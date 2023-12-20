開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/20,
印太

韓國區塊鏈工程師超怕蟲，架網站互動地圖追蹤臭蟲床蝨出沒地

韓國區塊鏈工程師超怕蟲，架網站互動地圖追蹤臭蟲床蝨出沒地
韓國一名區塊鏈工程師利用數據架設網站，提供互動地圖顯示床蝨侵擾的各個地點。｜Photo Credit: bedbugboard.com 

我們想讓你知道的是

姜載九特別選擇橄欖綠做為網站的主要色系，試著讓讀者感到「內心的平靜」。不過，他坦言，為了經營網站，自己必須要看床蝨及蟲卵的照片，這讓他不禁起了雞皮疙瘩。

（中央社）韓國近來爆出床蝨危機，當地一名29歲的區塊鏈工程師看到消息後，隨即利用數據架設網站，提供互動地圖顯示床蝨侵擾的各個地點，成為不少民眾獲取相關訊息的管道。

《法新社》19日報導，韓國當局規劃在機場設立高溫蒸汽暖氣、允許一般家庭使用工業用強度的殺蟲劑來對抗床蝨之際，本身非常怕蟲的姜載九（Kang Jae-gu，音譯）開始為大批床蝨出沒地製作地圖。

韓國已經多年未出現大量床蝨出沒，但隨著疫後跨境旅遊強勁復甦，韓國近期在多處發現床蝨蹤跡，官方數據顯示，11月底以來，已出現逾100起蟲害的通報。

隨著韓國媒體對此的報導越來越多，不少民眾選擇造訪姜載九經營的網站bedbugboard.com，獲取蟲患相關資訊。

姜載九告訴《法新社》：「我對昆蟲非常敏感，所以我一年四季都睡在蚊帳內。」

對昆蟲的恐懼促使他創立一個互動地圖，顯示韓國各地傳出床蝨侵擾的大概位置，網站也可看到蟲害相關的即時新聞報導。

剛開始，每天約只有40人瀏覽這個網站，但目前每天已有多達5萬人造訪。

姜載九特別選擇橄欖綠做為網站的主要色系，試著讓讀者感到「內心的平靜」。不過，他坦言，為了經營網站，自己必須要看床蝨及蟲卵的照片，這讓他不禁起了雞皮疙瘩。

韓國爆出這場蟲蟲危機之前，遠在歐洲的巴黎也傳出類似蟲患。

床蝨（bedbug）也稱臭蟲，因習慣躲藏在床墊中而得名，會吸食人類血液。

在韓國，44%通報有大批床蝨出沒的地點都在「考試院」——便宜、狹小的租屋處。其他受影響的地點包括學生宿舍、公共澡堂，及缺乏浴室、廚房等基本設施的超小住屋。

姜載九計劃要持續經營這個網站，直到韓國這場床蝨危機平緩下來。

雖然姜載九個人還沒有床蝨侵擾的經驗，但他說，「我可以想像如果發生在我身上的話，那會有多焦慮」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。