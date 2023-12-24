【影評】Netflix《斷訊》：世界再糟糕，只要能找到讓自己感到開心的事物就足夠了
我們想讓你知道的是
一棟房子，不同樓層，承裝著每個人的擔憂及反應。樂觀的是，在經歷這樣的世界崩壞時，「一家人」是更加貼近彼此，而非像世界一樣分崩離析，這會是警世劇情中想告訴我們必須存有的一點希望嗎。覺得，無論這部電影想告訴人什麼，也無論你看見了什麼，單純光是享受畫面的取景及設計方式、運鏡方式等等，就已經好讓人享受了，真的值得玩味。
文：浪凡
Netflix今（2023）年11月24日上映了新劇「LEAVE THE WORLD BEHIND」，由作家Rumaan Alam著作的同名小說改編、Sam Esmail導演、Mac Quayle配樂等人製作。台灣翻譯為「斷訊」。起初不以為意，以為只是一部聖誕驚悚劇，然而觀看同時，逐漸被導演特殊的敘事方式帶入情境，同時引發各種思考。
和諧與侵蝕同時存在
看似和諧的每日清晨，太陽如常升起，海水依舊漫漫漣漪，一切都像電影中許多場景及擺設一樣「對稱」和諧，劇中利用背景設計表達劇情及內心情緒的演變，起初的平衡，直到後來各個傾斜畫面以及各個階段的畫作變換，皆象徵各種擾動，心境與局勢的不再穩定。如同一幕，Amanda（Julia Roberts飾演）、Clay（Ethan Hawke飾演）夫妻倆玩著疊疊樂，似乎表示著上方表面的「平穩」，其實底下已諸多坑洞，不再如同我們所見的安穩了，一切都悄悄地在眼底下醞釀中。
事件的發生在日常不知不覺中，唯有掌握世界操控大權的人得以先知，對一般人而言一切發生得太突然，讓人措手不及，儘管是最能深入世界控制中心的George G.H，人際圈泛及掌握國防安全人物，在這之中，即使他嗅到些什麼，仍選擇按兵不動，然而他的承包商Danny（Kevin Bacon飾演）卻能藉由工作中發現其他人的「小動作」，暗自違建蓋地下室，不讓他看設計圖等等，他便明白事有蹊蹺而在每周間早早採購、做好準備，這樣的採購頻率頻繁到G.H認為只是一般日常採購，可見其實多早之前，世界已悄然躁動。
越單純，越能看見
誰會知道，劇中最讓人不以為意的小女孩Rose（Farrah Mackenzie飾演），會是那個最先發現異狀，並且在結尾中最早發現藏命之處「末日堡壘」的人呢？
在一家人駕著車子駛向度假別墅時，手機、wifi訊號開始接連故障，尚餘廣播系統能繼續收聽音樂。在海邊時，Rose最先注意到大船，其他人則專注在各自的事物當中；又在庭院中發現鹿群而感到不太對勁，單純地想找出答案，於是與哥哥Archie（Charlie Evans飾演）一起到林中小屋探索並發現了「末日堡壘」的樓房，即便後來Rose嘗試說服他人「去找尋」答案，但仍被有意無意地忽略。
記得在一幕中Rose對哥哥說：「沒有人在乎我說什麼。」哥哥回她：「那可能是真的。」大概就像這個世界，當我們越渺小，話語權經常不被重視，我們以為自己已經足夠成熟，不再需要聽從「小孩」的聲音，也自認為「以大人的眼光和經歷」能夠處理一切，然而「經驗」並未能百分之百幫助我們。
最後，Rose遵循了內在的聲音前往那棟房子，在所有人經歷著世界異動的恐懼及逃難時，她已逕自享用屋主備存的零食，並且實現了自己觀看六人行影集最後大結局的「願望」。
Rose對六人行影集的迷戀程度在一開始就表現出來，無論環境發生什麼變動，她只想繼續觀看六人行影集的結尾。到最後，在她單純的心思中，仍是始終如一，只想觀看她最喜歡的六人行影集。
人物設定與現代人的縮影
劇中人物設定代表多數人現在的人生縮影：擁有一份體面工作，卻因每天不停工作以及工作內容產生對人或社會的厭惡，或因不可抗力因素產生各種焦慮，擔心遭逢裁員，在這樣的生活壓力下，我們卻選擇忽略或自我安慰。在年輕人身上，則如同給予自己gap year的人們，並不急著投入任何一項工作，持續為自己尋找人生目標，因為不希望十年後的自己後悔，屆時因年紀太大難以轉職等等，許多對話及背後身分立場都與現代多數人相似，暴露現代人的各種焦慮與不適。
而語言隔閡無法有效溝通也成了一道人與人之間的牆，我們自動關上正義感，轉身離去，人人為己，卻在另一個當下需要請求他人協助，略帶諷刺的是，在世界末日之下，還是「金錢」讓人妥協。
斷訊之後，人們被動安靜坐下交談，在劇中G.H和Amanda聊天之中坦承暢聊彼此的工作和無奈，G.H說：「我一直覺得自己是個老練的人，是有見識的人，看透世界的本質，但我從來沒見過這種事。」此時的G.H才將過去感到「異常」的點串聯起來，去回想這一切的發生其實皆有所跡象。G.H還聊到自己看見這個社會許多人依據自己自以為是的想法去行動，而非基於真實，可怕的是「學不乖」的人，即使付出巨大成本仍一意孤行，他無法理解這樣的黑暗。
「真實」如果是一切世界的本源，如同空氣、水、花、草、樹木、動物，生命的流動，一切本該是剛剛好的自然，在人類增加後所產生的各種傷害，真實早已被多數人遺忘。
科技之後，我們還有多少「本能」。
「這種安靜反而很吵」。在劇中失去訊號之後，GPS無法導航，影響人們接收訊息的能力，也暫時喪失了方向感。遭受到駭客攻擊之後，自動駕駛的電動車也成為戰爭的工具之一，我們以為能夠控制它，最後反被控制。
在城市生活習以為常的聲響，人們已習慣噪音擾動，是否就是這樣的訓練，讓人也跟著選擇不再關注生活細節，不再習慣聽見大自然的蟲鳴、落雨聲，仿佛只剩下警笛聲、車聲、人聲，才是構成生活的痕跡？
我們每個人其實都還保有人類生存的本能，能夠「關注細節」，甚至是逃難生存的基本常識，至少還有部分能夠教導危機意識中的準備。只是日常多數時候，太多分心或經驗讓人選擇忽略，我們該將這些視為一種危機，又或是另一種形式的「樂觀」呢？
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照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
我們想讓你知道的是
近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
- 兆豐半導體氣候N（020041）：112年12月25日最新上櫃掛牌，是台灣第一檔氣候指數ETN，透過「T-Risk分數」篩選出適合的企業，搭配財務表現及流動性等要素，進行成分股的篩選，優化投資組合，以表彰兼具「氣候韌性」及「可投資性」上櫃公司的綜合表現。在追求投資績效的同時，更可對氣候變遷等永續議題發揮正面影響力，提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇。
- 元大上櫃ESG龍頭N（020040）：選取重視永續發展且市值規模大的上櫃龍頭公司，再依ESG調整後自由流通市值排序，選取前20檔股票為成分股，用以表彰著重永續經營之上櫃公司之含息綜合績效。
- 元大上櫃ESG高息N（020035）：特選「上櫃ESG永續高股息報酬指數」，國內第一檔配息型ETN，專注投資於上櫃ESG評分高及兼具高股息企業，能滿足投資人偏好高股息的投資需求。
- 元大上櫃ESG成長N（020027）：追蹤「特選上櫃ESG成長報酬指數」，透過「營收、盈餘、稅息折舊及攤銷前利潤、市值」四大指標把關，能同步掌握ESG表現及中小型高成長企業，更提供看重企業成長性的投資人觀察指標。
- 兆豐上櫃ESG電菁N（020026）：追蹤「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」，成分股囊括上櫃市場最具代表性電子產業龍頭公司，並於每半年篩選一次成分股，更能及時掌握市場輪動。
投資ETN該知道的2件事
要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
- ETN設有到期日：投資人要注意ETN是有到期日的商品，舉例而言，目前上櫃永續ETN的到期日都設定在3到5年。
- ETN設有強制贖回條件：當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。