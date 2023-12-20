民眾黨支持者搶投票日賴競總前路權，轄區警方防衝突建予駁回，一週內重開放申請
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民眾黨支持者申請明年1月13日總統大選投票日北平東路路權，遭以易釀衝突為由駁回。民眾黨議員控雙重標準，市長蔣萬安則說依法行政，會請警方與新工處說明。
民眾黨支持者搶投票日賴競總前路權，警：防衝突建予駁回
（中央社記者黃麗芸台北19日電）有民眾黨的支持者自行申請明（2024）年1月13日總統大選投票日的北平東路路權。對此，轄區警方昨（19）日表示，基於維護各黨派競選總部安全及預防不同立場民眾易釀衝突，故該路段建予駁回。
《TVBS》報導，明年1月13日為總統大選投票日，日前傳出民眾黨搶得開票當天對手民進黨總統候選人賴清德競總前的北平東路路權，引發熱議。但昨日傳出此申請已被台北市政府駁回。
對此，轄區警方、台北市警察局中正第一分局告訴《中央社》記者，北市府辦理相關市區道路路權審核，由台北市工務局新工處與市警局共同審核，再由轄區分局、警察局與新工處依流程進行。
因考量明年1月13日為選舉開票日，中正一分局說，基於維護各黨派競選總部安全及預防不同立場民眾易發生衝突，故該路段建予駁回。
中正一分局說，警方向來尊重民眾言論表達自由，並基於《公民與政治權利國際公約》及《集會遊行法》等相關規定，公平合理考量人民集會遊行與公共利益均衡維護，衡酌准駁相關路權及集會遊行活動。
柯辦發言人陳智菡日前表示，有支持者對民進黨台北市黨部主委張茂楠對民眾黨搶下選前之夜凱道路權發言感到憤怒，因此支持者決定自己申請明年1月13日北平東路路權；柯辦說，若民進黨有需求，願意代為向支持者協調。
民眾黨支持者搶投票日賴競總前路權，北市駁回、一週內重開放申請
（中央社記者陳怡璇、郭建伸台北19日電）民眾黨支持者申請明年1月13日總統大選投票日北平東路路權，遭以易釀衝突為由駁回。民眾黨議員控雙重標準，市長蔣萬安則說依法行政，會請警方與新工處說明。
另方面，新工處表示，申請人已提申復，就是讓申請人再說明一次理由，由新工處與警方再審一次，若還是沒過，預計一週內會在路權系統上公告該時段的路權開放，再讓民眾申請。
台北市長蔣萬安昨日下午赴台北市議會民政、教育、交通、警政衛生委員會送水果致意，民眾黨議員林珍羽、黃瀞瑩、陳宥丞、張志豪針對路權申請，均當面向蔣萬安表達不滿。
陳宥丞說，台灣基進選在他服務處門口造勢，警方照樣准許；林珍羽則說，為何要預設一定會有衝突，且明年1月11日、12日也有立場不同的雙方相鄰辦活動，卻只有13日路權被駁回，希望市府不要因人設事；黃瀞瑩表示，不要因為政黨而有分別，一切都要公平。
國民黨籍議長戴錫欽緩頰說，蔣萬安會責成新工處與警察局說明清楚；蔣萬安則表示，新工處跟警察局依照規定審查、依法行政，根據過往經驗與慣例完整評估，他們會有完整說明，並允諾研議更周延的路權借用辦法。
蔣萬安說，不希望大家都守在電腦前，或是很多人在網咖占位，這樣不公平，且就算借到選前之夜當天，如果沒有借到前幾天布置場地，那也失去目的，市府會再來好好研究。
台北市政府警察局中正第一分局今天稍早說明，因考量明年1月13日為選舉開票日，基於維護各黨派競選總部安全及預防不同立場民眾易發生衝突，故該路段建予駁回。
對此，柯辦發言人吳怡萱表示，警方不應預設立場、揣摩上意，每個人都有申請集會遊行自由，目前申請人已提出申復抗議，台北市警局應好好向申請人及社會大眾交代。
前立委黃國昌則表示，過去威權時期政府打壓人民集會自由，才會依照活動內容准駁集會遊行，民進黨過去高喊廢除集會遊行惡法、把街頭還給人民，「如今都跑到哪裡去了？」
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
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中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
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看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
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勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。