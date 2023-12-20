甘肅積石山地震：建築抗震強度受質疑，零下15度低溫造成搜救困難，「次生災害」風險引發關注

據中國地震台網消息，12月18日23時59分，中國甘肅省發生6.2級地震。根據官方通報，截至19日下午已造成118人遇難，其中甘肅105人死亡、青海13人死亡，此外有182人受傷，20人失聯。

此次地震的震中位於甘肅臨夏州積石山縣，震源深度10公里。積石山縣位於甘肅與青海省交界，距離甘肅省會蘭州約100公里，這座400萬人口的城市震感明顯。中國官方公布的震級為芮氏6.2級，但美國地質調查局表示檢測到的震級為芮氏5.9級。

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19日，中國國家主席習近平稱這次地震造成重大人員傷亡，要求全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡；他還提到，災區地處高海拔區域，天氣寒冷，要密切監測震情和天氣變化，防範發生次生災害。

19日上午，甘肅省抗震救災指揮部舉行新聞發布會，該省地震局副局長高曉明介紹，多家機構綜合分析認為震區近幾日仍存在發生5級強餘震的可能。

震中面臨低溫挑戰

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當地災後的次生災害風險也引發關注。中國的中央氣象台預計，未來10天，震源積石山無降水過程，冷空氣活動較弱，天氣以晴或多雲為主，氣溫緩慢回升，但最低氣溫可達-10℃至-14℃。

中國媒體援引災區的基層官員稱，目前救援力量上去，開始搭建帳篷，雖然取暖基本正常，但帳篷裡不太熱，最缺乏的是棉衣、棉被等取暖設施，食物方面也基本可以保證，災情嚴重，但面積不是太大，主要集中在幾個鄉鎮。

救援之餘，另一事件在中文網路引發討論。據中國媒體報導，位於鄰省陝西的西安文理學院，半夜地震發生時，學生集體逃出公寓樓，但2號公寓樓宿管遲遲未打開宿舍樓門，學生們為避險逃生，徒手砸開玻璃門。此舉在網上引發廣泛批評。

身處救援前線的藍天救援隊總指揮王毅向BBC表示，城鎮周邊不會有太大問題，因為那裡部署的搜救資源很多。

「據我們所知，我們有足夠的搜救能力。我們還有運送物資的任務。例如，來自阿里巴巴的物資。我們與指揮中心溝通。他們給了我們一個倉庫來收集和分發這些物資。」

王毅表示，與過去搜救相比，困難主要是溫度、天氣。其次是海拔。這裡比土耳其（地震）還要冷，零下15度。對於來自南方的搜救隊員來說，很難受。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 積石山縣因地震而垮塌的房屋

Photo Credit: Getty Images / BBC News 積石山縣夜晚最低溫度在零下10攝氏度以下，可能會給搜救和災民的生活帶來困難。

傷亡會持續增加嗎？

王毅認為，肯定會增加，第一批輕傷人員已經全部出來了。現在需要深入調查。但該地區沒有大型建築。所以人數會增加，但不會太多。因為如果是整棟樓倒塌的話會造成很大的人員傷亡，但這些都是平房，是老房子，有些是用土建的。沒有高樓。因此，傷亡人數會增加，但不會太多。

企業界也掀起捐款潮，比亞迪、新東方、鴻星爾克、安踏、阿里巴巴，以及美國蘋果公司等諸多企業，宣布捐助幾百萬至數千萬人民幣不等的善款，用以救災和重建。

中國軍隊方面，西部戰區陸軍第76集團軍某旅約300名官兵連夜出動，於凌晨4時許到達受災嚴重的積石山地震災區，展開人員搜救、道路清理等工作；

中國財政部、應急管理部緊急預撥中央自然災害救災資金2億元，其中，甘肅1.5億元、青海0.5億元；

中國國家衛生健康委調派醫療專家組趕赴甘肅災區；臨近的四川、陝西和寧夏派出3支國家緊急醫學救援隊伍支援；

地震發生後，中國國家綜合性消防救援隊伍共出動1440名消防救援人員趕赴災區救援；

甘肅省召開新聞發布會稱，省州縣各級醫療救援隊伍抵達臨夏州、積石山縣開展醫療救治工作的各級醫療救治隊伍共19支386人，救護車99輛；

19日上午10時，甘肅省消防救援總隊救援力量在受災最嚴重的大河家鎮10個行政村開展拉網式搜救。

怎麼看目前的傷亡規模？

在中文社群媒體微博上，有用戶提到對於6.2級地震來說，110多人的遇難人數太多了。

對此，用戶「無顏色不一樣的煙火」質疑了兩點：2008年汶川地震後中國建築抗震設計就有了強制性規範要求。要求是小震不壞，中震可修，大震不倒，而6.2級地震不算大地震；難道沒有地震預警推送機制？

有網友反駁稱，「6.2級還不算大地震，不要誤導輿論」；「何不食肉糜，這個縣剛剛脫貧」。

另有IP顯示位於甘肅的多位用戶評論稱，震中是貧困地區，一方面農村大多是自建磚房，誰便宜請誰建，對抗震沒要求；另一方面，農村大多數以留守老人為主，很多沒有智慧型手機，地震又發生在半夜，來不及反應造成傷亡過高。

中國媒體《界面新聞》援引地震專家陳會忠分析了三個原因：一、地震震級比較大，6.2級可以算是強震；二，震源深度比較淺，容易造成地面相當大的破壞；三，地震發生在深夜，人們都在睡覺或熟睡中，這也是造成傷亡大的原因之一。

雖然甘肅整體人口較稀疏，但陳會忠解釋這次地震發生在人口相對稠密的地區，震中及附近居住密度大；而且當地經濟較為落後，建築的抗震強度較弱，沒有像東部地區建築那麼強。

2008年四川省汶川地震，達到8.2級，造成近9萬人遇難或失蹤。當時，很多當地學校倒塌，引起事後公眾對學校建築質量的質疑。隨後中國政府在重建中提出「8級抗震、9度設防」的新標凖，要求新建築抗震級為8級、烈度為9度的地震。

五年之後，2013年時，四川省再發生地震（蘆山7級地震），造成200人左右遇難。此次地震中，仍發現有汶川之後按照新標凖建設的學校建築倒塌，引發新一輪的對建築質量的質疑。

10小時後新疆地震

甘肅發生地震後10小時左右，今早新疆阿圖什市發生5.5級地震，暫未有傷亡報告。

據中國地震科普網介紹，中國位於環太平洋地震帶與歐亞地震帶的交匯部位，受太平洋板塊、印度板塊和菲律賓海板塊的擠壓，地震斷裂帶十分活躍。

中國地震網和地震科學專業知識服務系統公布的數據顯示，從1949到2021年，中國及其鄰區共發生6到7級地震共發生523次；震級7到8級的大地震共發生71次，如2010年的「414」玉樹地震；8級及以上的特大地震共發生5次，如2008年的「512」汶川地震。

在歷次地震中，1976年的中國河北唐山地震，死亡人數最高，超過24萬人；2008年汶川地震的震級最高。