亟需優質針葉樹：美國電網升級帶動「木製電線桿」需求，加工業者估3年內迎來高峰
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美國當前有超過1.2億根木製電線桿需要汰換，其中有諸多需要更換的電線桿都已超出原先預期壽命約十多年，這些電線桿不僅劣化問題嚴重，有些木桿的安全係數也已不符合現今規範。據悉，2023年的夏威夷山火期間吹向茂宜島（Maui）的強風就曾造成數十根老舊電線桿倒塌，而美國北部地區則長期存在劣化電線桿遭啄木鳥破壞的窘境。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
推動低碳排、低耗能以及著重清潔生產（Cleaner production）的綠色產業（Green Industry）已成為國際社會近年來共同努力的目標，美國政府及民間企業亦積極建設太陽能發電設施、打造農村寬頻網路系統、強化電網抗風能力，同時完善地區公共建設，而這些發展計畫也直接帶動美國木製電線桿業務的增長。
據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，由於美國公部門及私人公司大規模投資公共建設發展，企業亟需使用大量高聳直挺、為「無節良質材」的針葉樹，美國木材加工廠商「科佩斯控股公司」（Koppers Holdings）便因此收到大量訂單，於旗下喬治亞州（Georgia）東南部的電線桿加工廠對木材進行剝皮、乾燥及加壓與防腐處理，進而帶動整體電線桿業務的發展。
科佩斯控股公司表示，其內部通常會有員工專門負責檢視自家人工林的樹木生長情形，將已達輪伐期（Rotation age）且適合做成電線桿的德達松（Loblolly pine）及長葉松（Longleaf pine）個別標記並提供廠商報價。科佩斯控股國營事業暨工業產品部門副總希利（Jim Healey）表示，在光纖傳輸及電動車蓬勃發展的現代，木製電線桿絕對扮演不可或缺的重要角色，且林木體積越大越適合做成電線承載設備。
《華爾街日報》進一步透露，分別主導美國電線桿、鐵路路軌業務的科佩斯控股及史特拉-瓊斯企業（Stella-Jones）目前已是該趨勢的最大受益者，2間公司的股價在過去一年內已飆漲49％、87％，該漲幅遙遙領先美國標準普爾500指數（S&P 500）同時期的16％增幅。「當前北美地區對電線桿的需求量已遠超過木材加工產能。」史特拉-瓊斯執行長瓦尚（Éric Vachon）如此說道，並看好該產業後市發展。
而對於人工林土地擁有者而言，生產電線桿所需的林木亦呈現供不應求的狀態，這意味著這些土地持有人可以用更高的價格將林木賣給大型木材加工商，且所獲得的利潤甚至比過往賣給鋸木廠更佳，此趨勢對於種植美國南方松（SYP）的林農尤其有利。
木製電線桿產業未來是否能蓬勃發展？
《華爾街日報》認為，美國聯邦政府的大力投資將有利於木製電線桿產業的長期發展。首先，美國政府為擴大偏遠地區高速網路普及率而挹注的600億美元資金中，有相當高的比例用於電線桿劃設，且拜登政府於2021年通過的《基礎設施投資和就業法案》（IIJA）中也有部分預算撥款至電線桿事業。
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聖誕、跨年出國不「卡關」，回國交通超便利！
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注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務
耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！祝福每個人都能歡樂的出國，帶回愉悅的心情，平安順利地返家。或許因為疫情而多年沒有出國旅遊，也或許自己沒有太多經驗、不清楚出入國境對攜帶物品的注意事項。在準備出國前不妨先參閱行民航局網站對隨身攜帶及行李的相關規定，避免應該隨身而裝入行李箱，或帶了不符規定的違禁品而壞了好心情！輕則沒入或丟棄、重則遭罰！基本的原則是─「危險物品」(例如：鋰電池、打火機或有劇烈活性之化學品)或其他有影響飛航安全之虞物品(例如：液狀或噴霧狀液體)，不得以手提或託運行李攜帶上機。像是行動電源因為內含鋰電池，就必須有清楚標示，而且只能隨身、不能裝入行李箱託運；雨傘及自拍棒等也都有相關規定。
詳閱各國違禁品規定，切莫輕忽觸法
各國針對出、入境的違禁品均有相關規定。基本原則是槍械、爆裂物、化學物品，有安全疑慮的槍械、刀具、棍棒及管制類藥品、毒品等。準備出國的國人
在出行前可查詢交通部民用航空局網站，在「航空安全」項下查閱相關規定。
防檢局也針對非洲豬瘟防治，特別嚴禁攜入豬肉及其製品、活體動物、保育類動物及其製品等。除了違禁品之外，各國對於可隨身攜帶或托運物品也有不同的規範，建議國人先洽詢承辦旅行社或查詢各國海關的規定，避免違犯法令。例如中國及港澳均禁止攜帶打火機或火柴，行動電源一定要有清楚標示。各國海關針對菸、酒、黃金、鑽石、有價證券、外幣及現鈔也有不同規範。國人結束國外遊程返回台灣時，也記得先清點自己所帶回的外幣和貴重物品，在符合規定情形下可走綠色免稅通道快速通關，如超過規定則須依法申報。尤其要特別注意台灣對於檢疫的相關規定，在機場的檢疫櫃檯都有清楚的提醒標示，特別是豬肉及其製品、蔬果及種子等相關規定，千萬不要心存僥倖、避免受罰。
民航局：https://www.caa.gov.tw/ 關務署：https://web.customs.gov.tw/
桃園國際機場聯外交通選擇多，0-6時提供計程車共乘服務
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桃園機場排班計程車預約專線：第一航廈03-3982832、第二航廈03-3983599
本文章內容由「桃園機場」提供。