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2023/12/20,
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封鎖活動人士住家並加強巡邏，越南當局如何預防習近平訪越碰到「抗議場面」？

封鎖活動人士住家並加強巡邏，越南當局如何預防習近平訪越碰到「抗議場面」？
2016年3月14日，越南活動人士在河內舉行集會，紀念1988年與中國爆發的南沙海戰。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

越南當局以封鎖活動人士的住家而出名。陳安君說，活動人士還被禁止離開家，有警察在公共集會場所巡邏，他表示：「為了防止人們上街抗議習近平，越南安全機構還警戒了異議人士的家，以及河內李太祖花園和胡志明市聖母大教堂等經常舉行抗議的地方。」

越南人權人士的基石一向是「反中抗議」，但是卻對中國國家主席習近平12月12日到13日對越南的訪問保持沉默，因為河內監禁批評人士。活動人士和專家稱，未被監禁的人則面臨恐懼的氣氛。

越南在習近平上週訪問時同意參加北京的「命運共同體」，《新華社》認為此舉高於先前的「全面戰略夥伴關係」。兩國簽署了36項協議，集中加強合作，包括安全合作，共同努力建造鐵路和通訊設施。

在習近平訪問期間和之後接受《美國之音》採訪的人，對中越關係及中國入侵越南水域表示不滿。

胡志明市的活動人士陳安君（Tran Anh Quan）對《美國之音》說，「習近平先生之前每次訪問越南都遇到民眾的反彈。2015年時有數百名越南人上街抗議中國主席的訪問。」

他用越語寫到，「幾乎所有經常上街反對習近平和牛舌線（九段線）的人都被逮捕了。」支持越南人權的芝加哥88計畫（The 88 Project）說，越南目前有178名活動人士被監禁，例如2021年12月，越南最有影響力的活動人士範端莊（Pham Doan Trang）因「反國家宣傳」被判9年監禁。

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Photo Credit：Đoàn Việt Hùng
越南人權行動者範端莊。

土耳其比爾肯大學政治社會學講師蘇珊·範（Susann Pham）也表示，「少數還未入獄的人則每天被騷擾，被監督。」

防止抗議

陳安君說，雖然帶頭的活動人士在習近平訪問前後被關，但官員們依然採取行動阻止潛在的公共不滿，對批評政府的人士進行「非常嚴厲的判決。」他說，范氏雅（Phan Thi Nha ）和阮黃南（Nguyen Hoang Nam）就被控在網路上分享批評共產黨的資訊。范氏雅12月12日被判6年監禁，阮黃南12月11日被判8年監禁。

越南當局還以封鎖活動人士的住家而出名。陳安君說，活動人士還被禁止離開家，有警察在公共集會場所巡邏，他表示：「為了防止人們上街抗議習近平，越南安全機構還警戒了異議人士的家，以及河內李太祖花園和胡志明市聖母大教堂等經常舉行抗議的地方。」

另外還有封鎖或駐守活動人士的大門或住家，越南活動人士阮玉如瓊（Nguyen Ngoc Nhu Quynh，筆名蘑菇媽媽）就有此經驗，她在習近平2015年訪問時，想離開她當時在沿海城市芽莊市的家去胡志明市抗議，便衣警察在示威前夕到她家待了一天。

阮玉如瓊在德克薩斯州對《美國之音》說，「他們上門宣布說，我無權離開。」她2018年獲得美國庇護，目前在德州生活。

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圖片來源：VOA
越南活動人士陳文邦在胡志明市受審。

不滿情緒

中越兩國12月13日同意加強合作，河內參與北京的「命運共同體」。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院客座研究員阮克江（Nguyen Khac Giang）說，北京同其他國家有類似關係，但對越南的「共同體」詞彙進行了改變。

阮克江在河內說，「把『共同體』改成『共同未來』是為了減少對仍然相當懷疑中國對越南善意的越南受眾的敏感程度。」

不過有些人仍不信這個改變的措詞。

阮玉如瓊說，「他們知道使用『共同體』會真的壓制越南人，所以他們試圖改變措辭。」

陳安君認為，中國入侵越南水域是最重要的擔憂，越南領海根據國際法延伸到海岸線的200海裡，但中國船隻在當地騷擾漁民並為油田巡邏。

陳表示：「這些行動顯示中國並非真誠希望與越南建立合作關係，而僅僅是想入侵並殖民這個鄰國。」他說，河內可能在習訪問前後增加網路上的檢查，「我認為這個主題會在網路上被嚴密管理。」

擔心的不光是越南的活動人士。史丹佛大學戈爾迪之結中心（Gordian Knot Center）主任雷·鮑威爾（Ray Powell）說，中國「科考船」5月在行動中畫出了「中」字形。

鮑威爾說，「這次測量繼續沿著越南專屬經濟區而下，並開始以這個奇怪的方式行駛，在越南專屬經濟區畫出了『中』字。」他說，「這意圖很明顯。的確有點讓人吃驚。」

1978年逃離越南的阮清（Thang Nguyen）說，河內與北京之間的緊密關係讓許多人難以接受。

維吉尼亞船民營救（Boat People SOS）組織負責人阮清說，「入侵越南領土，我們記得這些事情，我們依然看見，所以不要相信中國與越南交往的誠意，他們從來都試圖奪取越南的領土，主宰越南 。」

南海
Photo Credit: GettyImages
2016年3月14日，越南民眾在河內舉行集會，紀念1988年與中國爆發的南沙海戰。

本文經《美國之音》授權刊登，原文見：在對活動人士的鎮壓中，越南人對習近平訪問保持沉默

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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