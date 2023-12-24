【影評】Netflix《斷訊》：世界再糟糕，只要能找到讓自己感到開心的事物就足夠了

文：浪凡

Netflix今（2023）年11月24日上映了新劇「LEAVE THE WORLD BEHIND」，由作家Rumaan Alam著作的同名小說改編、Sam Esmail導演、Mac Quayle配樂等人製作。台灣翻譯為「斷訊」。起初不以為意，以為只是一部聖誕驚悚劇，然而觀看同時，逐漸被導演特殊的敘事方式帶入情境，同時引發各種思考。

和諧與侵蝕同時存在

看似和諧的每日清晨，太陽如常升起，海水依舊漫漫漣漪，一切都像電影中許多場景及擺設一樣「對稱」和諧，劇中利用背景設計表達劇情及內心情緒的演變，起初的平衡，直到後來各個傾斜畫面以及各個階段的畫作變換，皆象徵各種擾動，心境與局勢的不再穩定。如同一幕，Amanda（Julia Roberts飾演）、Clay（Ethan Hawke飾演）夫妻倆玩著疊疊樂，似乎表示著上方表面的「平穩」，其實底下已諸多坑洞，不再如同我們所見的安穩了，一切都悄悄地在眼底下醞釀中。

圖片來源：Netflix

圖片來源：Netflix

事件的發生在日常不知不覺中，唯有掌握世界操控大權的人得以先知，對一般人而言一切發生得太突然，讓人措手不及，儘管是最能深入世界控制中心的George G.H，人際圈泛及掌握國防安全人物，在這之中，即使他嗅到些什麼，仍選擇按兵不動，然而他的承包商Danny（Kevin Bacon飾演）卻能藉由工作中發現其他人的「小動作」，暗自違建蓋地下室，不讓他看設計圖等等，他便明白事有蹊蹺而在每周間早早採購、做好準備，這樣的採購頻率頻繁到G.H認為只是一般日常採購，可見其實多早之前，世界已悄然躁動。

越單純，越能看見

誰會知道，劇中最讓人不以為意的小女孩Rose（Farrah Mackenzie飾演），會是那個最先發現異狀，並且在結尾中最早發現藏命之處「末日堡壘」的人呢？

在一家人駕著車子駛向度假別墅時，手機、wifi訊號開始接連故障，尚餘廣播系統能繼續收聽音樂。在海邊時，Rose最先注意到大船，其他人則專注在各自的事物當中；又在庭院中發現鹿群而感到不太對勁，單純地想找出答案，於是與哥哥Archie（Charlie Evans飾演）一起到林中小屋探索並發現了「末日堡壘」的樓房，即便後來Rose嘗試說服他人「去找尋」答案，但仍被有意無意地忽略。

圖片來源：Netflix

記得在一幕中Rose對哥哥說：「沒有人在乎我說什麼。」哥哥回她：「那可能是真的。」大概就像這個世界，當我們越渺小，話語權經常不被重視，我們以為自己已經足夠成熟，不再需要聽從「小孩」的聲音，也自認為「以大人的眼光和經歷」能夠處理一切，然而「經驗」並未能百分之百幫助我們。

最後，Rose遵循了內在的聲音前往那棟房子，在所有人經歷著世界異動的恐懼及逃難時，她已逕自享用屋主備存的零食，並且實現了自己觀看六人行影集最後大結局的「願望」。

Rose對六人行影集的迷戀程度在一開始就表現出來，無論環境發生什麼變動，她只想繼續觀看六人行影集的結尾。到最後，在她單純的心思中，仍是始終如一，只想觀看她最喜歡的六人行影集。

人物設定與現代人的縮影

劇中人物設定代表多數人現在的人生縮影：擁有一份體面工作，卻因每天不停工作以及工作內容產生對人或社會的厭惡，或因不可抗力因素產生各種焦慮，擔心遭逢裁員，在這樣的生活壓力下，我們卻選擇忽略或自我安慰。在年輕人身上，則如同給予自己gap year的人們，並不急著投入任何一項工作，持續為自己尋找人生目標，因為不希望十年後的自己後悔，屆時因年紀太大難以轉職等等，許多對話及背後身分立場都與現代多數人相似，暴露現代人的各種焦慮與不適。

而語言隔閡無法有效溝通也成了一道人與人之間的牆，我們自動關上正義感，轉身離去，人人為己，卻在另一個當下需要請求他人協助，略帶諷刺的是，在世界末日之下，還是「金錢」讓人妥協。

斷訊之後，人們被動安靜坐下交談，在劇中G.H和Amanda聊天之中坦承暢聊彼此的工作和無奈，G.H說：「我一直覺得自己是個老練的人，是有見識的人，看透世界的本質，但我從來沒見過這種事。」此時的G.H才將過去感到「異常」的點串聯起來，去回想這一切的發生其實皆有所跡象。G.H還聊到自己看見這個社會許多人依據自己自以為是的想法去行動，而非基於真實，可怕的是「學不乖」的人，即使付出巨大成本仍一意孤行，他無法理解這樣的黑暗。

「真實」如果是一切世界的本源，如同空氣、水、花、草、樹木、動物，生命的流動，一切本該是剛剛好的自然，在人類增加後所產生的各種傷害，真實早已被多數人遺忘。

科技之後，我們還有多少「本能」。

「這種安靜反而很吵」。在劇中失去訊號之後，GPS無法導航，影響人們接收訊息的能力，也暫時喪失了方向感。遭受到駭客攻擊之後，自動駕駛的電動車也成為戰爭的工具之一，我們以為能夠控制它，最後反被控制。

在城市生活習以為常的聲響，人們已習慣噪音擾動，是否就是這樣的訓練，讓人也跟著選擇不再關注生活細節，不再習慣聽見大自然的蟲鳴、落雨聲，仿佛只剩下警笛聲、車聲、人聲，才是構成生活的痕跡？

我們每個人其實都還保有人類生存的本能，能夠「關注細節」，甚至是逃難生存的基本常識，至少還有部分能夠教導危機意識中的準備。只是日常多數時候，太多分心或經驗讓人選擇忽略，我們該將這些視為一種危機，又或是另一種形式的「樂觀」呢？