美日韓啟動北韓飛彈即時資訊共享系統；朝鮮半島緊張，尹錫悅提名新外長及情報首長

美、日與南韓啟動北韓飛彈即時資訊共享系統

（中央社首爾19日綜合外電報導）南韓國防部表示，南韓、美國和日本昨（19）日啟動即時共享北韓飛彈發射資訊的系統。面對擁有核武的北韓，這3國正試圖強化安全合作。

北韓18日才第3度試射火星-18型（Hwasong-18）洲際彈道飛彈，這是北韓軍火庫中最具威脅性武器。

《法新社》報導，南韓國防部透過聲明表示：「這套北韓飛彈預警資訊共享系統的全面作戰能力已透過近期的預先評估證實，目前正常運作。」

聲明還提到：「3國建立這套系統……透過即時偵測和評估北韓發射的飛彈來確保公民安全。」

美國總統拜登、南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄8月在美國大衛營（Camp David）舉行3方峰會，達成一些協議。3國防長上月按照峰會協議達成共識，其中包括這套資訊共享系統，以及制定3方軍事演習的多年期計畫等。

北韓領袖金正恩親自監督最新一次飛彈試射，他說，這展示了「華府做出錯誤決定時」，北韓將會採行的選項。

北韓今年執行武器測試次數刷新紀錄，促使南韓與美國強化防務合作。

日本曾經殖民朝鮮半島，與南韓關係長期緊張，但尹錫悅的保守派政府與日本也已通力合作改善關係。

朝鮮半島緊張，尹錫悅提名新外長及情報首長

（中央社）南韓總統辦公室表示，總統尹錫悅昨日提名前外交部第二次官（副部長）趙兌烈為新任外交部長，並且提名國家安保室室長趙太庸為新任國家情報院院長。

《路透社》報導，兩項人事案時機適逢南韓與北韓今年緊張關係加劇之際，平壤當局11月曾發射一枚間諜衛星，並於本週試射洲際彈道飛彈。

甫獲提名為外長的趙兌烈告訴媒體，在地緣政治發生重大轉變之際，他感覺「自己肩負重任」，趙兌烈還提及持續加劇的美中競爭及烏克蘭戰爭。

趙兌烈是資深外交官，曾任南韓駐聯合國大使。他指出：「我將盡最大努力，強化國安及繁榮的基礎。」

與此同時，甫獲提名為國家情報院院長的趙太庸也是職業外交官，他誓言將在正確時間提供準確訊息，幫助國家做出正確決策。

南韓國會將就上述任命舉行確認聽證會，不過南韓總統可以有效地任命官員，部會首長職務經國會批准並非必要條件。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航