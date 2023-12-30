鍾欣凌《今天，我只想演自己》：和神人級的佼哥一起主持活動，才發現「啊，原來神也要做功課啊」
我們想讓你知道的是
之前往往一遇到挫折，開始恐懼，就排斥再次嘗試，不願學習，但漸漸地可能太喜歡我的工作了，很清楚從零到一本來就辛苦，很多領域是不可能有人教你一套SOP就可以解決的，而要靠自己摸索。
文：鍾欣凌
〈你做好功課了嗎？〉
得意忘形的教訓
大家還記得初入社會的菜鳥心情嗎？多半毫無經驗的新鮮人會懷著恐懼和懷疑，可能明明條件很好、才華洋溢，卻因為得不到表現機會而感到迷失。而當年剛出道的我卻剛好相反，有點自以為是，天不怕地不怕，以為經過舞台劇訓練應該沒什麼能難倒我。
再加上似乎特別好運，當時紅翻天的節目《完全娛樂》正好在選助理主持，這個很多人夢寐以求的位子竟落到我頭上，可能是去應徵時沒有得失心，天南地北地胡亂講話，還在節目中當面說主持人高怡平是千年老妖，製作人覺得我這隻粉紅豬初生之犢不畏虎，應該可以勝任綠葉的角色，製造一些笑果，畢竟沒有其他參選者敢跟怡平姐這樣沒大沒小。
有趣的是，當我是局外人的時候，放鬆做自己就很吸眼球；正式進入節目後，卻開始不對勁了……有種無形的壓力……我天天看六份報紙，巴不得把所有娛樂新聞都背起來，後來乾脆提早幾個小時去電視台準備，擔心自己會出槌，完全無法展現個人特色。
有一次，怡平姐要我念一段新聞給大家聽，心慌意亂接過報紙，念得坑坑巴巴怪腔怪調—明明剛剛才惡補過，應該滾瓜爛熟了啊？但緊張到好像忽然不識字了，怡平姐不解地說：「你在念什麼啊？」不用她質問，自己都知道很糟糕，錄影完只好大吃一頓當發洩，第二天又開始擔心等一下的錄影，一天過完又一天，撐了一個多月每況愈下，只好棄械投降，無助地跟經紀人Tina姐說不想做了，眼巴巴地跟絕佳的機會說掰掰。
真的是我詞窮
年輕時總是在許多錯誤中摸索，在一次次失敗中學習，有時太用力，但能力不及、經驗不足；有時則太輕忽，誤以為是很簡單的任務，結果沒有做好功課，無法隨機應變。
經過《完娛》的教訓，應該要重新振作，找回幽默的本色了吧！但我還是沒學乖，正好八大的節目《娛樂晚點名》找我代班，要訪問一個中國的歌手，我沒做功課沒聽他的新唱片，也沒仔細研究他之前的作品，想說只要耍耍嘴皮，笑鬧一陣，然後看看影片，反正歌手來宣傳耶，一定自己會講。
結果節目開場白之後，我請他談談這張唱片跟上一張有什麼不一樣，他冷冷地說：「就是有點不一樣。」句點。我只好問：「ㄟ，那你可不可以跟大家說說為什麼從小想學鋼琴？」他用平淡的語調說五個字「家人叫我學」，句點。
第一次發現五分鐘有多漫長！根本扯不下去了，原本以為上節目宣傳的人不至於那麼省話，再怎麼害羞或不善言詞也多少會擠出一點，那時又沒有Google或rundown、大字報這些輔助，不知道還能問什麼、要怎麼問才能讓他侃侃而談？製作人看出來我的尷尬，就在白板上寫出一些問題讓我照念。
節目結束我全身無力，那種破綻百出的感覺太可怕了，就像演舞台劇忘詞，瞄到其他演員緊張的眼神，頓時很想鑽個地洞躲起來。我也曾當過執行製作，知道來賓不接話有多悽慘，更何況身為主持人。所以後來自己上通告宣傳的時候，可能大家會覺得我喋喋不休、過分聒噪，因為實在是不願意表現出沒有熱情的樣子，而且深知那種無言的場面會多難堪！基本上，主持人不管問什麼，就先亂七八糟講一堆，甚至有時候說太多，加上年紀大了，常常講完才問：「對不起，你剛剛問我什麼問題？」
後來還有一次主持，製作人說有一段畫面直接到凱達格蘭大道的燈會展覽現場，要我「隨便」講一下、形容現場狀況什麼的。我仍沒學乖，沒做任何功課，以為自說自話、閒聊瞎扯應該很容易。果然節目開始放現場的畫面時，我的腦子也空了！
「現在好多人喔……哇……現在人越來越多……哇，那邊好多人……」天啊，根本一直在重複，講不出什麼好笑的或實質的內容。原來獨白不是那麼簡單，哪可能隨便講講？這個經驗讓我發現，原來我們認為很多信手拈來就侃侃而談、落落大方的主持人，其實他們是下足了多大的功夫。
別亂丟稿子
有一次有幸跟神人級的佼哥一起主持活動，他居然半夜一點在跟我預習節目流程，分配兩人大約講的內容，一項項一條條全部清清楚楚，重點明確，時間精準。他還會把所有重點整理好，裝釘在紙板上，背面還印一個「佼」，服裝會穿搭配企業形象的標準色系。連眼鏡、帽子、領結都注意到，那時才發現，「啊，原來神也要做功課啊，咦，還是因為努力做功課才能變成神。」
又是一個雞生蛋蛋生雞的循環啦！剛出道的我畢竟道行太淺，講過的稿子太爽了就隨便一丟，好死不死講到下一句才驚覺前一張的還沒講完，頓時很慌亂，佼哥見狀立刻往下接。事後他笑說：「所以稿子不能亂丟，知道了吧！」
跟師兄趙自強也是學到一課，有次我們一起主持活動，對方很貼心地把重點整理成小卡片，讓我們可以拿在手上。結果我不小心手一揮，一疊厚厚三十多張卡片撒滿地，只好手忙腳亂地趴在地上撿，還好有趙哥救援，才讓活動順利進行。
後來才發現趙哥會自己準備手卡，而不是都用工作人員提供的，萬一時間來不及自製，他會把所有資料分成好幾個part，每一段只帶一部分，才不會搞亂。不能完全依賴別人做好的東西，最好自己做才會確知重點，所以我後來會帶著紙、剪刀、尺、訂書機等工具，把資料裁成習慣的大小，分段釘成專屬手卡，以防又發生慘案。
成長要做足功課
坦白說，剛進演藝圈時我的姿態挺滿的，總覺得舞台劇才是上流藝術，和觀眾面對面需要臨場反應，才是崇高的、艱難的，相形之下電視、電影應該都沒什麼難度。真的是年少不懂事，到底在驕傲什麼？！真的去嘗試才知道真的是靠×的難啊，記得剛畢業當執行製作時，有次借來鞋子但女演員穿不下，趕快衝去換大一號的鞋，上氣不接下氣地跑回來遞給她，她忙著在梳妝就把腳伸過來，開始我還待在原地，愣一下才懂原來她要我幫她穿。
Tags：
照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
我們想讓你知道的是
近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
- 兆豐半導體氣候N（020041）：112年12月25日最新上櫃掛牌，是台灣第一檔氣候指數ETN，透過「T-Risk分數」篩選出適合的企業，搭配財務表現及流動性等要素，進行成分股的篩選，優化投資組合，以表彰兼具「氣候韌性」及「可投資性」上櫃公司的綜合表現。在追求投資績效的同時，更可對氣候變遷等永續議題發揮正面影響力，提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇。
- 元大上櫃ESG龍頭N（020040）：選取重視永續發展且市值規模大的上櫃龍頭公司，再依ESG調整後自由流通市值排序，選取前20檔股票為成分股，用以表彰著重永續經營之上櫃公司之含息綜合績效。
- 元大上櫃ESG高息N（020035）：特選「上櫃ESG永續高股息報酬指數」，國內第一檔配息型ETN，專注投資於上櫃ESG評分高及兼具高股息企業，能滿足投資人偏好高股息的投資需求。
- 元大上櫃ESG成長N（020027）：追蹤「特選上櫃ESG成長報酬指數」，透過「營收、盈餘、稅息折舊及攤銷前利潤、市值」四大指標把關，能同步掌握ESG表現及中小型高成長企業，更提供看重企業成長性的投資人觀察指標。
- 兆豐上櫃ESG電菁N（020026）：追蹤「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」，成分股囊括上櫃市場最具代表性電子產業龍頭公司，並於每半年篩選一次成分股，更能及時掌握市場輪動。
投資ETN該知道的2件事
要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
- ETN設有到期日：投資人要注意ETN是有到期日的商品，舉例而言，目前上櫃永續ETN的到期日都設定在3到5年。
- ETN設有強制贖回條件：當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。