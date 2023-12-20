全美第一槍！科羅拉多最高法院裁定川普涉國會暴動，不具有參加共和黨初選資格

（中央社）美國科羅拉多州最高法院今天（當地時間19日）裁定，前總統川普（Donald Trump）在2021年國會山莊襲擊事件的行為，使得他不具有出現在科羅拉多州總統初選選票上的資格。

《法新社》報導，科羅拉多州最高法院寫道：「法院大多數法官認為，根據美國憲法第14修正案第3款，總統川普喪失擔任總統職位的資格。」

「由於他喪失資格，根據選舉法，科羅拉多州州務卿將他列為總統初選參選人將是不法行為。」

這項裁決會暫緩執行，至明年1月4日上訴期限截止為止。

科羅拉多州最高法院作出裁決之前，曾有一群選民對之前下級法院的裁定提出挑戰，不滿下級法院認為身為總統參選人，川普明顯涉及1月6日國會襲擊案一事並不妨礙他再次競選的說法。

下級法院的裁定是根據美國憲法第14修正案的解釋。這項修正案明定，如果一個人以「美國官員」身分宣誓維護憲法卻涉及反叛，將不得「在美國…擔任任何官職」。

但下級法院認為，第14修正案不適用於川普，因為總統職位並未列入受影響的聯邦民選職位名單之中。

《路透社》報導，科羅拉多州最高法院的裁決只適用於該州明年3月5日的共和黨初選，但初選結果很可能影響川普明年11月5日的全國大選。

川普發言人稱科羅拉多州最高法院的裁決「不民主」，並矢言將此案提交到美國聯邦最高法院。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航