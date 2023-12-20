葉門叛軍頻攻擊紅海商船，美國成立10國聯盟「繁榮守護行動」聯手護航
我們想讓你知道的是
美國防長奧斯汀在聲明中說：「這是一項需要集體行動的國際挑戰。因此，我今天宣布成立『繁榮守護行動』（Operation Prosperity Guardian），這是一項重要的新多國安全倡議。」繁榮守護行動是在區域內既有的多國海軍行動聯盟基礎上，新成立的特遣小組，目前有美、英、法、義大利、荷蘭、西班牙、挪威、加拿大、巴林、塞席爾等共計10個國家參與。
葉門叛軍頻攻擊紅海商船，美國成立10國聯盟聯手護航
（中央社）美國今天（當地時間19日）宣布成立10國聯盟，以保護穿越紅海船隻免遭葉門叛軍「青年運動」（Houthi）的飛彈和無人機攻擊，加入這項「多國安全倡議」的國家包括英國、法國、巴林和義大利。
綜合《法新社》和《路透社》報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在聲明中說：「尋求維護航行自由基本原則的國家必須團結起來，因應這個非國家行為者構成的挑戰。」
目前在巴林訪問的奧斯汀表示，他們將在紅海南部和亞丁灣（Gulf of Aden）聯合巡邏。
獲伊朗撐腰的「青年運動」頻頻攻擊航行於紅海的油輪、貨船和其他船隻，全球大約12％的貿易都依賴這條航線。
奧斯汀表示，這個安全聯盟的運作目標是「確保所有國家的航行自由，以及促進區域安全與繁榮」，成員包括美國、英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾和西班牙。
奧斯汀在聲明中說：「這是一項需要集體行動的國際挑戰。因此，我今天宣布成立『繁榮守護行動』（Operation Prosperity Guardian），這是一項重要的新多國安全倡議。」
「青年運動」稍早表示，他們18日在紅海襲擊兩艘「與以色列有關」的船隻，以聲援加薩（Gaza）巴勒斯坦人；與此同時，有愈來愈多航運業者選擇避開這條安全風險升高但至關重要的水道。
總部位於瑞士的地中海航運公司（MSC）、法國達飛航運集團（CMA CGM）、德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、比利時油輪公司歐航（Euronav）和丹麥馬士基集團（A.P. Moller-Maersk）等大型航商已決定繞道，以避免船隻及人員安全遭受威脅；台灣貨櫃三雄長榮、陽明、萬海也陸續宣布暫停通行紅海。
「青年運動」先前揚言將針對所有前往以色列的船隻，無論國籍，並警告國際航運業者不要與以色列港口進行交易。
奧斯汀昨天訪問以色列時，直截了當地將「青年運動」攻擊歸咎於伊朗。
他說：「伊朗必須停止支持『青年運動』攻擊商船。」
奧斯汀在特拉維夫（Tel Aviv）舉行的記者會上說：「在我們致力讓區域保持穩定的同時，伊朗卻持續支持恐怖組織和民兵，加劇緊張局勢。」
紅海情勢惡化，英驅逐艦加入10國特遣小組護航
近日紅海發生10多起商船遭攻擊事件，安全情勢持續惡化。英國國防部表示，防空驅逐艦「鑽石」將加入新成立的10國特遣小組，在紅海執行任務，維護航行自由與安全。
國防大臣夏普斯（Grant Shapps）今天早上與美國國防部長奧斯汀及其他約20個國家的防長舉行視訊會議，研商啟動「繁榮守護行動」並討論紅海安全情勢。
「繁榮守護行動」是在區域內既有的多國海軍行動聯盟基礎上，新成立的特遣小組，目前有美、英、法、義大利、荷蘭、西班牙、挪威、加拿大、巴林、塞席爾等共計10個國家參與。
在既有的多國海軍行動聯盟框架下，英國海、空軍自2011年起透過執行Operation Kipion巡防任務在波斯灣與印度洋維持常態部署。今年11月下旬，為嚇阻區域局勢升高，英國派遣「鑽石」（HMS Diamond），加入「蘭卡斯特」（HMS Lancaster）巡防艦、3艘獵雷艦等已在區域內執行Operation Kipion的船艦行列。如今「鑽石」將進一步參與「繁榮守護行動」。
英國國防部指出，「繁榮守護行動」目前的國際編制包括已在紅海南部活動的美軍3艘驅逐艦、1艘法國軍艦。現階段行動重點為打擊在國際水域從事非法活動的非國家行為者，以維護航行自由與安全、確保國際貿易航道暢通。
獲伊朗支持的葉門反政府武裝組織「青年運動」近日數度攻擊商船，並動用彈道飛彈與無人機。「鑽石」16日曾以艦上「海毒蛇」（Sea Viper）飛彈擊落一架可疑的攻擊無人機。
高達12％的全球貿易、30％的貨櫃運輸行經紅海。商船可藉由穿越埃及蘇伊士運河（Suez Canal）由紅海抵地中海；紅海與印度洋之間則有亞丁灣（Gulf of Aden）。
英國國防部指出，每天約有50艘大型商船通過連接紅海與亞丁灣的曼德海峽（Bab-el-Mandeb），行經連接阿曼灣（Gulf of Oman）與波斯灣的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的大型商船則每天可高達115艘。相關水域不僅是國際重要航道，也攸關英國的液化天然氣供應。
有鑑於安全情勢惡劣，已有超過10家國際船運相關業者宣布暫停駛經紅海，包括總部位於瑞士的地中海航運公司（MSC）、法國達飛航運集團（CMA CGM）、丹麥馬士基集團（A.P. Moller-Maersk）；台灣的「貨櫃三雄」長榮、陽明、萬海；以及能源巨擘「英國石油公司」（BP）。
回應「繁榮守護行動」成立，「青年運動」的尤肅夫（Yusuf al-Madani）少將揚言，只要加薩地區局勢升高，紅海局勢就會相應升高。「青年運動」一名發言人對媒體表示，該組織將在紅海對抗任何由美國領導的聯盟。
新聞來源
延伸閱讀
- 葉門叛軍為何在紅海攻擊貨船？ 歐亞航運要大亂？6個QA看「蘇伊士運河」危機
- 葉門叛軍「青年運動」持續攻擊曼德海峽船隻，英國石油、貨櫃三雄宣布暫停通行紅海
- 多艘商船紅海航行遇襲，美驅逐艦馳援擊落無人機，葉門青年運動聲稱攻擊2艘船
- 葉門「青年運動」組織劫船、威脅紅海安全，引以色列與日本譴責，要求儘快釋放船員
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
兼具時尚百搭、保暖實用的舒適機能衣著體驗！EF衣芙發熱衣的六大日常風格穿搭指南
我們想讓你知道的是
冬季的穿搭總是讓人傷腦筋，一不小心就顯得臃腫笨重，這篇提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。
冬季穿搭最讓人傷腦筋的是，蓬鬆或毛料的衣物保暖性佳，卻顯得臃腫笨重、行動不易，機能性服飾的出現，成了這個時代下的穿搭新解，使冬季衣物得以輕薄保暖又百搭，享受美麗再也不需忍受寒風。
衣芙的發熱衣添加石墨烯，擁有絕佳的導熱性，創造超越溫暖的舒適健康穿衣體驗，不僅實穿性佳，可搭配的風格更可說是零限制，就讓編輯示範從商務到外出旅行的日常穿搭 look，提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。就如時尚大師聖羅蘭所言：「When you feel good in a clothing, anything good can happen. A Good clothing is a passport for happiness.」身著自己感到自信的穿搭，你將會遇見更多美好的事物，跟著與衣芙「衣起過好生活」吧。
Look 01：都會俐落
西裝外套可說是上班族襯托專業工作表現能力的必備單品，在辦公室內只需一件簡單的衣芙發熱衣，就能為西裝襯飾加分。擁有12%的彈性纖維，服貼鎖住身體溫度，與西裝搭配既沒有襯衫的過度正式，卻也不失幹練感的smart casual風格；下身可搭配西裝打折九分褲或及踝寬褲，以都會俐落的時尚氣息自信迎向每一場會議。
Look 02：質感家居
居家工作的打扮不可能總是睡衣睡褲吧！就算一整天沒有外出行程，有時還是得出門採購、準備日用品，衣芙發熱衣擁有抗起球性高達4級及防靜電，耐穿、有效避免日常的摩擦，搭配同色系的針織外套，隨性地套上牛仔寬褲就有型。即使戴眼鏡、大素顏也自在從容，讓舒適的居家服穿搭依然擁有好質感。
Look 03：休閒帥氣
體態展現出的是對自我的要求，就算是冬季也攔不住出門運動的決心。一件機能良好的發熱衣可以應付戶外寒冷的氣溫，衣芙發熱衣使用環保再生纖維製成，減少40-85%的能源耗損，實踐永續健康的理念。而貼身輕薄的特性亦使身型不會因而變得臃腫，保持外出行動的靈活性。現在就穿上今年進化版發熱衣發熱衣與彈性瑜伽褲，加上一件防風防水的保暖外著出發吧。
Look 04：輕甜可人
外罩落肩針織背心的搭配可說是近年來秋冬最夯的造型，帶點青春學院風的氣息，彷彿心情也跟著年輕起來。衣芙發熱衣內層親膚磨毛，保暖度加倍，不僅是最好的禦寒單品，也成為背心搭配的好評基底，最適合與閨蜜好友一起精心打扮的下午茶聚，或是和伴侶甜蜜外出約會，讓可愛的女孩感寫進DNA裡。
Look 05：日系文青
帶點oversize男友感的寬鬆穿搭、一件保暖的素色單品加上長版針織外套絕對是女孩的經典搭配，加上寬褲與帆布鞋，瞬間多了文藝氛圍。衣芙發熱衣添加石墨烯材質，賦予導熱與蓄熱的保暖功效，在寒風的冬日得以久違地背個帆布包前往書店，隨性坐在書店的角落咀嚼文字的美好，充實地度過週末的午後時光。
Look 06：法式浪漫
前往藝術氣息濃厚的城市旅遊時，隨手一拍的街景都能成為一幅畫，這時更體現穿搭講究之必要。簡約的搭配，有時只需要一件大衣就能彰顯個人品味與態度。內搭選擇衣芙發熱衣，體感溫度經過認證直接升高9.62°C，甚至連國外的低溫都無懼，下著同色系的裙子或褲裝，再套上具有特色剪裁的大衣與長靴，巧思繫上腰帶強調身材比例，一身的法式浪漫氛圍湧現。
總結
EF衣芙提供每位女性從都會辦公室日常到旅行休閒，兼具時尚美感與實用性的6大穿搭提案，不管你是哪種類型，都可以隨心情與其他衣飾單品改變發熱衣的色彩以及領型。衣芙發熱衣涵蓋黑色、深灰、深藍的基本色彩與立領、圓領、V領版型之外，女版也有奶茶、酒紅、芋粉等好感色調，以及大U型芭蕾領與無袖背心供多樣化的搭配。衣芙發熱衣還推出男版與童版的多元色彩，符合各類型大人小孩的需求，享受好感穿搭的同時更能「衣暖心更暖」，就讓冬季每一個日常時刻，都有HEATPUSH發熱衣的溫暖陪伴吧。