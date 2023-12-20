開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/20,
美加

全美第一槍！科羅拉多最高法院裁定川普涉國會暴動，不具有參加共和黨初選資格

全美第一槍！科羅拉多最高法院裁定川普涉國會暴動，不具有參加共和黨初選資格
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

科羅拉多州最高法院的裁決只適用於該州明年3月5日的共和黨初選，但初選結果很可能影響川普明年11月5日的全國大選。川普發言人稱科羅拉多州最高法院的裁決「不民主」，並矢言將此案提交到美國聯邦最高法院。

（中央社）美國科羅拉多州最高法院今天（當地時間19日）裁定，前總統川普（Donald Trump）在2021年國會山莊襲擊事件的行為，使得他不具有出現在科羅拉多州總統初選選票上的資格。

《法新社》報導，科羅拉多州最高法院寫道：「法院大多數法官認為，根據美國憲法第14修正案第3款，總統川普喪失擔任總統職位的資格。」

「由於他喪失資格，根據選舉法，科羅拉多州州務卿將他列為總統初選參選人將是不法行為。」

這項裁決會暫緩執行，至明年1月4日上訴期限截止為止。

科羅拉多州最高法院作出裁決之前，曾有一群選民對之前下級法院的裁定提出挑戰，不滿下級法院認為身為總統參選人，川普明顯涉及1月6日國會襲擊案一事並不妨礙他再次競選的說法。

下級法院的裁定是根據美國憲法第14修正案的解釋。這項修正案明定，如果一個人以「美國官員」身分宣誓維護憲法卻涉及反叛，將不得「在美國…擔任任何官職」。

但下級法院認為，第14修正案不適用於川普，因為總統職位並未列入受影響的聯邦民選職位名單之中。

《路透社》報導，科羅拉多州最高法院的裁決只適用於該州明年3月5日的共和黨初選，但初選結果很可能影響川普明年11月5日的全國大選。

川普發言人稱科羅拉多州最高法院的裁決「不民主」，並矢言將此案提交到美國聯邦最高法院。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。