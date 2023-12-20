葉門叛軍頻攻擊紅海商船，美國成立10國聯盟「繁榮守護行動」聯手護航

葉門叛軍頻攻擊紅海商船，美國成立10國聯盟聯手護航

（中央社）美國今天（當地時間19日）宣布成立10國聯盟，以保護穿越紅海船隻免遭葉門叛軍「青年運動」（Houthi）的飛彈和無人機攻擊，加入這項「多國安全倡議」的國家包括英國、法國、巴林和義大利。

綜合《法新社》和《路透社》報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在聲明中說：「尋求維護航行自由基本原則的國家必須團結起來，因應這個非國家行為者構成的挑戰。」

目前在巴林訪問的奧斯汀表示，他們將在紅海南部和亞丁灣（Gulf of Aden）聯合巡邏。

獲伊朗撐腰的「青年運動」頻頻攻擊航行於紅海的油輪、貨船和其他船隻，全球大約12％的貿易都依賴這條航線。

奧斯汀表示，這個安全聯盟的運作目標是「確保所有國家的航行自由，以及促進區域安全與繁榮」，成員包括美國、英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾和西班牙。

奧斯汀在聲明中說：「這是一項需要集體行動的國際挑戰。因此，我今天宣布成立『繁榮守護行動』（Operation Prosperity Guardian），這是一項重要的新多國安全倡議。」

「青年運動」稍早表示，他們18日在紅海襲擊兩艘「與以色列有關」的船隻，以聲援加薩（Gaza）巴勒斯坦人；與此同時，有愈來愈多航運業者選擇避開這條安全風險升高但至關重要的水道。

總部位於瑞士的地中海航運公司（MSC）、法國達飛航運集團（CMA CGM）、德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、比利時油輪公司歐航（Euronav）和丹麥馬士基集團（A.P. Moller-Maersk）等大型航商已決定繞道，以避免船隻及人員安全遭受威脅；台灣貨櫃三雄長榮、陽明、萬海也陸續宣布暫停通行紅海。

「青年運動」先前揚言將針對所有前往以色列的船隻，無論國籍，並警告國際航運業者不要與以色列港口進行交易。

奧斯汀昨天訪問以色列時，直截了當地將「青年運動」攻擊歸咎於伊朗。

他說：「伊朗必須停止支持『青年運動』攻擊商船。」

奧斯汀在特拉維夫（Tel Aviv）舉行的記者會上說：「在我們致力讓區域保持穩定的同時，伊朗卻持續支持恐怖組織和民兵，加劇緊張局勢。」

紅海情勢惡化，英驅逐艦加入10國特遣小組護航

近日紅海發生10多起商船遭攻擊事件，安全情勢持續惡化。英國國防部表示，防空驅逐艦「鑽石」將加入新成立的10國特遣小組，在紅海執行任務，維護航行自由與安全。

國防大臣夏普斯（Grant Shapps）今天早上與美國國防部長奧斯汀及其他約20個國家的防長舉行視訊會議，研商啟動「繁榮守護行動」並討論紅海安全情勢。

「繁榮守護行動」是在區域內既有的多國海軍行動聯盟基礎上，新成立的特遣小組，目前有美、英、法、義大利、荷蘭、西班牙、挪威、加拿大、巴林、塞席爾等共計10個國家參與。

在既有的多國海軍行動聯盟框架下，英國海、空軍自2011年起透過執行Operation Kipion巡防任務在波斯灣與印度洋維持常態部署。今年11月下旬，為嚇阻區域局勢升高，英國派遣「鑽石」（HMS Diamond），加入「蘭卡斯特」（HMS Lancaster）巡防艦、3艘獵雷艦等已在區域內執行Operation Kipion的船艦行列。如今「鑽石」將進一步參與「繁榮守護行動」。

英國國防部指出，「繁榮守護行動」目前的國際編制包括已在紅海南部活動的美軍3艘驅逐艦、1艘法國軍艦。現階段行動重點為打擊在國際水域從事非法活動的非國家行為者，以維護航行自由與安全、確保國際貿易航道暢通。

獲伊朗支持的葉門反政府武裝組織「青年運動」近日數度攻擊商船，並動用彈道飛彈與無人機。「鑽石」16日曾以艦上「海毒蛇」（Sea Viper）飛彈擊落一架可疑的攻擊無人機。

高達12％的全球貿易、30％的貨櫃運輸行經紅海。商船可藉由穿越埃及蘇伊士運河（Suez Canal）由紅海抵地中海；紅海與印度洋之間則有亞丁灣（Gulf of Aden）。

英國國防部指出，每天約有50艘大型商船通過連接紅海與亞丁灣的曼德海峽（Bab-el-Mandeb），行經連接阿曼灣（Gulf of Oman）與波斯灣的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的大型商船則每天可高達115艘。相關水域不僅是國際重要航道，也攸關英國的液化天然氣供應。

有鑑於安全情勢惡劣，已有超過10家國際船運相關業者宣布暫停駛經紅海，包括總部位於瑞士的地中海航運公司（MSC）、法國達飛航運集團（CMA CGM）、丹麥馬士基集團（A.P. Moller-Maersk）；台灣的「貨櫃三雄」長榮、陽明、萬海；以及能源巨擘「英國石油公司」（BP）。

回應「繁榮守護行動」成立，「青年運動」的尤肅夫（Yusuf al-Madani）少將揚言，只要加薩地區局勢升高，紅海局勢就會相應升高。「青年運動」一名發言人對媒體表示，該組織將在紅海對抗任何由美國領導的聯盟。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航