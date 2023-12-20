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2023/12/20,
中國

甘肅地震增至127死、700多傷，災區急需過冬物資，林右昌：台灣搜救隊整備隨時可出發

甘肅地震增至127死、700多傷，災區急需過冬物資，林右昌：台灣搜救隊整備隨時可出發
圖為中國甘肅地震後災區的畫面。｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

甘肅省抗震救災現場指揮部、甘肅省緊急管理廳說：「目前對過冬物資和生活物資需求比較大，需要棉帳篷、清真食品等，因為氣溫比較低，棉帳篷才能過夜。而且災區屬於少數民族地區，如果送食品過來，最好是清真食品。」

甘肅地震增至127人死亡、700餘人受傷

（中央社）中國甘肅省18日深夜發生規模6.2地震，截至19日傍晚，累計造成127人死亡，700餘人受傷。中國國務院副總理張國清已率工作組前往災區。

《央視新聞》報導，18日晚間11時59分，甘肅臨夏州積石山縣發生規模6.2地震，影響青海省海東市和甘肅。截至19日下午4時50分，地震累計造成海東市死亡14人、受傷198人；甘肅113人死亡，536人受傷。

中國國務院副總理張國清昨（19）日率國務院工作組趕赴甘肅、青海地震災區指導抗震救災工作。

張國清晚間主持召開會議，要求各有關方面要堅決貫徹落實中共總書記習近平重要指示精神，按照總理李強批示要求，全力以赴做好抗震救災各項工作。

《北京日報》引述中國地震局地球物理研究所特聘專家高孟潭指出，這次震區位於青藏高原東北緣。由於青藏高原的隆起和向東北方向的推擠，此地是中國地震最為強烈的地區，廣泛分布大批逆衝型斷裂帶，歷史上曾發生過多次大型地震。

高孟潭說，甘肅地震是一次典型的逆衝型地震，引起的地面震動非常強烈，也容易引發山體崩塌和滑坡。

甘肅省緊急管理廳：災區急需過冬物資

《中央社》報導，甘肅省抗震救災現場指揮部、甘肅省緊急管理廳說：「目前對過冬物資和生活物資需求比較大，需要棉帳篷、清真食品等，因為氣溫比較低，棉帳篷才能過夜。而且災區屬於少數民族地區，如果送食品過來，最好是清真食品。」

報導指出，因甘肅省應急廳已設置「12.19臨夏積石山地震社會救援協調機制」，不建議外省市社會救援力量自行前往。

甘肅強震逾百死，林右昌：台灣搜救隊整備隨時可出發

（中央社）中國甘肅省18日深夜強震，釀逾百人死亡。內政部長林右昌昨日說，內政部消防署已完成160名搜救隊成員、4隻搜救犬及約13噸的各式搜救裝備整備，待中國提出支援請求，就能專機馳援。

中國甘肅省臨夏州積石山縣18日深夜11時59分發生規模6.2強震，災情波及鄰省青海，截至稍早官方記者會發布最新資訊，已造成甘肅、青海兩省共116人死亡，超過200人受傷。

內政部昨日透過新聞稿指出，總統蔡英文與行政院長陳建仁獲知甘肅強震消息後，立即指示內政部長林右昌要求所屬在最短時間完成緊急救災準備，並透過管道向中方表達人道關懷及瞭解救援需求。

林右昌說，內政部消防署已依標準作業程序在第一時間通知12月輪值縣市，包含台北市第一梯次、屏東縣第二梯次，加上1名結構技師、4名醫師、4名護理師，共完成160名搜救隊成員、4隻具有IRO瓦礫搜索搜救犬資格犬隻，以及約13噸各式搜救裝備的整備。

林右昌指出，目前已洽大陸委員會聯繫中國協調瞭解救援需求，若中國提出支援請求，內政部消防署將立即連繫財團法人賑災基金會啟動專案包機救援機制，搭乘專機馳援，發揮人道精神盡力搶救受困災民。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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