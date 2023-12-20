國中生「帝王條款」畫作論戰中，「彼此尊重哪裡有問題」這種說法其實很有問題
我們想讓你知道的是
在Cheap帶頭抨擊帝王條款創作下，引發廣大的輿論討論和反對聲浪，但值得討論的反對論述只有兩種：一為不支持行人路權，認為那創作很棒沒毛病；二為支持比賽單位該檢討，但反對Cheap要求撤獎，應該用溫和的方式讓學生理解就好。然而在此之外，卻有許多反對聲浪集中在「彼此尊重，哪裡有問題」和「尊重創作自由」，導致真正的交通核心問題卻鮮少被辯論探討。
文：麥克聳聳肩（分析狂熱者，人類觀察家，曾任職智庫工作，為政府和國與國議題提供分析報告、市場研究與數據分析，擁有分析專欄，對政治的洞悉也獲得多位議員的幕僚邀約）
日前有國中生日前以交通法規的「帝王條款」為題創作，獲得全國學生美術比賽漫畫類特優，畫中一名皇帝牽著烏龜過馬路，大量駕駛在一旁按喇叭和抱怨，之後校方因在社群媒體貼出作品恭喜學生，卻遭網友批評，認為行人路權不該成為被嘲諷的目標。
這是個典型為弱勢爭取權利的議題，也是典型失焦的議題。吵來吵去，台灣的交通事故死亡率，還是先進國家的8倍。
汽機車長期強勢，是既得利益群體；行人長期弱勢，是挑戰者。但既得利益群體在權力受到限制的過程中，常會出現「弱勢群體不要得寸進尺」的問題。
推動弱勢權益的運動中，最不缺的就是對立面的聲音，正是因為我們社會多數和權力核心不會主動理睬弱勢，甚至侵犯弱勢的權利，才會有這樣的社會運動。但如何辨識出有建設性的反面論述，進行有意義的討論，反而是最難的。
彼此尊重，哪裡有問題？
很大的網路輿論表示，作品強調「彼此尊重」哪裡不好了？但人們所謂的「彼此尊重」，本質上是指有條件的利益交換，比如說，你有禮貌，所以我答應你；你態度正確，所以我幫助你；你姿態低，所以我原諒你。
但在權利面前，何來互相？這是車本思想的人們對行人路權的誤解，很常看到「要讓你可以，但態度要對」的詭異心態，這也衍伸出某些車禍會看到「走路不看路，被撞活該」的荒謬歸因，殊不知台灣行人已是世界上最會看路的之一，那為何被路殺的行人這麼多呢？
這個心態是危險的，優勢族群禮讓行人，不是因為包容理解弱勢和了解權力伴隨的責任，只是不想被罰錢而已。那沒有交警時，一定會有因為行人「走太慢」、「態度不正確」而不禮讓的駕駛，做出危險行為。
只是小孩子畫的一張圖，影響有這麼大嗎？
在行人問題開始受到重視的現今環境下，造成如此爭議最大的責任，是剛愎自用又利用小孩宣傳車本思想的學生爸媽、指導老師，校方和比賽單位。美術比賽一定會看創作動機，用藝術闡述創作理念。而帝王條款這幅創作，這位學生的理念實則在檢討行人，應該也要尊重車子才對。
這種又回到「弱勢要禮讓優勢群體」的論述，可見這位學生沒受到足夠關懷弱勢、保護弱者的教育，他的父母或指導老師必定有一方灌輸他車本概念，父母或老師也一定接受和支持，校方和比賽單位也都接受，才有可能最後得獎。
得獎更是帶有重要的教育宣傳意義，激勵更多小孩學習車本思想，也學習那種台灣常見，不管歷史脈絡，不管強勢弱勢，不覺得歧視但很歧視的視角。
創作自由？
這個創作一點也不自由，從小孩的創作理念，到一路過關到得獎，都是後面大人們對「嘲諷弱勢」的認同和教育。這反應出一整條歧視鏈，若某個環節中有人重視行人路權的概念，這個作品就很難出線。小孩是無辜的，不會天生了解這些思想，但他是被鼓勵、教育和接受用車本思想，並以此創作出這個作品。
這就和創作出「原住民不要跟漢人搶分數」，或「228家屬應該放下過去」的作品一樣，是帶有傳統上忽略長期被歧視弱勢的歷史脈絡，反過來指責受害者應該收斂的理念，這樣的創作是很難得獎獲得認同的，然而這個「嘲諷弱勢行人」卻過關斬將贏得特優。
讓拒絕理解、包容弱勢經歷的作品出線，本身就會激化對立，會引發兩派論戰。對車本主義者來說，幾十年來過得好好的，突然有群體跳出來否定我、剝奪我權力，讓嘲諷行人的作品得獎是一種反擊；對行人路權的支持者來說，車本剝削行人太久，路殺太多行人，需要限制權力，此刻以學生作品出招，必須反擊制衡才行。
為什麼說要撤獎
這是保守派和改革派的角力，Cheap會這麼大力反擊有他的考量。這本質上是比賽單位、校方、老師、學生家長的車本概念的教育宣傳，一定會影響更多下一代，若不跳出來斥責，會教出更多反行人路權的小孩，將會是路權派的一大挫敗。
但要求撤掉獎項，就很有爭議了。小孩是無辜的，只是大人意識形態競爭的棋子，他畫的好又有創意，憑什麼收回他的獎項呢？
車本主義者試圖增加影響力也沒錯，本來就是互相搶地盤，反過來是支持行人路權的家長、指導老師、校方和比賽單位，讓路權理念的作品得獎，車本主義者也會該該叫，但台灣現況是，權力核心和社會多數仍充滿「小的就該讓大的」這種哲學思想。
快慢怎麼會影響權利？
路權是絕對的權利，不是以「態度」為條件才有的權利。快快走是那人禮貌，慢慢走是剛好，就算遇到白目，也和大車小車禮讓的義務無關。先不談權力不對等，這跟我坐上馬桶，想怎麼拉屎、怎麼便秘是我的權利一樣，神聖不可侵犯。
甚至有看到網路意見領袖表示：「本來就不能在斑馬線上牽烏龜走路。」讓我感到非常疑惑，只有移動速度快的動物才能過馬路嗎？是不是因為這樣的思想，台灣永遠看不到一排車子等鴨子、等熊過馬路，只會看到貓、狗、石虎過馬路都只能用衝的，再被路殺。
行人過馬路的狀態，快、慢、專心與否，是品德教育的問題，是哲學、文化的問題，集體主義的行人偏快，個人主義偏慢，以及這麼多人在等你，你選擇考量大家還是以自己為主？一定不只體現在行人議題上，行人如皇帝般行走引發的不滿，反映出某些群體對於「小對大的態度」的權力觀念，和社會議題中會認為不夠「敬老尊賢」、不夠「溫良恭儉讓」應是同一個保守群體。
真正的反對論述只有兩種
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
我們想讓你知道的是
「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。