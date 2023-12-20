賴清德老家違建引憂慮，地方盼礦區工寮合法化，國土署：廢礦區居住權非傳統違建，正擬定處理原則

賴清德老家違建引憂慮 地方盼礦區工寮合法化

（中央社）民進黨總統候選人賴清德老家違建爭議，萬里當地民眾感嘆，這是鄉下地方普遍問題，但選舉選到百姓都心驚驚，擔心自家也遭殃，盼舊時工寮老家有機會合法化。

萬里昔日曾有許多礦場及礦工住宿的工寮，但礦場關閉後，礦業用地卻一直沒有變更，而許多工寮存續成為民宅，象徵礦工的時代印記，包含賴副總統老家在內，不少房子被視為既成違建，讓當地居民滿腹委屈。

81歲的童朝福接受媒體採訪時表示，附近整排都是木板釘的工寮，颱風來就被吹倒了，後來來住時，才省吃儉用蓋了磚房，才不會壞；老礦工徐正義也對媒體表示，以前是早上7時下坑道，晚上7、8時才回來，肚子餓得不得了，年輕時，真的是一邊做一邊流眼淚。

63歲的中幅里社區發展協會理事長何忠表示，以前附近都是礦工家庭，有些都只是用木板釘釘的草屋，後來改成鐵皮屋，生活很辛苦，他家7、8人住在10多坪大的屋子，所有小孩都擠在一間小房間。下大雨時房內下小雨，颱風來時常把鐵皮屋頂掀走，讓人擔心受怕，他們就是這樣苦過來的。

「選舉需要選成這個樣子嗎？」何忠正說，這是鄉下地方普遍問題，過去有誰的老家會有建照或使照？就連四合院或三合院的老厝，也不可能有建照。因此，大家希望能合法化。

謝嘉陽表示，賴副總統很親切，回老家時都會四處走走看看，也會到附近廟宇拜拜，他也不希望影響地方父老生活，但從近來里民間對話，都可以看到大家心中恐慌與委屈。

他表示，很多舊工寮倒了、壞了，少部分籌錢修繕補強繼續住，子女也多有下一代而繼續在此生活，住家雖暫時不會被拆除，仍擔心話題持續延燒下，憂心房子難逃被拆命運。

他表示，他目前50多歲，就像一般礦工第2代或第3代，沒有太多父親在過去礦工年代的記憶，甚至連礦坑下是什麼樣子都不知道，但過去的居住問題卻仍需面對，希望政府能通盤檢討，解決這長久以來的問題。

對於萬里當地昔日礦場工寮被視為既成違建，甚至出現要求拆除聲浪，萬里區中幅里長謝嘉陽表示，這已讓許多里民擔心害怕，期待建物能有合法化的一天。

萬里區長粘雪琴表示，目前在2坑及6坑附近還有10多戶昔日工寮的存在，而賴清德老家就在6坑附近，這些工寮是既存違建，暫時都不會列入拆遷，但若要徹底解決這些問題，需要中央能協助合法化。

新北市政府地政局表示，對於礦業用地居民擔心原有工寮在礦權廢止後因未進行地目變更，導致工寮無法申請建照，希望爭取合法居住。由於非都市土地使用管制的法令是由中央所訂定，為保障礦權廢止後的既有居住權益，新北市政府於2019年就向中央反映，可惜未獲中央正視。

地政局表示，今年因賴副總統萬里違建案，行政院院長陳建仁曾公開要求內政部儘速通盤檢討。後續，新北市政府將與中央一起努力解決法令不足問題，請萬里、金山、瑞芳、平溪區遭遇到礦權廢止的居民放心。

Photo Credit: 中央社 前立委黃國昌（圖）7日在柯文哲全國競選總部舉行「請賴清德誠實面對，別一再說謊」記者會，質疑民進黨總統參選人賴清德位於新北市萬里區老家是違建。圖為黃國昌秀出建物空照圖比對。中央社記者吳家昇攝 112年12月7日

國土署：廢礦區居住權非傳統違建 正擬定處理原則

（中央社）民進黨總統候選人賴清德萬里老家被新北市政府認定為既存違建，引發討論。內政部國土署19日說，廢礦區居住權非傳統違建概念，中央正擬定通案處理原則，將積極協助地方處理。

賴清德萬里老家被認定為違建，有礦業用地居民擔心原有工寮在礦權廢止後，因未進行地目變更，導致工寮無法申請建照，希望政府能爭取合法居住。新北市政府地政局說，由於非都市土地使用管制的法令是由中央所訂定，為保障礦權廢止後的既有居住權益，新北市政府曾於2019年向中央反映。

國土署透過新聞稿指出，過去礦區建物在礦權被廢止後，政府未能即時將分區進行更正，造成民眾喪失合法房屋權益，這與新北市工務局所認定的傳統違建概念相反，且新北市是全國已廢礦區面積占比最多縣市，願意正視礦權廢止後既有居住權問題，中央除肯定外也將予以協助，亦期待新北市能積極回應礦區民眾需要，適度對外說明案情。

國土署說，廢礦區的居住事實認定，與台灣礦區開發及全國廢礦的發展歷史有關，目前地方政府已展開相關盤點工作，中央也正擬定通案處理原則。

國土署表示，在經濟部地質調查及礦業管理中心與各地方政府協助下，已掌握全國礦業用地的土地清冊資料，並積極研議通案處理方式，就已依法編定礦業用地的土地，於礦業權廢止後，因原編定理由消失，應由地方政府檢討變更為適當使用地類別，必要時將協助修訂相關法令規定，並適時補助縣市政府相關辦理經費。

國土署說，中央、地方政府應共同攜手，以積極行動協助解決因礦業權廢止所衍生的土地及民眾權益問題。

對於新北市地政局說2019年曾向中央反映礦權廢止後，民眾的居住權益。內政部表示，當時曾回應可依照《非都市土地使用管制規則》第37條的規定，協助民眾辦理變更編定，但新北市後續並沒有請內政部進一步協助。

國土署表示，除了非都市土地變更編定這方法外，當時營建署也於2011年補助新北市府辦理擬訂新北市區域計畫，2017年補助擬定新北市國土計畫，過程中市府地政局可與城鄉局合作，於擬定計畫中協助礦區民眾，順利完成土地合法作業，但截至目前為止，未看到新北市地政局跟城鄉局對此議題有進一步協助作為。

Photo Credit: 中央社 國民黨立委王鴻薇（左）、立委參選人林國春（右）5日舉行記者會，質疑民進黨總統參選人賴清德位於新北市萬里區老家違建、逃稅。中央社記者郭日曉攝 112年12月5日

藍追打萬里老家違建爭議 賴辦反擊政治操作

（中央社）國民黨2024競選發言人凌濤19日表示，民進黨總統候選人賴清德在台南市長任內，面對南鐵東移的居民是嚴聲斥責，而對自己老家違建卻是哽咽求饒，這就是賴清德面對居住正義時差異的態度。