劉德音明年退休交棒魏哲家，雙首長制領導台積電挺過逆境、營收屢創新高

台積電董事長劉德音明年股東會後退休，魏哲家接任

（中央社）台積電昨（19）日宣布董事長劉德音將不參與下屆董事提名，並將於明（2024）年股東大會後退休。台積公司「提名及公司治理暨永續委員會」推薦副董事長魏哲家接任下屆董事長，並將以明年6月下屆董事會選舉結果為主。

台積電透過重大訊息公告，劉德音表示，「過去30年在台積公司貢獻己力對我來說是一趟非凡的旅程，我要特別謝謝我們非常有才華的團隊並肩，將公司打造成今日的業界指標企業，而我能在我們傳奇的創辦人退休後接下台積公司董事長一職，更是一項殊榮」。

劉德音說，「我現在希望能退而不休，以不同的方式回饋我數十年的半導體經驗，多花點時間陪伴家人，開啟人生的新篇章。我會持續與董事會一同致力於公司治理直到任期屆滿的最後一天，我有充分信心，台積公司在可見的未來將持續締造優異的表現」。

劉德音於1993年加入台積公司，並在創辦人張忠謀於2018年6月退休後接任董事長職位。

台積電表示，劉德音在董事長任內，著重在強化公司治理及企業競爭力，尤其是在技術領先、數位卓越及全球布局。

劉德音明年交棒魏哲家，雙首長領導台積電挺過逆境營收屢創高

（中央社）台積電董事長劉德音宣布將不參與下屆董事提名，於明年股東會後退休，震撼業界。劉德音將交棒給副董事長暨總裁魏哲家，意味2018年以來運作5年的台積電雙首長領導制，將於明年畫下句點。

台積電創辦人張忠謀於2018年6月5日台積電股東會後退休，欽點劉德音與魏哲家兩人接班，由劉德音擔任台積電董事長，魏哲家出任副董事長暨總裁，台積電自此邁入雙首長平行領導時代。

張忠謀當時曾分析劉、魏兩人特質不同，他認為劉德音思慮周詳，魏哲家決策快，兩人有很大的互補性，並依此進行內外分工，劉德音代表台積電對外，與政府溝通，魏哲家則負責客戶。

張忠謀交棒後，台積電營運並非一帆風順，也曾經歷不小震盪。劉德音與魏哲家上任不到1年之際，台積電陸續爆發電腦病毒感染及晶圓14B廠晶圓良率受光阻原料影響事件，外界一度質疑台積電「螺絲鬆了」，讓上任不久的劉德音與魏哲家承受不小壓力。

近幾年全球大環境轉變猶如驚滔駭浪，台積電卻也在風風雨雨中日益茁壯。

在美中貿易戰、科技戰不斷延燒下，中國電信大廠華為遭美國列入黑名單，台積電就此失去第2大客戶，加上全球爆發疫情，以及地緣政治壓力升高等，嚴厲考驗雖然接踵而來，但台積電卻因優越的半導體製造技術躍上國際舞台，成為全球競相爭取的國際級大企業。

儘管台積電今年營收恐因半導體產業庫存修正影響而下滑，不過，台積電過去幾年在面對前所未有的外在危機下，營運依然屢創新高，去年營收達新台幣2兆2638億元，歸屬母公司淨利1.01兆元，每股純益39.2元，並陸續決定前往美國、日本及德國設廠，其中，日本熊本廠將於明年量產。

據統計，劉德音與魏哲家接班以來，台積電股價自229元，攀高至昨日的585元，大漲356元，漲幅達155%；市值自5.93兆元，增至15.17兆元，增加9.24兆元。

劉德音盼多元回饋半導體經驗，專家：未來有更大貢獻

（中央社）台積電董事長劉德音宣布將於明年股東會後退休。他說，希望能退而不休，以不同方式回饋他數十年的半導體經驗。產業專家認為，劉德音過去5年來帶領台積電度過前所未有的考驗，他未來退休後應有更大的發揮空間與貢獻。

劉德音將於明年退休，交棒給台積電副董事長暨總裁魏哲家，震撼半導體業界。他在新聞稿中表示，過去30年在台積電貢獻己力是一趟非凡的旅程，現在希望能退而不休，以不同的方式回饋他數十年的半導體經驗，多花點時間陪伴家人，開啟人生的新篇章。

劉德音希望未來以不同方式回饋多年的半導體經驗，引發關注。工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，劉德音於2018年6月5日自台積電創辦人張忠謀手中接下棒子，過去5年，經歷了諸多考驗，包括美中貿易戰、科技戰不斷延燒，全球爆發疫情，以及地緣政治壓力升高。

楊瑞臨說，台積電近年處於地緣政治風暴的核心，劉德音帶領台積電展開全球布局，陸續決定赴美國、日本及德國設廠，是台灣少有具備此特殊經驗的企業家。

楊瑞臨表示，未來全球地緣政治影響可能持續不斷，劉德音過去的經驗應有助於台灣科技業應對相關挑戰，並對台灣做出更大的貢獻。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航