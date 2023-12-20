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2023/12/20,
歐洲

法國小姐后冠罕見由短髮女孩摘下，打破刻板印象輿論評價兩極

法國小姐后冠罕見由短髮女孩摘下，打破刻板印象輿論評價兩極
Photo Credit: GettyImages

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《天空新聞網》（Sky News）報導，「法國小姐」競賽已有上百年歷史，據說吉勒是第一位以短髮造型贏得后冠的參賽者。吉勒的父親是法國人，母親來自法屬留尼旺島（Reunion），她認為自己摘下后冠是「多元」的勝利。但結果揭曉後，社群媒體掀起一波評論，其中不乏負面意見。

（中央社）20歲的艾芙・吉勒（Eve Gilles）本月16日贏得新一屆「法國小姐」（Miss France）后冠，一頭極短的精靈髮型備受矚目，有人欣賞也有人批評。

《法新社》報導，吉勒來自法國北部小鎮瓜蒂普爾（Quaedypre），是數學和統計系學生。附近一間理髮沙龍的設計師李格朗（Elise Legrand）說，她很早就慫恿吉勒以短髮造型參加區域資格賽。

李格朗兩年前在鄰近瓜蒂普爾的貝爾格鎮（Bergues）開了一家理髮沙龍，她笑著說：「我要她以短髮參賽，幾乎沒給她選擇的餘地。」

李格朗說，吉勒以前就曾剪過短髮，而且很喜歡，因為短髮「與眾不同，是很新鮮的造型」。

李格朗自己也留著草莓香檳金色的短髮，她說，短髮造型釋出正面訊息，「改變了長髮女孩的刻板印象」。

她認為，短髮凸顯了吉勒的女性特質，「讓她的臉龐更突出，雙眼顯得更吸引人」。

《天空新聞網》（Sky News）報導，「法國小姐」競賽已有上百年歷史，據說吉勒是第一位以短髮造型贏得后冠的參賽者。

吉勒的父親是法國人，母親來自法屬留尼旺島（Reunion），她認為自己摘下后冠是「多元」的勝利。但結果揭曉後，社群媒體掀起一波評論，其中不乏負面意見。

有人在社群平台X上說，法國小姐「不再是選美比賽，而是基於包容性的覺醒比賽」；還有人寫道：「我們評判的不再是美貌，而是這位極端女權主義女性覺醒的意識形態。」

同樣留著短髮造型的「綠黨」（Greens）國民議會議員羅梭（Sandrine Rousseau）今天稍早在X平台寫道：「我們的頭髮和我們要怎麼弄，要做什麼造型，不關男人什麼事。」

法國共產黨（French Communist Party）全國秘書魯塞（Fabien Roussel）也寫道：「支持法國小姐當選人艾芙・吉勒，她已經在遭受來自社會的暴力，一個不接受女性以多元化定義自己的社會。」

「法國小姐」主辦單位表示，這場活動與時俱進，如今超過24歲、已婚或跨性別人士也可參賽。但女權主義者說，這場比賽和以前一樣具有性別歧視色彩。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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