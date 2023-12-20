亟需優質針葉樹：美國電網升級帶動「木製電線桿」需求，加工業者估3年內迎來高峰

文：張瑞邦（Tucker Chang）

推動低碳排、低耗能以及著重清潔生產（Cleaner production）的綠色產業（Green Industry）已成為國際社會近年來共同努力的目標，美國政府及民間企業亦積極建設太陽能發電設施、打造農村寬頻網路系統、強化電網抗風能力，同時完善地區公共建設，而這些發展計畫也直接帶動美國木製電線桿業務的增長。

據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，由於美國公部門及私人公司大規模投資公共建設發展，企業亟需使用大量高聳直挺、為「無節良質材」的針葉樹，美國木材加工廠商「科佩斯控股公司」（Koppers Holdings）便因此收到大量訂單，於旗下喬治亞州（Georgia）東南部的電線桿加工廠對木材進行剝皮、乾燥及加壓與防腐處理，進而帶動整體電線桿業務的發展。

科佩斯控股公司表示，其內部通常會有員工專門負責檢視自家人工林的樹木生長情形，將已達輪伐期（Rotation age）且適合做成電線桿的德達松（Loblolly pine）及長葉松（Longleaf pine）個別標記並提供廠商報價。科佩斯控股國營事業暨工業產品部門副總希利（Jim Healey）表示，在光纖傳輸及電動車蓬勃發展的現代，木製電線桿絕對扮演不可或缺的重要角色，且林木體積越大越適合做成電線承載設備。

《華爾街日報》進一步透露，分別主導美國電線桿、鐵路路軌業務的科佩斯控股及史特拉-瓊斯企業（Stella-Jones）目前已是該趨勢的最大受益者，2間公司的股價在過去一年內已飆漲49％、87％，該漲幅遙遙領先美國標準普爾500指數（S&P 500）同時期的16％增幅。「當前北美地區對電線桿的需求量已遠超過木材加工產能。」史特拉-瓊斯執行長瓦尚（Éric Vachon）如此說道，並看好該產業後市發展。

而對於人工林土地擁有者而言，生產電線桿所需的林木亦呈現供不應求的狀態，這意味著這些土地持有人可以用更高的價格將林木賣給大型木材加工商，且所獲得的利潤甚至比過往賣給鋸木廠更佳，此趨勢對於種植美國南方松（SYP）的林農尤其有利。

木製電線桿產業未來是否能蓬勃發展？

《華爾街日報》認為，美國聯邦政府的大力投資將有利於木製電線桿產業的長期發展。首先，美國政府為擴大偏遠地區高速網路普及率而挹注的600億美元資金中，有相當高的比例用於電線桿劃設，且拜登政府於2021年通過的《基礎設施投資和就業法案》（IIJA）中也有部分預算撥款至電線桿事業。