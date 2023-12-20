上海書城翻新開幕、40年德金書店熄燈，上海人嘆「福州書街」風華不再
我們想讓你知道的是
對於Chris或是仍在福州路買書的愛書人們來說，書店的本質應該是「書」，然而隨著時間流轉、文化與娛樂方式改變，曾經是上海文化街區的福州街，如今風華不再，取而代之的是上海的大小街區，都能看到主打設計風格、網紅熱點等主題的書店。屬於上海一代人記憶的書店，正消失於時間洪流之中。
（中央社）2年翻修後，福州路上海書城於10月底重新開幕，醒目的外觀與內部設計，吸引許多網紅拍照而非買書。同時，一間開業40多年的老書店近日熄燈，不少上海人嘆福州書街風華不再。
今年10月28日，福州路上海書城重新開幕，重新翻修後的外牆閃閃發亮，在夜晚時搭配點燈更是顯眼，為沉寂已久的福州路注入了全新的活力，並希望透過新穎的裝潢，吸引更多年輕人造訪，看書、買書。
然而，在重新開幕後不久，隨即在網路上招來不少的批評言論，包含「沒有溫度」、「華而不實」、「奢侈品」、「缺乏內涵」，更有批評稱外觀如同KTV、夜總會。
一名土生土長，30多歲的上海民眾Chris向《中央社》記者表示，福州路與上海書城是上海一代人的共同記憶，小時候或多或少都會來到這裡買參考書、課外讀物，甚至想找外文書時也會到這裡逛逛。然而這些年來，福州路的變化非常大，許多記憶中的老書店都收掉了。如今，連最後的「城堡」上海書城都消失了，成了網紅打卡點。
他說，日前曾經到上海書城買書，然而從外部的設計到內部的裝潢，與其說是書店，更像是間小型的百貨公司或網紅打卡點，除了賣書，裡面還設置了免稅店、咖啡廳、動漫周邊店，甚至近期還設置了卡牌遊戲區。
而且，當天也在書城內看到多名網紅在拍照、拍短影音，就是為了流量，「對於想看書、買書的人來說，挺干擾的」。
在上海書城成為福州路的全新地標並引發關注同時，在距離上海書城僅幾步之遙，開業超過40年的「弄堂書店」德金書店宣布在15日熄燈。消息透過網路傳遞，在最後幾個營業日，不少老顧客特地前來購書，同時與老闆敘舊、表達不捨。
《中央社》記者15日前往德金書店時，仍看見一些顧客正在成堆的書中撿寶，並請書店人員協助找一些想買的書。牆上掛著的促銷告示也從之前的「5折處理」變成「3折處理」。
一名在現場協助找書、結帳的中年男性向記者表示，他是店主的親友，協助顧店。店主年紀大了不想做了，而且現在書也不好賣，就想收起來了。至於成堆的書，他表示尚未考慮要怎麼處理，他並指著後方的一個房間說「裡面還有很多書呢」。
一名在現場挑書的消費者向記者表示，從小跟著父母逛福州路時就會到這裡來買書，在這裡買書的回憶可說是貫穿了整個學生時代，因為在網路上看到要歇業的消息，因此特別再來看看，也希望能好好道別。
她坦言，確實有很長一段時間沒到福州路買書了，也比較少逛實體書店了，現在大多都是在網上買書。雖然對於老店收攤感到不捨，但也能理解他們的苦衷。
據了解，德金書店約莫成立於1970年代後期，除了販售中國文史哲類型書籍外，也有不少翻譯書，因此吸引了不少消費者。開業至今超過40年，最終仍無法抵抗潮流而收攤。
對於Chris或是仍在福州路買書的愛書人們來說，書店的本質應該是「書」，然而隨著時間流轉、文化與娛樂方式改變，曾經是上海文化街區的福州街，如今風華不再，取而代之的是上海的大小街區，都能看到主打設計風格、網紅熱點等主題的書店。屬於上海一代人記憶的書店，正消失於時間洪流之中。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
Tags：
兼具時尚百搭、保暖實用的舒適機能衣著體驗！EF衣芙發熱衣的六大日常風格穿搭指南
我們想讓你知道的是
冬季的穿搭總是讓人傷腦筋，一不小心就顯得臃腫笨重，這篇提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。
冬季穿搭最讓人傷腦筋的是，蓬鬆或毛料的衣物保暖性佳，卻顯得臃腫笨重、行動不易，機能性服飾的出現，成了這個時代下的穿搭新解，使冬季衣物得以輕薄保暖又百搭，享受美麗再也不需忍受寒風。
衣芙的發熱衣添加石墨烯，擁有絕佳的導熱性，創造超越溫暖的舒適健康穿衣體驗，不僅實穿性佳，可搭配的風格更可說是零限制，就讓編輯示範從商務到外出旅行的日常穿搭 look，提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。就如時尚大師聖羅蘭所言：「When you feel good in a clothing, anything good can happen. A Good clothing is a passport for happiness.」身著自己感到自信的穿搭，你將會遇見更多美好的事物，跟著與衣芙「衣起過好生活」吧。
Look 01：都會俐落
西裝外套可說是上班族襯托專業工作表現能力的必備單品，在辦公室內只需一件簡單的衣芙發熱衣，就能為西裝襯飾加分。擁有12%的彈性纖維，服貼鎖住身體溫度，與西裝搭配既沒有襯衫的過度正式，卻也不失幹練感的smart casual風格；下身可搭配西裝打折九分褲或及踝寬褲，以都會俐落的時尚氣息自信迎向每一場會議。
Look 02：質感家居
居家工作的打扮不可能總是睡衣睡褲吧！就算一整天沒有外出行程，有時還是得出門採購、準備日用品，衣芙發熱衣擁有抗起球性高達4級及防靜電，耐穿、有效避免日常的摩擦，搭配同色系的針織外套，隨性地套上牛仔寬褲就有型。即使戴眼鏡、大素顏也自在從容，讓舒適的居家服穿搭依然擁有好質感。
Look 03：休閒帥氣
體態展現出的是對自我的要求，就算是冬季也攔不住出門運動的決心。一件機能良好的發熱衣可以應付戶外寒冷的氣溫，衣芙發熱衣使用環保再生纖維製成，減少40-85%的能源耗損，實踐永續健康的理念。而貼身輕薄的特性亦使身型不會因而變得臃腫，保持外出行動的靈活性。現在就穿上今年進化版發熱衣發熱衣與彈性瑜伽褲，加上一件防風防水的保暖外著出發吧。
Look 04：輕甜可人
外罩落肩針織背心的搭配可說是近年來秋冬最夯的造型，帶點青春學院風的氣息，彷彿心情也跟著年輕起來。衣芙發熱衣內層親膚磨毛，保暖度加倍，不僅是最好的禦寒單品，也成為背心搭配的好評基底，最適合與閨蜜好友一起精心打扮的下午茶聚，或是和伴侶甜蜜外出約會，讓可愛的女孩感寫進DNA裡。
Look 05：日系文青
帶點oversize男友感的寬鬆穿搭、一件保暖的素色單品加上長版針織外套絕對是女孩的經典搭配，加上寬褲與帆布鞋，瞬間多了文藝氛圍。衣芙發熱衣添加石墨烯材質，賦予導熱與蓄熱的保暖功效，在寒風的冬日得以久違地背個帆布包前往書店，隨性坐在書店的角落咀嚼文字的美好，充實地度過週末的午後時光。
Look 06：法式浪漫
前往藝術氣息濃厚的城市旅遊時，隨手一拍的街景都能成為一幅畫，這時更體現穿搭講究之必要。簡約的搭配，有時只需要一件大衣就能彰顯個人品味與態度。內搭選擇衣芙發熱衣，體感溫度經過認證直接升高9.62°C，甚至連國外的低溫都無懼，下著同色系的裙子或褲裝，再套上具有特色剪裁的大衣與長靴，巧思繫上腰帶強調身材比例，一身的法式浪漫氛圍湧現。
總結
EF衣芙提供每位女性從都會辦公室日常到旅行休閒，兼具時尚美感與實用性的6大穿搭提案，不管你是哪種類型，都可以隨心情與其他衣飾單品改變發熱衣的色彩以及領型。衣芙發熱衣涵蓋黑色、深灰、深藍的基本色彩與立領、圓領、V領版型之外，女版也有奶茶、酒紅、芋粉等好感色調，以及大U型芭蕾領與無袖背心供多樣化的搭配。衣芙發熱衣還推出男版與童版的多元色彩，符合各類型大人小孩的需求，享受好感穿搭的同時更能「衣暖心更暖」，就讓冬季每一個日常時刻，都有HEATPUSH發熱衣的溫暖陪伴吧。