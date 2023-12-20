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2023/12/20,
中國

上海書城翻新開幕、40年德金書店熄燈，上海人嘆「福州書街」風華不再

上海書城翻新開幕、40年德金書店熄燈，上海人嘆「福州書街」風華不再
上海德金書店開業超過40年，在15日熄燈前，書籍全 部以3折出售，吸引許多消費者前來挖寶。中央社記者吳柏緯上海攝 112年12月17日

我們想讓你知道的是

對於Chris或是仍在福州路買書的愛書人們來說，書店的本質應該是「書」，然而隨著時間流轉、文化與娛樂方式改變，曾經是上海文化街區的福州街，如今風華不再，取而代之的是上海的大小街區，都能看到主打設計風格、網紅熱點等主題的書店。屬於上海一代人記憶的書店，正消失於時間洪流之中。

（中央社）2年翻修後，福州路上海書城於10月底重新開幕，醒目的外觀與內部設計，吸引許多網紅拍照而非買書。同時，一間開業40多年的老書店近日熄燈，不少上海人嘆福州書街風華不再。

今年10月28日，福州路上海書城重新開幕，重新翻修後的外牆閃閃發亮，在夜晚時搭配點燈更是顯眼，為沉寂已久的福州路注入了全新的活力，並希望透過新穎的裝潢，吸引更多年輕人造訪，看書、買書。

然而，在重新開幕後不久，隨即在網路上招來不少的批評言論，包含「沒有溫度」、「華而不實」、「奢侈品」、「缺乏內涵」，更有批評稱外觀如同KTV、夜總會。

上海書城內部新裝 盼吸引年輕人
Photo Credit: 中央社
上海書城為沉寂已久的福州路注入了全新的活力，希望透過新穎的裝潢，吸引更多年輕人造訪，看書、買書。中央社記者吳柏緯上海攝 112年12月17日

一名土生土長，30多歲的上海民眾Chris向《中央社》記者表示，福州路與上海書城是上海一代人的共同記憶，小時候或多或少都會來到這裡買參考書、課外讀物，甚至想找外文書時也會到這裡逛逛。然而這些年來，福州路的變化非常大，許多記憶中的老書店都收掉了。如今，連最後的「城堡」上海書城都消失了，成了網紅打卡點。

他說，日前曾經到上海書城買書，然而從外部的設計到內部的裝潢，與其說是書店，更像是間小型的百貨公司或網紅打卡點，除了賣書，裡面還設置了免稅店、咖啡廳、動漫周邊店，甚至近期還設置了卡牌遊戲區。

而且，當天也在書城內看到多名網紅在拍照、拍短影音，就是為了流量，「對於想看書、買書的人來說，挺干擾的」。

上海書城設置卡牌遊戲區 引本末倒置批評
Photo Credit: 中央社
上海書城近期搭配相關活動，設置卡牌遊戲區，雖然吸引了許多玩家造訪，卻也被一些前來看書、買書的消費者認為過於干擾。中央社記者吳柏緯上海攝 112年12月17日

在上海書城成為福州路的全新地標並引發關注同時，在距離上海書城僅幾步之遙，開業超過40年的「弄堂書店」德金書店宣布在15日熄燈。消息透過網路傳遞，在最後幾個營業日，不少老顧客特地前來購書，同時與老闆敘舊、表達不捨。

《中央社》記者15日前往德金書店時，仍看見一些顧客正在成堆的書中撿寶，並請書店人員協助找一些想買的書。牆上掛著的促銷告示也從之前的「5折處理」變成「3折處理」。

一名在現場協助找書、結帳的中年男性向記者表示，他是店主的親友，協助顧店。店主年紀大了不想做了，而且現在書也不好賣，就想收起來了。至於成堆的書，他表示尚未考慮要怎麼處理，他並指著後方的一個房間說「裡面還有很多書呢」。

開業超過40年 上海德金書店15日熄燈
Photo Credit: 中央社
開業超過40年的「弄堂書店」德金書店15日熄燈，消息透過網路傳遞，在最後幾個營業日，不少老顧客特地前來購書。中央社記者吳柏緯上海攝 112年12月17日

一名在現場挑書的消費者向記者表示，從小跟著父母逛福州路時就會到這裡來買書，在這裡買書的回憶可說是貫穿了整個學生時代，因為在網路上看到要歇業的消息，因此特別再來看看，也希望能好好道別。

她坦言，確實有很長一段時間沒到福州路買書了，也比較少逛實體書店了，現在大多都是在網上買書。雖然對於老店收攤感到不捨，但也能理解他們的苦衷。

據了解，德金書店約莫成立於1970年代後期，除了販售中國文史哲類型書籍外，也有不少翻譯書，因此吸引了不少消費者。開業至今超過40年，最終仍無法抵抗潮流而收攤。

對於Chris或是仍在福州路買書的愛書人們來說，書店的本質應該是「書」，然而隨著時間流轉、文化與娛樂方式改變，曾經是上海文化街區的福州街，如今風華不再，取而代之的是上海的大小街區，都能看到主打設計風格、網紅熱點等主題的書店。屬於上海一代人記憶的書店，正消失於時間洪流之中。

上海書城翻修2年 10月下旬重新開幕
Photo Credit: 中央社
10月28日，福州路上海書城重新開幕，重新翻修後的外牆閃閃發亮，在夜晚時搭配點燈更是顯眼，成為福州路上新景點。中央社記者吳柏緯上海攝 112年12月17日

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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