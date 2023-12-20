劉德音宣布明年退休，魏哲家之後的台積電第三代接班梯隊成形？侯永清、王英郎等人呼聲高
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觀察台積電派來擔任台灣半導體產業協會理事長的人選，除了張忠謀御駕親征，其他人都是時任台積電總執行長、總裁或董事長職位的最高主管。如今新任理事長由台積電資深副總侯永清出任，顯示他也是台積電裡的重要人物，而且在台積電目前八位高階資深副總中，侯永清是最年輕的一位。
文：劉煥彥
台積電董事長劉德音從創辦人張忠謀手中接棒五年後，台積電周二（12月19日）宣布劉德音將在2024年股東會後退休，並且不再參與下屆董事選舉，也就是裸退。
台積電最新聲明也說，公司「提名及公司治理暨永續委員會」推薦副董事長魏哲家博士接任下屆董事長，並將以2024年6月下屆董事會選舉結果為主。
這不僅意味，明年6月後台積電將迎來魏哲家時代，在他之後的新一代接班梯隊也將浮上檯面，其中以設計、研發背景出身的資深副總經理侯永清，以及有晶圓廠豐富營運經驗的副總經理王英郎等人的呼聲頗高。
侯永清接替劉德音，出任TSIA理事長
侯永清躍上檯面是在今年3月底，當時台灣半導體產業協會選出新一屆理監事後，再選出的新一屆理事長，就是侯永清。他接棒前的上一屆理事長，就是劉德音。
台灣半導體產業協會（TSIA）成立於1996年，在侯永清之前已有13屆理事長。觀察這13屆理事長，莫不是科技業或半導體業的大老，從張忠謀、黃崇仁、蔡力行、魏哲家到劉德音都有。
不僅如此，其中張忠謀、蔡力行及劉德音，都是當了連續兩屆的理事長，可見這個職務的分量。
《今周刊》顧問林宏文10月在專文中指出，若觀察台積電派出來擔任TSIA理事長的人選，除了張忠謀御駕親征，其他人都是時任台積電總執行長、總裁或董事長職位的最高主管。如今TSIA新任理事長由台積電資深副總侯永清出任，顯示他也是台積電裡的重要人物。
侯永清是紐約雪城大學電機暨電腦工程博士，畢業於國立交通大學控制工程及電子所，曾在學界擔任副教授，也服務過工研院電通所。他1997年加入台積電，歷任設計與技術平台組織資深處長、設計暨技術平台副總經理、研發組織技術發展副總經理等要職，目前為歐亞業務及技術研究資深副總經理。
林宏文文中提到，在台積電目前八位高階資深副總中，侯永清是最年輕的一位。在台積電接班梯隊中，侯永清已具備獨特優勢，至於他接掌TSIA理事長，也意味台積電開始讓新世代接班人選對外亮相，參與更多公眾事務。
張忠謀7月回娘家，演講時提到王英郎
另一位呼聲不小的新一代接班梯隊成員，是晶圓廠營運背景的副總經理王英郎。
從近年兩個台積電的公開活動，可以看出王英郎可能成為新一代接班梯隊的蛛絲馬跡。
今年7月底，台積電創辦人張忠謀在台積全球研發中心啟用典禮致詞時提到，研發與製造（在台積電稱為operation）密切合作，是台積電的致勝關鍵。
當時張爺爺說，負責晶圓廠營運的副總經理王英郎，與主管先進技術及光罩工程的副總經理張宗生，兩個人常常坐在一起，好像雙胞胎一般。
「一個是研發，一個是製造，這就是致勝關鍵。」
其次，2021年12月中，台積電總裁魏哲家帶領副總王英郎、李俊賢及莊子壽等人拜會台中市政府。台中市長盧秀燕歡迎台積電在台中擴廠，一起成為帶動台中經濟發展的龍頭產業。
根據台中市經濟發展局官網，魏哲家肯定「台中具備絕佳條件優勢」，高科技業所需要人才很願意留在台中，台中一定是擴廠選擇之一。
台積電世紀交棒，大家拭目以待
林宏文在專文中提到，台積電營運部門人才濟濟，從資深副總秦永沛，或是負責美國、日本新廠的王英郎及廖永豪，人選應該相當多。
只是，要擔任台積電第三代接班人，條件一定是要更年輕點才行。接下來台積電的世紀交棒，值得大家拭目以待。
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本文經今周刊授權刊登，原文刊載於此
原標題：劉德音將退休，魏哲家之後的台積第三代接班梯隊成形？侯永清、王英郎等人呼聲高
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
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AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
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