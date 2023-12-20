日本自民黨政治獻金風暴延燒，檢調搜派閥事務所19年來首見
我們想讓你知道的是
東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）懷疑，安倍派與二階派疑似有組織性地未將部分政治獻金募款餐會收入刊載在收支報告書中，將持續調查釐清事件。《讀賣新聞》報導，安倍派與二階派的事務所被東京地檢特搜部搜查，也對日本政府和執政黨造成衝擊。
（中央社）日本自民黨內爆發政治獻金風暴，東京地檢特搜部19日以涉嫌違反「政治資金規正法」為由，派員分別進入安倍派（清和政策研究會）與二階派（志帥會）的事務所展開搜查。
《日本放送協會》（NHK）報導，相關人士透露，安倍派與二階派涉嫌未如實申報政治獻金募款餐會販售餐券超額收入，且將超額收入作為「回扣」回流給派閥所屬議員，疑似違反《政治資金規正法》（類似台灣政治獻金法）。
東京地檢特搜部19日上午為此派出多名人員，分別進入安倍派與二階派位於千代田區的事務所展開搜查。
日本執政黨自民黨內最大派閥安倍派，在派閥的政治獻金收支報告書中涉嫌未記載「回扣」為收入，也未載明「回扣」是提供給議員的支出，而涉嫌收取「回扣」的議員也未將超額收入記載為收入。檢方懷疑安倍派5年「回扣」總額上看約5億日圓（約新台幣1億910萬元）。
第5大派閥的二階派與安倍派相異的是，在派閥的政治獻金收支報告書中載明「回扣」為提供給議員的支出，而涉嫌收取「回扣」的議員方面則申報為收入。二階派5年「回扣」總額疑似超過1億日圓（約新台幣2200萬元）。
東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）懷疑，安倍派與二階派疑似有組織性地未將部分政治獻金募款餐會收入刊載在收支報告書中，將持續調查釐清事件。
《讀賣新聞》報導，安倍派與二階派的事務所被東京地檢特搜部搜查，也對日本政府和執政黨造成衝擊。
自民黨幹事長茂木敏充19日上午對此表示「相當遺憾，會嚴正看待此事。」眾議院議員、安倍派事務總長高木毅19日在黨部對此致歉，回應「認知到是重大的事情，會堅定且誠實地協助調查。」
身為自民黨總裁（黨主席）的日本首相岸田文雄，19日在東京地檢特搜部派員進入安倍派與二階派事務所調查前說：「調查進行的同時，事情的全貌、原因、課題也會變得清楚，將觀察事情發展的同時，採取必要的因應措施」。
內閣官房長官林芳正則未發表評論，19日僅稱「認真看待對政治的不信賴等國民各種的聲音，為避免耽誤國政，將會在內政及外交各種議題上逐一取得結果」。
執政聯盟的公明黨代表（黨主席）山口那津男表示「搜查已經進入新的階段，將會密切關注。」
最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）泉健太批評「這是前所未聞的異常情況，自民黨仍未履行說明責任。」
《朝日新聞》報導，自民黨的派閥事務所遭檢方人員進入搜查是極為罕見的狀況。東京地檢特搜部因日本齒科醫師聯盟的政治獻金事件，曾於2004年派員進入前橋本派事務所，據信這是睽違19年又有派閥事務所被東京地檢特搜部調查。
新聞來源
延伸閱讀
- 日媒民調：岸田內閣支持率剩16％再創新低，7成認應解散派閥
- 日本自民黨政治獻金風暴，檢方調查涉案議員；岸田支持率跌至26%創新低，最大在野黨籲解散國會
- 日本內閣異動：自民黨爆政治獻金醜聞，岸田拔除安倍派全數閣員，林芳正接任內閣官房長官
- 名存實亡的「安倍派」，在安倍晉三逝世一年後仍維持恐怖的派系平衡
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）