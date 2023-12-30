鍾欣凌《今天，我只想演自己》：和神人級的佼哥一起主持活動，才發現「啊，原來神也要做功課啊」

文：鍾欣凌

〈你做好功課了嗎？〉

得意忘形的教訓

大家還記得初入社會的菜鳥心情嗎？多半毫無經驗的新鮮人會懷著恐懼和懷疑，可能明明條件很好、才華洋溢，卻因為得不到表現機會而感到迷失。而當年剛出道的我卻剛好相反，有點自以為是，天不怕地不怕，以為經過舞台劇訓練應該沒什麼能難倒我。

再加上似乎特別好運，當時紅翻天的節目《完全娛樂》正好在選助理主持，這個很多人夢寐以求的位子竟落到我頭上，可能是去應徵時沒有得失心，天南地北地胡亂講話，還在節目中當面說主持人高怡平是千年老妖，製作人覺得我這隻粉紅豬初生之犢不畏虎，應該可以勝任綠葉的角色，製造一些笑果，畢竟沒有其他參選者敢跟怡平姐這樣沒大沒小。

有趣的是，當我是局外人的時候，放鬆做自己就很吸眼球；正式進入節目後，卻開始不對勁了……有種無形的壓力……我天天看六份報紙，巴不得把所有娛樂新聞都背起來，後來乾脆提早幾個小時去電視台準備，擔心自己會出槌，完全無法展現個人特色。

有一次，怡平姐要我念一段新聞給大家聽，心慌意亂接過報紙，念得坑坑巴巴怪腔怪調—明明剛剛才惡補過，應該滾瓜爛熟了啊？但緊張到好像忽然不識字了，怡平姐不解地說：「你在念什麼啊？」不用她質問，自己都知道很糟糕，錄影完只好大吃一頓當發洩，第二天又開始擔心等一下的錄影，一天過完又一天，撐了一個多月每況愈下，只好棄械投降，無助地跟經紀人Tina姐說不想做了，眼巴巴地跟絕佳的機會說掰掰。

真的是我詞窮

年輕時總是在許多錯誤中摸索，在一次次失敗中學習，有時太用力，但能力不及、經驗不足；有時則太輕忽，誤以為是很簡單的任務，結果沒有做好功課，無法隨機應變。

經過《完娛》的教訓，應該要重新振作，找回幽默的本色了吧！但我還是沒學乖，正好八大的節目《娛樂晚點名》找我代班，要訪問一個中國的歌手，我沒做功課沒聽他的新唱片，也沒仔細研究他之前的作品，想說只要耍耍嘴皮，笑鬧一陣，然後看看影片，反正歌手來宣傳耶，一定自己會講。

結果節目開場白之後，我請他談談這張唱片跟上一張有什麼不一樣，他冷冷地說：「就是有點不一樣。」句點。我只好問：「ㄟ，那你可不可以跟大家說說為什麼從小想學鋼琴？」他用平淡的語調說五個字「家人叫我學」，句點。

第一次發現五分鐘有多漫長！根本扯不下去了，原本以為上節目宣傳的人不至於那麼省話，再怎麼害羞或不善言詞也多少會擠出一點，那時又沒有Google或rundown、大字報這些輔助，不知道還能問什麼、要怎麼問才能讓他侃侃而談？製作人看出來我的尷尬，就在白板上寫出一些問題讓我照念。

節目結束我全身無力，那種破綻百出的感覺太可怕了，就像演舞台劇忘詞，瞄到其他演員緊張的眼神，頓時很想鑽個地洞躲起來。我也曾當過執行製作，知道來賓不接話有多悽慘，更何況身為主持人。所以後來自己上通告宣傳的時候，可能大家會覺得我喋喋不休、過分聒噪，因為實在是不願意表現出沒有熱情的樣子，而且深知那種無言的場面會多難堪！基本上，主持人不管問什麼，就先亂七八糟講一堆，甚至有時候說太多，加上年紀大了，常常講完才問：「對不起，你剛剛問我什麼問題？」

後來還有一次主持，製作人說有一段畫面直接到凱達格蘭大道的燈會展覽現場，要我「隨便」講一下、形容現場狀況什麼的。我仍沒學乖，沒做任何功課，以為自說自話、閒聊瞎扯應該很容易。果然節目開始放現場的畫面時，我的腦子也空了！

「現在好多人喔……哇……現在人越來越多……哇，那邊好多人……」天啊，根本一直在重複，講不出什麼好笑的或實質的內容。原來獨白不是那麼簡單，哪可能隨便講講？這個經驗讓我發現，原來我們認為很多信手拈來就侃侃而談、落落大方的主持人，其實他們是下足了多大的功夫。

別亂丟稿子

有一次有幸跟神人級的佼哥一起主持活動，他居然半夜一點在跟我預習節目流程，分配兩人大約講的內容，一項項一條條全部清清楚楚，重點明確，時間精準。他還會把所有重點整理好，裝釘在紙板上，背面還印一個「佼」，服裝會穿搭配企業形象的標準色系。連眼鏡、帽子、領結都注意到，那時才發現，「啊，原來神也要做功課啊，咦，還是因為努力做功課才能變成神。」

又是一個雞生蛋蛋生雞的循環啦！剛出道的我畢竟道行太淺，講過的稿子太爽了就隨便一丟，好死不死講到下一句才驚覺前一張的還沒講完，頓時很慌亂，佼哥見狀立刻往下接。事後他笑說：「所以稿子不能亂丟，知道了吧！」

跟師兄趙自強也是學到一課，有次我們一起主持活動，對方很貼心地把重點整理成小卡片，讓我們可以拿在手上。結果我不小心手一揮，一疊厚厚三十多張卡片撒滿地，只好手忙腳亂地趴在地上撿，還好有趙哥救援，才讓活動順利進行。

後來才發現趙哥會自己準備手卡，而不是都用工作人員提供的，萬一時間來不及自製，他會把所有資料分成好幾個part，每一段只帶一部分，才不會搞亂。不能完全依賴別人做好的東西，最好自己做才會確知重點，所以我後來會帶著紙、剪刀、尺、訂書機等工具，把資料裁成習慣的大小，分段釘成專屬手卡，以防又發生慘案。

成長要做足功課

坦白說，剛進演藝圈時我的姿態挺滿的，總覺得舞台劇才是上流藝術，和觀眾面對面需要臨場反應，才是崇高的、艱難的，相形之下電視、電影應該都沒什麼難度。真的是年少不懂事，到底在驕傲什麼？！真的去嘗試才知道真的是靠×的難啊，記得剛畢業當執行製作時，有次借來鞋子但女演員穿不下，趕快衝去換大一號的鞋，上氣不接下氣地跑回來遞給她，她忙著在梳妝就把腳伸過來，開始我還待在原地，愣一下才懂原來她要我幫她穿。