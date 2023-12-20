開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/20,
歐洲

澤倫斯基：烏克蘭軍方提議再徵召50萬人入伍，坦言在東部哈爾科夫州落居下風

澤倫斯基：烏克蘭軍方提議再徵召50萬人入伍，坦言在東部哈爾科夫州落居下風
烏克蘭總統澤倫斯基｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

烏克蘭軍隊人數不詳，不過基輔過去曾表示約達100萬人。俄羅斯在戰爭期間已擴增兵員，今天並表示打算增至150萬人。澤倫斯基說：「我表示我們需要更多理由支持這項行動。因為首先，這是人民的問題。其次，這是公平問題，是防衛能力問題，同時也是財政問題。」

澤倫斯基：烏克蘭軍方提議再徵召50萬人入伍

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天（當地時間19日）表示，軍方提議再徵召45萬至50萬人入伍，這是烏克蘭與俄羅斯戰爭戲劇化的一步。

澤倫斯基在年終記者會表示，這是「高度敏感」的議題，在送交國會審議前，軍方和政府仍在討論。

自俄羅斯去（2022）年2月全面入侵烏克蘭以來，兩軍交戰至今，兩國均將軍隊傷亡人數視為國家機密，但是美國官員估計死傷人數高達數十萬人。

烏克蘭軍隊人數不詳，不過基輔過去曾表示約達100萬人。俄羅斯在戰爭期間已擴增兵員，今天並表示打算增至150萬人。

澤倫斯基說：「我表示我們需要更多理由支持這項行動。因為首先，這是人民的問題。其次，這是公平問題，是防衛能力問題，同時也是財政問題。」

烏克蘭最初可以看到數以萬計的人排隊，志願從軍保衛國家，當局如今嘗試徵召更多兵員，以接替前線的戰士。

當局已就如何改善徵召程序，閉門討論好幾個星期。社群媒體影片顯示官員在健身房和度假勝地發放徵召令，引起部分烏克蘭民眾反感。

東部戰事複雜，烏軍在哈爾科夫州落居下風

烏克蘭今天表示，烏軍在東部哈爾科夫州（Kharkiv）處於下風。為占領地區樞紐庫皮揚斯克（Kupiansk），俄羅斯部隊已強攻數月。俄方則表示，一架試圖襲擊首都莫斯科的烏克蘭無人機遭到摧毀。

《法新社》報導，俄軍在入侵烏克蘭初期原先占領哈爾科夫州東部大片區域，但烏軍約一年前利用閃電攻勢將敵人擊退。

烏克蘭地面部隊司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）表示：「情況複雜。我們必須在敵人武器和兵員都占優勢的情況下作戰。」

但瑟爾斯基說，烏軍正在適應前線情況，最終仍守住防線。烏克蘭另稱，其防空系統夜間在西部地區擊落兩架俄國無人機。

莫斯科當局則表示，已在位於邊境的布揚斯克州（Bryansk）摧毀至少3架烏克蘭無人機。俄國國防部表示，在砲彈支援下，俄軍擊退烏軍在庫皮揚斯克周圍發動的8次攻擊。

俄國今天另表示，一架烏克蘭無人機試圖襲擊首都莫斯科，遭防禦工事摧毀，碎片落在巿中心外。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）最初宣布莫斯科上空發生無人機攻擊，但未提及是否為基輔當局所為，也沒有說明無人機從何處發射。

俄國國防部隨後指責基輔，稱防空系統已擊落這架無人機，表示無人機目標是莫斯科的「設施」。

國防部表示：「在莫斯科州奧金佐沃（Odintsovo）領空值勤的防空部隊摧毀這架烏克蘭無人飛行載具。」

索比亞寧說，根據他獲得的初步資訊，掉落的無人機殘骸並未造成任何物資損害或人員受傷。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


“2022烏克蘭危機”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。