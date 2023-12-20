國中生「帝王條款」畫作論戰中，「彼此尊重哪裡有問題」這種說法其實很有問題

文：麥克聳聳肩（分析狂熱者，人類觀察家，曾任職智庫工作，為政府和國與國議題提供分析報告、市場研究與數據分析，擁有分析專欄，對政治的洞悉也獲得多位議員的幕僚邀約）

日前有國中生日前以交通法規的「帝王條款」為題創作，獲得全國學生美術比賽漫畫類特優，畫中一名皇帝牽著烏龜過馬路，大量駕駛在一旁按喇叭和抱怨，之後校方因在社群媒體貼出作品恭喜學生，卻遭網友批評，認為行人路權不該成為被嘲諷的目標。

這是個典型為弱勢爭取權利的議題，也是典型失焦的議題。吵來吵去，台灣的交通事故死亡率，還是先進國家的8倍。

汽機車長期強勢，是既得利益群體；行人長期弱勢，是挑戰者。但既得利益群體在權力受到限制的過程中，常會出現「弱勢群體不要得寸進尺」的問題。

推動弱勢權益的運動中，最不缺的就是對立面的聲音，正是因為我們社會多數和權力核心不會主動理睬弱勢，甚至侵犯弱勢的權利，才會有這樣的社會運動。但如何辨識出有建設性的反面論述，進行有意義的討論，反而是最難的。

彼此尊重，哪裡有問題？

很大的網路輿論表示，作品強調「彼此尊重」哪裡不好了？但人們所謂的「彼此尊重」，本質上是指有條件的利益交換，比如說，你有禮貌，所以我答應你；你態度正確，所以我幫助你；你姿態低，所以我原諒你。

但在權利面前，何來互相？這是車本思想的人們對行人路權的誤解，很常看到「要讓你可以，但態度要對」的詭異心態，這也衍伸出某些車禍會看到「走路不看路，被撞活該」的荒謬歸因，殊不知台灣行人已是世界上最會看路的之一，那為何被路殺的行人這麼多呢？

這個心態是危險的，優勢族群禮讓行人，不是因為包容理解弱勢和了解權力伴隨的責任，只是不想被罰錢而已。那沒有交警時，一定會有因為行人「走太慢」、「態度不正確」而不禮讓的駕駛，做出危險行為。

只是小孩子畫的一張圖，影響有這麼大嗎？

在行人問題開始受到重視的現今環境下，造成如此爭議最大的責任，是剛愎自用又利用小孩宣傳車本思想的學生爸媽、指導老師，校方和比賽單位。美術比賽一定會看創作動機，用藝術闡述創作理念。而帝王條款這幅創作，這位學生的理念實則在檢討行人，應該也要尊重車子才對。

這種又回到「弱勢要禮讓優勢群體」的論述，可見這位學生沒受到足夠關懷弱勢、保護弱者的教育，他的父母或指導老師必定有一方灌輸他車本概念，父母或老師也一定接受和支持，校方和比賽單位也都接受，才有可能最後得獎。

得獎更是帶有重要的教育宣傳意義，激勵更多小孩學習車本思想，也學習那種台灣常見，不管歷史脈絡，不管強勢弱勢，不覺得歧視但很歧視的視角。

創作自由？

這個創作一點也不自由，從小孩的創作理念，到一路過關到得獎，都是後面大人們對「嘲諷弱勢」的認同和教育。這反應出一整條歧視鏈，若某個環節中有人重視行人路權的概念，這個作品就很難出線。小孩是無辜的，不會天生了解這些思想，但他是被鼓勵、教育和接受用車本思想，並以此創作出這個作品。

這就和創作出「原住民不要跟漢人搶分數」，或「228家屬應該放下過去」的作品一樣，是帶有傳統上忽略長期被歧視弱勢的歷史脈絡，反過來指責受害者應該收斂的理念，這樣的創作是很難得獎獲得認同的，然而這個「嘲諷弱勢行人」卻過關斬將贏得特優。

讓拒絕理解、包容弱勢經歷的作品出線，本身就會激化對立，會引發兩派論戰。對車本主義者來說，幾十年來過得好好的，突然有群體跳出來否定我、剝奪我權力，讓嘲諷行人的作品得獎是一種反擊；對行人路權的支持者來說，車本剝削行人太久，路殺太多行人，需要限制權力，此刻以學生作品出招，必須反擊制衡才行。

為什麼說要撤獎

這是保守派和改革派的角力，Cheap會這麼大力反擊有他的考量。這本質上是比賽單位、校方、老師、學生家長的車本概念的教育宣傳，一定會影響更多下一代，若不跳出來斥責，會教出更多反行人路權的小孩，將會是路權派的一大挫敗。

但要求撤掉獎項，就很有爭議了。小孩是無辜的，只是大人意識形態競爭的棋子，他畫的好又有創意，憑什麼收回他的獎項呢？

車本主義者試圖增加影響力也沒錯，本來就是互相搶地盤，反過來是支持行人路權的家長、指導老師、校方和比賽單位，讓路權理念的作品得獎，車本主義者也會該該叫，但台灣現況是，權力核心和社會多數仍充滿「小的就該讓大的」這種哲學思想。

快慢怎麼會影響權利？

路權是絕對的權利，不是以「態度」為條件才有的權利。快快走是那人禮貌，慢慢走是剛好，就算遇到白目，也和大車小車禮讓的義務無關。先不談權力不對等，這跟我坐上馬桶，想怎麼拉屎、怎麼便秘是我的權利一樣，神聖不可侵犯。

甚至有看到網路意見領袖表示：「本來就不能在斑馬線上牽烏龜走路。」讓我感到非常疑惑，只有移動速度快的動物才能過馬路嗎？是不是因為這樣的思想，台灣永遠看不到一排車子等鴨子、等熊過馬路，只會看到貓、狗、石虎過馬路都只能用衝的，再被路殺。

行人過馬路的狀態，快、慢、專心與否，是品德教育的問題，是哲學、文化的問題，集體主義的行人偏快，個人主義偏慢，以及這麼多人在等你，你選擇考量大家還是以自己為主？一定不只體現在行人議題上，行人如皇帝般行走引發的不滿，反映出某些群體對於「小對大的態度」的權力觀念，和社會議題中會認為不夠「敬老尊賢」、不夠「溫良恭儉讓」應是同一個保守群體。

真正的反對論述只有兩種