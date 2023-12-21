對國軍問題無限上綱，反而容易成為中共認知作戰的幫兇，台灣其實有更積極的選擇

文：Eric Chou（前國安事務從業人員）

近期媒體報導，中共情治人員不僅企圖吸收我國陸軍航空特戰指揮部現役軍官，擷取機密演訓計畫，還曾喊出以1500萬美元重金引誘陸航飛行員，駕駛CH-47SD重型運輸直升機叛逃，方式是由共軍航艦在台海周邊的24浬鄰接區接應。

當然，這樣看似電影情節的消息，經不起仔細推敲，但國防部方面還是很慎重的回應表示，該案已機先研採管控措施，降低損害；邱部長更指出，近年中共對台灣（國軍人員）確實有很多拉攏（滲透作為），的確造成很大影響，但國軍也會持續強化保防工作，不會隱匿不報。

不過，如果結合前一段時間，有關軍事情報局的內部案件接連曝光，箇中意涵就相當值得玩味。

相關報導是以爆料方式訴諸媒體的，大意是軍情局發生軍官鬥毆、酒駕與虛報線民費等情事；而軍情局的回應是，這些事件確實都曾發生，也已依規定處理，但部分報導內容與事實不符。反映媒體為達譁眾取寵的渲染目的，不僅將事發經過穿鑿附會，還配合哈瑪斯組織襲擊以色列的時事，指涉軍情局如同以色列情報單位失靈，恐對國家安全產生重大危害。

這兩件事對於台灣民眾形成的認知圖像是，第一、中共諜報機關進行的滲透，已經讓國軍千瘡百孔，甚至還可能出現駭人聽聞的叛逃事件，面對中共各領域進逼，台灣恐無招架之力；第二、相較中共間諜無孔不入與無所不用其極展現的「戰力」，國軍的軍情局彷彿只會貪贓枉法，且爆料誣陷歪風不止，勇於私鬥而怯於公戰，致使績效不彰，淪為沈屙。

對國軍問題無限上綱，反而容易成為中共認知作戰的幫兇

或許杜撰叛逃故事者，與對軍情局醜聞幸災樂禍者的出發點不同，未必都能上升到認知作戰的程度，但塑造國軍內部不穩、缺乏鬥志、貪生怕死等形象，究竟誰能由此得利？相信答案不用說也很清楚。只是軍情局做為軍方一個極為特殊的存在，既受限其任務性質而有苦難言，又因為整體時空環境的結構性因素，使其對所發生的一切無從辯駁，成為對國軍發動認知攻擊的最理想目標與突破口。

但換個方式問，難道被打殘的軍情局更能協助國軍進行戰略預警工作？失去全民信任的國軍會有利於國家安全？筆者並不贊成將所有對公部門的質疑與批判，都視為敵人對我國的認知作戰，畢竟我們是民主國家，人民本來就有監督政府施政的權利；然當質疑綜藝化、批判政治化，將特定單位一切過失都無限上綱的結果，本身就失去理性，無助於問題解決，且容易成為中共對台進行認知作戰的幫兇。

更何況，綜合所有國內外研究機構的調查顯示，北京當局確實亟謀以不戰而屈人之兵的方式染指台灣，包含認知戰在內的混合戰，正由中共施加在台灣民眾身上。

本文所要探討的並非「哪個單位不犯錯，有錯改過就好」這類的理則。本文所要說明的，不僅是強調應以建設性態度看待國軍乃至於軍情局面臨的問題和挑戰，還在於提醒，我國難以逃避與中共的「制腦權」之爭，除採取守勢之外，其實我們還有很多選擇。

目前學界與政府對於因應認知作戰威脅，一方面不斷探討其本質根源及化解方式，另一方面，也已經採取很多實務性的應對措施，包括事實查核、識讀教育和揭露謀略、解構敘事等，但我們較為欠缺的是戰略性的積極反認知作為，而事實上，過去國軍早有兩支單位具備這樣的能力，一是現在的政治作戰局心理作戰大隊，另一就是軍情局。

國軍政治作戰原本就有「六大戰」領域，即為思想戰、組織戰、情報戰、謀略戰、心理戰與群眾戰，在以前各級政戰軍官的培訓教育中，還有稱為「六大戰組」的專業師資；至於軍情局以往也有「民群運策導」等對大陸心戰任務，所以如果要說起認知作戰，儘管技術條件已日新月異，但我們實在無須妄自菲薄。

只是長期以來，因為國際環境與兩岸關係變化複雜，基於不同的國內外政治理由，如政戰系統轉型、降編、整併，軍情局則是陷入組織與業務萎縮弱化，很多過去具備的能力要不被限縮，要不就是束之高閣成為歷史，而使這些單位呈現今日的樣貌；儘管他們仍然繼續嘗試彰顯本身對於維護國家安全的功能與價值，然很多結構性困境不是這些單位依靠己力就能突破，許多問題的產生甚至不是國防部的責任，而是必須上升到國家戰略定位層級，才能通盤化解的窒礙。

國軍是國家重要的戰略資產

我們的護國神山不應該只有台積電，國軍做為政府職能機構的一部分，更理應是國家重要的戰略資產。

這個道理很簡單，卻常被視為理所當然而被忽略，至於軍情局做為這項戰略資產的一部分，尤其該單位是我國唯一執行人員情報偵蒐的專業單位，如同陸海空三軍，在國家戰略上應該賦予其更明確的任務、職能及相應的資源，不能在兩岸關係和緩時對其綁手綁腳，任憑無邊漂流，在台海情勢緊張時，又要其能飛天鑽地，掌握一切內線資訊。

因為武器買回來都要相當時日才能形成戰力，更何況是人員情報偵蒐？其特殊之處，就在於這是一個準備時間具長期性、資源運用具浪費性，且最終結果具高度不確定性的工作，無法一蹴可及，而需長時間培養人才、開展工作，才有機會在最需要的時候收穫成果。當技術情報能掌握共軍戰機，幾架、幾點、飛到哪裡，卻不知道誰飛、為什麼飛、飛完如何檢討的時候，人員情報就能凸顯其價值。

Photo Credit: 國防部軍事情報局 @ public domain 軍情局局徽

或言軍情局近年績效不彰、弊病叢生、人員流失，但從中共這幾年不斷加強《國安法》、《反間諜法》建設，強化社會監控部署等作為來看，固然其目的是為政權維穩，其對象涵蓋的是所有「境外勢力」。