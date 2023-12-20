賴清德老家違建引憂慮，地方盼礦區工寮合法化，國土署：廢礦區居住權非傳統違建，正擬定處理原則
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民進黨總統候選人賴清德萬里老家被新北市政府認定為既存違建，引發討論。對於萬里當地昔日礦場工寮被視為既成違建，甚至出現要求拆除聲浪，萬里區中幅里長謝嘉陽表示，這已讓許多里民擔心害怕，期待建物能有合法化的一天。內政部國土署19日說，廢礦區居住權非傳統違建概念，中央正擬定通案處理原則，將積極協助地方處理。
賴清德老家違建引憂慮 地方盼礦區工寮合法化
（中央社）民進黨總統候選人賴清德老家違建爭議，萬里當地民眾感嘆，這是鄉下地方普遍問題，但選舉選到百姓都心驚驚，擔心自家也遭殃，盼舊時工寮老家有機會合法化。
萬里昔日曾有許多礦場及礦工住宿的工寮，但礦場關閉後，礦業用地卻一直沒有變更，而許多工寮存續成為民宅，象徵礦工的時代印記，包含賴副總統老家在內，不少房子被視為既成違建，讓當地居民滿腹委屈。
81歲的童朝福接受媒體採訪時表示，附近整排都是木板釘的工寮，颱風來就被吹倒了，後來來住時，才省吃儉用蓋了磚房，才不會壞；老礦工徐正義也對媒體表示，以前是早上7時下坑道，晚上7、8時才回來，肚子餓得不得了，年輕時，真的是一邊做一邊流眼淚。
63歲的中幅里社區發展協會理事長何忠表示，以前附近都是礦工家庭，有些都只是用木板釘釘的草屋，後來改成鐵皮屋，生活很辛苦，他家7、8人住在10多坪大的屋子，所有小孩都擠在一間小房間。下大雨時房內下小雨，颱風來時常把鐵皮屋頂掀走，讓人擔心受怕，他們就是這樣苦過來的。
「選舉需要選成這個樣子嗎？」何忠正說，這是鄉下地方普遍問題，過去有誰的老家會有建照或使照？就連四合院或三合院的老厝，也不可能有建照。因此，大家希望能合法化。
謝嘉陽表示，賴副總統很親切，回老家時都會四處走走看看，也會到附近廟宇拜拜，他也不希望影響地方父老生活，但從近來里民間對話，都可以看到大家心中恐慌與委屈。
他表示，很多舊工寮倒了、壞了，少部分籌錢修繕補強繼續住，子女也多有下一代而繼續在此生活，住家雖暫時不會被拆除，仍擔心話題持續延燒下，憂心房子難逃被拆命運。
他表示，他目前50多歲，就像一般礦工第2代或第3代，沒有太多父親在過去礦工年代的記憶，甚至連礦坑下是什麼樣子都不知道，但過去的居住問題卻仍需面對，希望政府能通盤檢討，解決這長久以來的問題。
對於萬里當地昔日礦場工寮被視為既成違建，甚至出現要求拆除聲浪，萬里區中幅里長謝嘉陽表示，這已讓許多里民擔心害怕，期待建物能有合法化的一天。
萬里區長粘雪琴表示，目前在2坑及6坑附近還有10多戶昔日工寮的存在，而賴清德老家就在6坑附近，這些工寮是既存違建，暫時都不會列入拆遷，但若要徹底解決這些問題，需要中央能協助合法化。
新北市政府地政局表示，對於礦業用地居民擔心原有工寮在礦權廢止後因未進行地目變更，導致工寮無法申請建照，希望爭取合法居住。由於非都市土地使用管制的法令是由中央所訂定，為保障礦權廢止後的既有居住權益，新北市政府於2019年就向中央反映，可惜未獲中央正視。
地政局表示，今年因賴副總統萬里違建案，行政院院長陳建仁曾公開要求內政部儘速通盤檢討。後續，新北市政府將與中央一起努力解決法令不足問題，請萬里、金山、瑞芳、平溪區遭遇到礦權廢止的居民放心。
國土署：廢礦區居住權非傳統違建 正擬定處理原則
（中央社）民進黨總統候選人賴清德萬里老家被新北市政府認定為既存違建，引發討論。內政部國土署19日說，廢礦區居住權非傳統違建概念，中央正擬定通案處理原則，將積極協助地方處理。
賴清德萬里老家被認定為違建，有礦業用地居民擔心原有工寮在礦權廢止後，因未進行地目變更，導致工寮無法申請建照，希望政府能爭取合法居住。新北市政府地政局說，由於非都市土地使用管制的法令是由中央所訂定，為保障礦權廢止後的既有居住權益，新北市政府曾於2019年向中央反映。
國土署透過新聞稿指出，過去礦區建物在礦權被廢止後，政府未能即時將分區進行更正，造成民眾喪失合法房屋權益，這與新北市工務局所認定的傳統違建概念相反，且新北市是全國已廢礦區面積占比最多縣市，願意正視礦權廢止後既有居住權問題，中央除肯定外也將予以協助，亦期待新北市能積極回應礦區民眾需要，適度對外說明案情。
國土署說，廢礦區的居住事實認定，與台灣礦區開發及全國廢礦的發展歷史有關，目前地方政府已展開相關盤點工作，中央也正擬定通案處理原則。
國土署表示，在經濟部地質調查及礦業管理中心與各地方政府協助下，已掌握全國礦業用地的土地清冊資料，並積極研議通案處理方式，就已依法編定礦業用地的土地，於礦業權廢止後，因原編定理由消失，應由地方政府檢討變更為適當使用地類別，必要時將協助修訂相關法令規定，並適時補助縣市政府相關辦理經費。
國土署說，中央、地方政府應共同攜手，以積極行動協助解決因礦業權廢止所衍生的土地及民眾權益問題。
對於新北市地政局說2019年曾向中央反映礦權廢止後，民眾的居住權益。內政部表示，當時曾回應可依照《非都市土地使用管制規則》第37條的規定，協助民眾辦理變更編定，但新北市後續並沒有請內政部進一步協助。
國土署表示，除了非都市土地變更編定這方法外，當時營建署也於2011年補助新北市府辦理擬訂新北市區域計畫，2017年補助擬定新北市國土計畫，過程中市府地政局可與城鄉局合作，於擬定計畫中協助礦區民眾，順利完成土地合法作業，但截至目前為止，未看到新北市地政局跟城鄉局對此議題有進一步協助作為。
藍追打萬里老家違建爭議 賴辦反擊政治操作
（中央社）國民黨2024競選發言人凌濤19日表示，民進黨總統候選人賴清德在台南市長任內，面對南鐵東移的居民是嚴聲斥責，而對自己老家違建卻是哽咽求饒，這就是賴清德面對居住正義時差異的態度。
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2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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