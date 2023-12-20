美日韓啟動北韓飛彈即時資訊共享系統；朝鮮半島緊張，尹錫悅提名新外長及情報首長
我們想讓你知道的是
美國總統拜登、南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄8月在美國大衛營（Camp David）舉行3方峰會，達成一些協議。3國防長上月按照峰會協議達成共識，其中包括這套資訊共享系統，以及制定3方軍事演習的多年期計畫等。
美、日與南韓啟動北韓飛彈即時資訊共享系統
（中央社首爾19日綜合外電報導）南韓國防部表示，南韓、美國和日本昨（19）日啟動即時共享北韓飛彈發射資訊的系統。面對擁有核武的北韓，這3國正試圖強化安全合作。
北韓18日才第3度試射火星-18型（Hwasong-18）洲際彈道飛彈，這是北韓軍火庫中最具威脅性武器。
《法新社》報導，南韓國防部透過聲明表示：「這套北韓飛彈預警資訊共享系統的全面作戰能力已透過近期的預先評估證實，目前正常運作。」
聲明還提到：「3國建立這套系統……透過即時偵測和評估北韓發射的飛彈來確保公民安全。」
美國總統拜登、南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄8月在美國大衛營（Camp David）舉行3方峰會，達成一些協議。3國防長上月按照峰會協議達成共識，其中包括這套資訊共享系統，以及制定3方軍事演習的多年期計畫等。
北韓領袖金正恩親自監督最新一次飛彈試射，他說，這展示了「華府做出錯誤決定時」，北韓將會採行的選項。
北韓今年執行武器測試次數刷新紀錄，促使南韓與美國強化防務合作。
日本曾經殖民朝鮮半島，與南韓關係長期緊張，但尹錫悅的保守派政府與日本也已通力合作改善關係。
朝鮮半島緊張，尹錫悅提名新外長及情報首長
（中央社）南韓總統辦公室表示，總統尹錫悅昨日提名前外交部第二次官（副部長）趙兌烈為新任外交部長，並且提名國家安保室室長趙太庸為新任國家情報院院長。
《路透社》報導，兩項人事案時機適逢南韓與北韓今年緊張關係加劇之際，平壤當局11月曾發射一枚間諜衛星，並於本週試射洲際彈道飛彈。
甫獲提名為外長的趙兌烈告訴媒體，在地緣政治發生重大轉變之際，他感覺「自己肩負重任」，趙兌烈還提及持續加劇的美中競爭及烏克蘭戰爭。
趙兌烈是資深外交官，曾任南韓駐聯合國大使。他指出：「我將盡最大努力，強化國安及繁榮的基礎。」
與此同時，甫獲提名為國家情報院院長的趙太庸也是職業外交官，他誓言將在正確時間提供準確訊息，幫助國家做出正確決策。
南韓國會將就上述任命舉行確認聽證會，不過南韓總統可以有效地任命官員，部會首長職務經國會批准並非必要條件。
新聞來源
延伸閱讀
- 韓美2024年8月聯合軍演將首次納入核作戰；美國警告北韓：發動核攻擊將致金氏政權終結
- 不滿韓國中止2018年軍事協議，北韓嗆嚴重挑釁、全面升級兩韓邊界武力
- 北韓稱成功將首枚軍事偵察衛星送上軌道、將再射多枚，美航艦抵韓國釜山港嚇阻威脅
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
我們想讓你知道的是
近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
- 兆豐半導體氣候N（020041）：112年12月25日最新上櫃掛牌，是台灣第一檔氣候指數ETN，透過「T-Risk分數」篩選出適合的企業，搭配財務表現及流動性等要素，進行成分股的篩選，優化投資組合，以表彰兼具「氣候韌性」及「可投資性」上櫃公司的綜合表現。在追求投資績效的同時，更可對氣候變遷等永續議題發揮正面影響力，提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇。
- 元大上櫃ESG龍頭N（020040）：選取重視永續發展且市值規模大的上櫃龍頭公司，再依ESG調整後自由流通市值排序，選取前20檔股票為成分股，用以表彰著重永續經營之上櫃公司之含息綜合績效。
- 元大上櫃ESG高息N（020035）：特選「上櫃ESG永續高股息報酬指數」，國內第一檔配息型ETN，專注投資於上櫃ESG評分高及兼具高股息企業，能滿足投資人偏好高股息的投資需求。
- 元大上櫃ESG成長N（020027）：追蹤「特選上櫃ESG成長報酬指數」，透過「營收、盈餘、稅息折舊及攤銷前利潤、市值」四大指標把關，能同步掌握ESG表現及中小型高成長企業，更提供看重企業成長性的投資人觀察指標。
- 兆豐上櫃ESG電菁N（020026）：追蹤「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」，成分股囊括上櫃市場最具代表性電子產業龍頭公司，並於每半年篩選一次成分股，更能及時掌握市場輪動。
投資ETN該知道的2件事
要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
- ETN設有到期日：投資人要注意ETN是有到期日的商品，舉例而言，目前上櫃永續ETN的到期日都設定在3到5年。
- ETN設有強制贖回條件：當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。