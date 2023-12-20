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2023/12/20,
政治

民眾黨支持者搶投票日賴競總前路權，轄區警方防衝突建予駁回，一週內重開放申請

民眾黨支持者搶投票日賴競總前路權，轄區警方防衝突建予駁回，一週內重開放申請
台北市長蔣萬安（右）19日赴市議會民政、教育、交通、警政衛生委員會送水果致意，由於日前傳出民眾黨搶得開票當天對手民進黨總統候選人賴清德競總前的北平東路路權引議，但19日申請案已被駁回，民眾黨籍議員陳宥丞（左）等人輪番向蔣萬安抗議、要求說明。｜Photo Creidt: 中央社

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民眾黨支持者申請明年1月13日總統大選投票日北平東路路權，遭以易釀衝突為由駁回。民眾黨議員控雙重標準，市長蔣萬安則說依法行政，會請警方與新工處說明。

民眾黨支持者搶投票日賴競總前路權，警：防衝突建予駁回

（中央社記者黃麗芸台北19日電）有民眾黨的支持者自行申請明（2024）年1月13日總統大選投票日的北平東路路權。對此，轄區警方昨（19）日表示，基於維護各黨派競選總部安全及預防不同立場民眾易釀衝突，故該路段建予駁回。

《TVBS》報導，明年1月13日為總統大選投票日，日前傳出民眾黨搶得開票當天對手民進黨總統候選人賴清德競總前的北平東路路權，引發熱議。但昨日傳出此申請已被台北市政府駁回。

對此，轄區警方、台北市警察局中正第一分局告訴《中央社》記者，北市府辦理相關市區道路路權審核，由台北市工務局新工處與市警局共同審核，再由轄區分局、警察局與新工處依流程進行。

因考量明年1月13日為選舉開票日，中正一分局說，基於維護各黨派競選總部安全及預防不同立場民眾易發生衝突，故該路段建予駁回。

中正一分局說，警方向來尊重民眾言論表達自由，並基於《公民與政治權利國際公約》及《集會遊行法》等相關規定，公平合理考量人民集會遊行與公共利益均衡維護，衡酌准駁相關路權及集會遊行活動。

柯辦發言人陳智菡日前表示，有支持者對民進黨台北市黨部主委張茂楠對民眾黨搶下選前之夜凱道路權發言感到憤怒，因此支持者決定自己申請明年1月13日北平東路路權；柯辦說，若民進黨有需求，願意代為向支持者協調。

民眾黨支持者搶投票日賴競總前路權，北市駁回、一週內重開放申請

（中央社記者陳怡璇、郭建伸台北19日電）民眾黨支持者申請明年1月13日總統大選投票日北平東路路權，遭以易釀衝突為由駁回。民眾黨議員控雙重標準，市長蔣萬安則說依法行政，會請警方與新工處說明。

另方面，新工處表示，申請人已提申復，就是讓申請人再說明一次理由，由新工處與警方再審一次，若還是沒過，預計一週內會在路權系統上公告該時段的路權開放，再讓民眾申請。

台北市長蔣萬安昨日下午赴台北市議會民政、教育、交通、警政衛生委員會送水果致意，民眾黨議員林珍羽、黃瀞瑩、陳宥丞、張志豪針對路權申請，均當面向蔣萬安表達不滿。

陳宥丞說，台灣基進選在他服務處門口造勢，警方照樣准許；林珍羽則說，為何要預設一定會有衝突，且明年1月11日、12日也有立場不同的雙方相鄰辦活動，卻只有13日路權被駁回，希望市府不要因人設事；黃瀞瑩表示，不要因為政黨而有分別，一切都要公平。

國民黨籍議長戴錫欽緩頰說，蔣萬安會責成新工處與警察局說明清楚；蔣萬安則表示，新工處跟警察局依照規定審查、依法行政，根據過往經驗與慣例完整評估，他們會有完整說明，並允諾研議更周延的路權借用辦法。

蔣萬安說，不希望大家都守在電腦前，或是很多人在網咖占位，這樣不公平，且就算借到選前之夜當天，如果沒有借到前幾天布置場地，那也失去目的，市府會再來好好研究。

台北市政府警察局中正第一分局今天稍早說明，因考量明年1月13日為選舉開票日，基於維護各黨派競選總部安全及預防不同立場民眾易發生衝突，故該路段建予駁回。

對此，柯辦發言人吳怡萱表示，警方不應預設立場、揣摩上意，每個人都有申請集會遊行自由，目前申請人已提出申復抗議，台北市警局應好好向申請人及社會大眾交代。

前立委黃國昌則表示，過去威權時期政府打壓人民集會自由，才會依照活動內容准駁集會遊行，民進黨過去高喊廢除集會遊行惡法、把街頭還給人民，「如今都跑到哪裡去了？」

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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