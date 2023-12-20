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2023/12/20,
歐洲

芬蘭體認俄長期威脅加強與美軍事合作，普亭：西方把芬蘭拖進北約，反而會有問題

芬蘭體認俄長期威脅加強與美軍事合作，普亭：西方把芬蘭拖進北約，反而會有問題
Photo Credit: GettyImages

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芬蘭與俄羅斯共有1340公里長的邊界。莫斯科去年入侵烏克蘭後，芬蘭放棄數十年的軍事中立政策，申請加入北約。普亭對國家電視台記者說：「他們（西方）將芬蘭拖入北約。我們與他們有任何爭端嗎？所有爭端，包括20世紀中葉的領土爭議都已解決。」

芬蘭加強與美國軍事合作，體認俄羅斯長期威脅

（中央社）芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）後，遭到強鄰俄羅斯發出警告。芬蘭17日與美國簽署協議加強軍事合作，強調有長期遭到俄羅斯威脅的體認。

《法新社》報導，芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在華府簽署「國防合作協議」（Defence Cooperation Agreement）後，哈卡寧稱許這是「美國承諾保衛芬蘭和整個北歐的強烈信號」。

他說：「我們不期待美國負責芬蘭國防。我們會繼續投資我們的國防，並且分擔我們地區和區域以外的責任。」

「不過，這項協議顯著提升我們在各種情況下共同行動的能力。」

芬蘭於1939年、1940年冬季戰爭（Winter War）期間抵擋蘇聯入侵，擔心激怒俄國，幾十年來一直避免正式加入北大西洋公約組織，但在俄國侵略烏克蘭後改弦更張。烏克蘭也試圖加入北約，但並未成功。

俄羅斯國營電視台17日播出總統普亭（Vladimir Putin）訪談，他指責西方將芬蘭「拖」進北約，並稱20世紀時與芬蘭的爭端早已解決。

芬蘭與俄羅斯邊界長達1340公里，普亭17日宣布將在芬蘭邊境附近設立新軍區。

芬蘭外交部長瓦爾通寧（Elina Valtonen）於「國防合作協議」簽署後，在華府發表談話，再次指控俄羅斯企圖將「移民武器化」，把人從開發中國家送往歐洲聯盟會員國。

普亭：俄與北約本無事，芬蘭入會反而有問題

芬蘭今年4月加入北大西洋公約組織後，俄羅斯總統普亭17日受訪時警告，這將引發許多「問題」。他還說，莫斯科將在俄國西北部設立一座新的軍區，作為回應。

《法新社》報導，芬蘭與俄羅斯共有1340公里長的邊界。莫斯科去年入侵烏克蘭後，芬蘭放棄數十年的軍事中立政策，申請加入北約。

普亭對國家電視台記者說：「他們（西方）將芬蘭拖入北約。我們與他們有任何爭端嗎？所有爭端，包括20世紀中葉的領土爭議都已解決。」

「就算以前沒有問題，現在也將出現問題，為此我們將建立列寧格勒（Leningrad）軍區，並在當地集結一定數量的軍事單位。」

俄羅斯發表上述言論之際，芬蘭本週再次關閉兩國的邊境，並指責俄羅斯在邊境策動一場移民危機。

莫斯科警告，將對芬蘭加入北約採取反制措施。

普亭也表示，俄羅斯沒有理由與北約國家交戰。在此之前，美國總統拜登（Joe Biden）本月表示，如果莫斯科在烏克蘭戰爭取得成功，也「不會就此停止」。

普亭對此表示：「這是（拜登）為對俄羅斯錯誤政策辯護的說辭。」

普亭說，莫斯科「無論是在地緣政治、經濟或軍事方面，都沒有興趣與北約國家交戰。」

然而克里姆林宮對烏克蘭的行動，再次喚起各界對俄羅斯侵略北約東翼的憂慮。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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