年台灣選舉因有民眾黨的柯文哲的參選有別以往，而與傳統藍、綠政黨動員不同，柯文哲必須靠其個人魅力促支持者前往投票。
而針對外界質疑，若民進黨候選人賴清德當選總統，台灣恐將走向台獨、引發戰爭，卜睿哲則認為這樣的說法「是錯的」，他並列舉4點理由佐證。
卜睿哲於1997 - 2002年擔任AIT主席，現為美國智庫「布魯金斯研究院」東亞政策研究中心（CEAP）非常駐高級研究員。他長期關注亞洲事務，特別是美中台關係與日本、韓半島等國際關係。
布魯金斯研究院18日刊出卜睿哲觀察台灣總統大選專文。卜睿哲開頭即點出，2024年的台灣總統選舉不同以往，除了國民黨候選人侯友宜與民進黨的賴清德外，還有創立台灣民眾黨的柯文哲。
卜睿哲看柯文哲：魅力「獨特」
卜睿哲稱柯文哲具有「獨特」（quirky）的個人特質，並稱民眾黨因其反建制立場受到年輕人強力支持而在台灣政壇竄紅。
卜睿哲也觀察，雖然「對中政策」向來是台灣總統選舉的重要議題，但本次大選，民生議題較中國議題更加突出。
台灣選民關注科技業以外的青年就業問題、結婚與成家問題、人口老化對財政資源的負擔，以及各種能源的適當佔比也在辯論中。而蔡政府今年提出的國防改革，將延長義務役為一年，卜睿哲也觀察，年輕男性對此「並不期待」。
卜睿哲直言，如果侯友宜與柯文哲能夠合作參選，很有可能贏得此次大選。他引述「美麗島電子報」最新民調，顯示賴清德、侯友宜、柯文哲分別具有35.2%、32.1%、19.7%的支持率。卜睿哲認為，賴清德的民調未能超越五成，反映許多民眾認為執政8年的民進黨應被取代，而侯友宜與柯文哲瓜分了反對民進黨的選票。
卜睿哲也指出，國民黨與民眾黨整合失敗，也讓柯文哲「失去了一些支持」，因為柯文哲願意與國民黨結盟，從而削弱自己「反建制」的招牌。
卜睿哲認為，民眾黨不同於民進黨善於透過媒體動員選民投票，或像國民黨以其既有組織動員投票，缺乏強大政黨後援的民眾黨，必須靠柯文哲利用其個人魅力，吸引選票。卜睿哲也指出，這次選前的基本共識是，將沒有單一政黨能「完全執政」——意即獲得總統大位並在國會掌握過半席次，意味著執政會比過往更加困難。
賴清德當選兩岸即開戰？卜睿哲指「說法有誤」
有意見說，如果賴清德當選總統，將不可避免地帶領台灣走向法理台獨、進而引發兩岸戰爭，美國也將牽連其中，但卜睿哲稱此「說法有誤」，他並引述4點理由佐證。
卜睿哲認為，第一，賴清德對中立場已轉向遵循蔡英文的謹慎態度，賴宣稱自己是維護現狀的候選人，並同意蔡英文的立場，台灣不會因為有美國支持就挑釁中國，但也不會屈服中國的壓力。
第二，卜睿哲認為即使中國會以軍事行動回應台灣宣布獨立，但北京當局也清楚此舉極具風險，而解放軍「還沒準備好」。
第三，卜睿哲認為中國仍有脅迫台灣的其他手段，包括軍事與非軍事的脅迫和恫嚇，這是較低風險的手段，能打擊台灣人的信心，而也有跡象顯示，這些作法正「逐漸發揮作用」。
卜睿哲最後指出，雖然國民黨侯選人若獲勝，中國可能放緩對台強制措施，但目前尚不清楚雙方會在多大程度上回到國民黨總統馬英九與中國互動的時代。「 2008年以來已經改變許多」，卜睿哲稱，國民黨現在對中國比馬英九執政時更加謹慎，部分原因是中國在香港等地的行為，也與台灣輿論的轉變有關。
英國《金融時報》日前報導，國際上對賴清德的普遍認知，是他更激進的獨立傾向，特別是他曾形容自己是「務實的台獨工作者」。前美國國家安全會議官員簡以榮（Ivan Kanapathy）曾表示，賴清德與其幕僚對華府來說「很難讓人放心」。不過賴清德今年1月接任黨主席時重申，台灣已經是個主權獨立的國家，沒有另外宣布台灣獨立的必要。
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核稿編輯：楊士範
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你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
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中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
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看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。