12月行程滿檔？維持活力不掉電全靠一關鍵

只要做到這一步，早餐也能提供滿滿能量

平常趕著上班，許多上班族習慣隨手買個麵包、漢堡草草果腹，雖知道該均衡飲食，但花心思留意餐餐營養實在太難！營養師杯蓋表示，走進超商其實就能搭出滿滿能量的早餐。在餐點部分可以多選擇包含蛋白質的選項，像是雞胸肉、茶葉蛋等，更重要的是可以將早餐的飲品改成鮮乳，就能額外攝取身體每日所需的蛋白質與鈣質，簡單調整即可幫助活力不掉電。

一兼二顧！邊補鈣邊鞏固保護力

市面上鮮乳品牌這麼多，該怎麼選才好？營養師杯蓋特別推薦上班族可試試瑞穗極制鮮乳，與市售品牌多採用 120－135℃ 超高溫殺菌法不同，瑞穗極制鮮乳選用72°Ｃ巴氏殺菌技術，更投資上億元打造同步歐美國家的陶瓷膜過濾設備，才成功保留容易因高溫殺菌而流失的乳鐵蛋白和免疫球蛋白。

乳鐵蛋白和免疫球蛋白到底珍貴在哪呢？除了難以保留外，國外研究更指出乳鐵蛋白和免疫球蛋白可達到調整體質、鞏固保護力的效果，且相比市售鮮乳，瑞穗極制鮮乳保有更多生乳般的原味及營養，在喝鮮乳的同時，不只能攝取基本的鈣質與蛋白質，還能一併為自己的保護力加分。

Photo Credit : 統一

若想輕鬆升級身體保護力，讓行程滿檔的自己也能活力不掉電，就從每日早餐開始改變起吧！除了留意膳食纖維、蛋白質等人體營養素是否攝取足夠，試試將大冰奶、咖啡、紅茶等早餐飲品換成瑞穗極制鮮乳，鞏固保護力也能輕鬆執行。

升級保護力好幫手

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