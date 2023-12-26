上班到底是在「上」什麼？你有從中培養出「商業的sense」嗎？

文：公關人生相談室

先前跟以前翻譯所的老師碰面，聊到近日因為生成式AI的崛起，導致許多文字工作者或是翻譯人員感到職業生涯似乎碰到了巨大的挑戰。以前還會被客戶稱道的英文書信技能，現在可以由ChatGPT在幾分鐘內給你好幾種版本的書信，還不會有拼字錯誤。而有許多以前會使用翻譯服務的客戶，也考慮將翻譯工作交給內部人員搭配生成式AI處理即可。

於是，翻譯工作已經不再是像是百貨公司一樣，從最便宜的生鮮雜貨到名牌精品都有的分布樣態，而是最入門的翻譯工作已經可以被機器取代，甚至在人類譯者的訓練下，可以做得越快越好。

另外，還在市場上活躍的譯者，則可能只會剩下那些——具備特定產業知識、合作人脈與擁有機器翻譯無法取代的真假訊息判斷力，與現場講者、聽眾或讀者連結的感知力，以及碰到危急狀況時可以即時應變的能力。

看似人類似乎快被被AI取代的時候，有許多翻譯所的學弟妹，仍嚮往著一畢業就可以擔任自由工作者的生活。我也想起了當初踏出校門前的自己，也曾經為了這個看似自由的選擇而擺盪，最終還是選擇了進入組織工作。原因無他，因為也只有在自己還算年輕、學習力正好時，也才有比較高的受雇機會。當時打的算盤是，在組織工作十年要轉做自由工作者應該還有機會，不過要是反過來，可能就不太有機會進去組織工作了。

上班上了十多年，或許可以總結在組織工作裡帶給職場新鮮人的三個好處：

一、培養除了常識（common sense）外的商業思維（business sense）

在學校學的，很多除了課本的知識外，大多就是由自己的生命經驗累積出來的常識（common sense）。然而，囿於個人的成長與教育背景、身邊的人脈圈與既有眼界，往往我們所擁有的常識（common sense）或許不日常，也不見得是他人的平常。

此外，在什麼都以金錢量化的商業世界中，光有常識（common sense）遠遠不夠。每一次與老闆跟客戶的交手，都是商業價值與思維的交換，這些行內人要的是能夠被市場驗證的知識、技術與實戰案例。然而，這些都不是新鮮人單純在自由工作者生活中可以輕易累積的資歷。

若是單純的新手文字工作者，無論是編輯還是翻譯，或許碰到某些重複議題的頻率是以月或是以年計。然而，若是選擇進入某個產業工作，因為持續浸淫在特定領域，在專業知識與人脈的積累上，幾乎是以等比級數方式成長。

或許，身為活動公司新手，第一次開報價單給客戶，要計算成本得算好幾個小時，還得問過好多人，但若已經累積上百場活動經驗，人力成本與風險的計算，就像是內建轉換器一樣，只要條件設定好，自然就可以有相對精確的估算。

有了企業與真實商業場域的歷練，對於商業世界運作的規則，通常也可以習得自己的生存之道。無論是面對難纏挑惕的客戶、拖欠交貨的廠商，還是永遠搞不懂在想什麼的老闆，每一次的商業互動，都是自己能力的應證與經驗累積。「不是得到就是學到」就是每一個職場人每天都用肉身在證明的箴言。

二、培養對於工作品質與成果的品味（taste）

我們都知道，自己的飲食習慣有很大部份來自於自己的原生家庭。然而，若是在成年後有機會到大城市求學、工作，吃過的東西或餐廳多了，自然會培養出自己的飲食偏好與品味（taste）。

其實，工作也是如此。透過高密度與高強度的曝光與磨練，我們可以在一天動輒8-10小時的工作中，接觸到各式各樣的人與工作項目。每一次的接觸都像是或大或小的測試，測試我們的先備知識、技能與不足之處，我們也可以從合作對象的意見與回饋，知道自己的工作成果在市場上的評價為何，久而久之，我們也能夠逐漸對焦出自己的擅長與不擅長的項目，並靠著團隊之力，截長補短，完成自己只靠一己之力無法成就之事。

三、累積信任資產，組成自己的戰隊與啦啦隊

初出社會，往往會覺得自己很渺小，什麼都不會，什麼都要學。然而，若處在企業的環境中，自然會有上司、同儕或是外部合作單位的人會一起合作，無論是學專業技能、支援技能還是單純累積產業知識。每一次的互動，也是累積自己信任資產的開始。現在的老闆可能會變成以後的客戶，現在的廠商可能會變成未來的同事；職場的人際圈會隨著進入產業廣度與深度，進而擴大與鞏固。

你永遠不會知道，哪一次與某些人的萍水相逢，會成為未來自己求職時，向未來雇主推薦或是貶抑的資訊來源；你也不會知道，原來自己的某些職場作為，已經默默地被不知名的他人看在眼裡，無論是肯定還是記上一筆——重點是，凡走過肯定會留下痕跡。

透過職場錯綜複雜的人際網絡，其實也幫我們編織起可以尋覓信任合作夥伴的網絡。無論是透過正向篩選還是逆向篩選，許多尚未浮上檯面的工作機會，還是尚未被發掘的商機，很多時候就是以這種最素樸的口耳相傳方式連結到對的人。

每一個職場工作者，都有機會透過每一次的正向工作成果，累積信任資產，讓自己成為職場人際網絡中，總會被連結到，那個對的人。

若被問到：「上班到底是在上什麼？」或許，我們都可以說，上班就是在培養自己成為——不但有商業思維、工作品味還有信任資產，一個讓大家都會想合作的人。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：上班到底是在上什麼？——我有培養出自己該有的sense嗎？

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：丁肇九