甘肅積石山地震：建築抗震強度受質疑，零下15度低溫造成搜救困難，「次生災害」風險引發關注
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一、地震震級比較大，6.2級可以算是強震；二，震源深度比較淺，容易造成地面相當大的破壞；三，地震發生在深夜，人們都在睡覺或熟睡中，這也是造成傷亡大的原因之一。雖然甘肅整體人口較稀疏，但這次地震發生在人口相對稠密的地區，震中及附近居住密度大；而且當地經濟較為落後，建築的抗震強度較弱，沒有像東部地區建築那麼強。
據中國地震台網消息，12月18日23時59分，中國甘肅省發生6.2級地震。根據官方通報，截至19日下午已造成118人遇難，其中甘肅105人死亡、青海13人死亡，此外有182人受傷，20人失聯。
此次地震的震中位於甘肅臨夏州積石山縣，震源深度10公里。積石山縣位於甘肅與青海省交界，距離甘肅省會蘭州約100公里，這座400萬人口的城市震感明顯。中國官方公布的震級為芮氏6.2級，但美國地質調查局表示檢測到的震級為芮氏5.9級。
19日，中國國家主席習近平稱這次地震造成重大人員傷亡，要求全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡；他還提到，災區地處高海拔區域，天氣寒冷，要密切監測震情和天氣變化，防範發生次生災害。
19日上午，甘肅省抗震救災指揮部舉行新聞發布會，該省地震局副局長高曉明介紹，多家機構綜合分析認為震區近幾日仍存在發生5級強餘震的可能。
震中面臨低溫挑戰
當地災後的次生災害風險也引發關注。中國的中央氣象台預計，未來10天，震源積石山無降水過程，冷空氣活動較弱，天氣以晴或多雲為主，氣溫緩慢回升，但最低氣溫可達-10℃至-14℃。
中國媒體援引災區的基層官員稱，目前救援力量上去，開始搭建帳篷，雖然取暖基本正常，但帳篷裡不太熱，最缺乏的是棉衣、棉被等取暖設施，食物方面也基本可以保證，災情嚴重，但面積不是太大，主要集中在幾個鄉鎮。
救援之餘，另一事件在中文網路引發討論。據中國媒體報導，位於鄰省陝西的西安文理學院，半夜地震發生時，學生集體逃出公寓樓，但2號公寓樓宿管遲遲未打開宿舍樓門，學生們為避險逃生，徒手砸開玻璃門。此舉在網上引發廣泛批評。
身處救援前線的藍天救援隊總指揮王毅向BBC表示，城鎮周邊不會有太大問題，因為那裡部署的搜救資源很多。
「據我們所知，我們有足夠的搜救能力。我們還有運送物資的任務。例如，來自阿里巴巴的物資。我們與指揮中心溝通。他們給了我們一個倉庫來收集和分發這些物資。」
王毅表示，與過去搜救相比，困難主要是溫度、天氣。其次是海拔。這裡比土耳其（地震）還要冷，零下15度。對於來自南方的搜救隊員來說，很難受。
傷亡會持續增加嗎？
王毅認為，肯定會增加，第一批輕傷人員已經全部出來了。現在需要深入調查。但該地區沒有大型建築。所以人數會增加，但不會太多。因為如果是整棟樓倒塌的話會造成很大的人員傷亡，但這些都是平房，是老房子，有些是用土建的。沒有高樓。因此，傷亡人數會增加，但不會太多。
企業界也掀起捐款潮，比亞迪、新東方、鴻星爾克、安踏、阿里巴巴，以及美國蘋果公司等諸多企業，宣布捐助幾百萬至數千萬人民幣不等的善款，用以救災和重建。
- 中國軍隊方面，西部戰區陸軍第76集團軍某旅約300名官兵連夜出動，於凌晨4時許到達受災嚴重的積石山地震災區，展開人員搜救、道路清理等工作；
- 中國財政部、應急管理部緊急預撥中央自然災害救災資金2億元，其中，甘肅1.5億元、青海0.5億元；
- 中國國家衛生健康委調派醫療專家組趕赴甘肅災區；臨近的四川、陝西和寧夏派出3支國家緊急醫學救援隊伍支援；
- 地震發生後，中國國家綜合性消防救援隊伍共出動1440名消防救援人員趕赴災區救援；
- 甘肅省召開新聞發布會稱，省州縣各級醫療救援隊伍抵達臨夏州、積石山縣開展醫療救治工作的各級醫療救治隊伍共19支386人，救護車99輛；
- 19日上午10時，甘肅省消防救援總隊救援力量在受災最嚴重的大河家鎮10個行政村開展拉網式搜救。
怎麼看目前的傷亡規模？
在中文社群媒體微博上，有用戶提到對於6.2級地震來說，110多人的遇難人數太多了。
對此，用戶「無顏色不一樣的煙火」質疑了兩點：2008年汶川地震後中國建築抗震設計就有了強制性規範要求。要求是小震不壞，中震可修，大震不倒，而6.2級地震不算大地震；難道沒有地震預警推送機制？
有網友反駁稱，「6.2級還不算大地震，不要誤導輿論」；「何不食肉糜，這個縣剛剛脫貧」。
另有IP顯示位於甘肅的多位用戶評論稱，震中是貧困地區，一方面農村大多是自建磚房，誰便宜請誰建，對抗震沒要求；另一方面，農村大多數以留守老人為主，很多沒有智慧型手機，地震又發生在半夜，來不及反應造成傷亡過高。
中國媒體《界面新聞》援引地震專家陳會忠分析了三個原因：一、地震震級比較大，6.2級可以算是強震；二，震源深度比較淺，容易造成地面相當大的破壞；三，地震發生在深夜，人們都在睡覺或熟睡中，這也是造成傷亡大的原因之一。
雖然甘肅整體人口較稀疏，但陳會忠解釋這次地震發生在人口相對稠密的地區，震中及附近居住密度大；而且當地經濟較為落後，建築的抗震強度較弱，沒有像東部地區建築那麼強。
2008年四川省汶川地震，達到8.2級，造成近9萬人遇難或失蹤。當時，很多當地學校倒塌，引起事後公眾對學校建築質量的質疑。隨後中國政府在重建中提出「8級抗震、9度設防」的新標凖，要求新建築抗震級為8級、烈度為9度的地震。
五年之後，2013年時，四川省再發生地震（蘆山7級地震），造成200人左右遇難。此次地震中，仍發現有汶川之後按照新標凖建設的學校建築倒塌，引發新一輪的對建築質量的質疑。
10小時後新疆地震
甘肅發生地震後10小時左右，今早新疆阿圖什市發生5.5級地震，暫未有傷亡報告。
據中國地震科普網介紹，中國位於環太平洋地震帶與歐亞地震帶的交匯部位，受太平洋板塊、印度板塊和菲律賓海板塊的擠壓，地震斷裂帶十分活躍。
中國地震網和地震科學專業知識服務系統公布的數據顯示，從1949到2021年，中國及其鄰區共發生6到7級地震共發生523次；震級7到8級的大地震共發生71次，如2010年的「414」玉樹地震；8級及以上的特大地震共發生5次，如2008年的「512」汶川地震。
在歷次地震中，1976年的中國河北唐山地震，死亡人數最高，超過24萬人；2008年汶川地震的震級最高。
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看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。