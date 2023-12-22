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2023/12/22,
生活

冬至後陽氣回歸、吃湯圓添歲保平安，這一天有什麼禁忌、習俗，要祭拜哪些神明？

冬至後陽氣回歸、吃湯圓添歲保平安，這一天有什麼禁忌、習俗，要祭拜哪些神明？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

在古代，冬至的重要性僅次於春節過年，早期的禮俗甚至比過年還要隆重，所以過去曾有「冬肥年瘦」的俗語，意思是人們都在冬至時大肆慶祝，導致春節時的飲食早已消耗不少，春節「肥」不如冬至。

文：Zero圈圈

冬至又稱為冬節，在習俗上冬至過後陰氣漸消、陽氣漸長，因此冬至又有「一年之始」的意義。2023年冬至的日期為國曆12月22日，在這天家家戶戶除了吃湯圓、吃餃子以外，也會祭拜神明、祖先、地基主，希望能夠獲得未來一年的祝福與保佑。

冬至有哪些習俗和禁忌呢？拜拜流程是什麼、該準備哪些供品？冬至的由來是什麼？有哪些獨特的活動呢？本篇將依序解答。

冬至的由來是什麼？冬至日期時間

冬至是北半球一年當中白天最短、夜晚最長的一天。冬至並沒有固定的日期，這是因為冬至是根據太陽運行而定，和農曆依照月亮陰晴圓缺制定不同，每年冬至的時間都會落在國曆12月21日或是12月22日，例如2023年的冬至日期為12月22日。

古代盛行陰陽五行的觀念，在冬至之後白日漸長、夜晚漸短，也就是陽氣漸長、陰氣漸消，因此冬至也象徵了陽氣的到來，被視為「一年之始」，是二十四節氣中最重要的一天。

在古代，冬至的重要性僅次於春節過年，早期的禮俗甚至比過年還要隆重，所以過去曾有「冬肥年瘦」的俗語，意思是人們都在冬至時大肆慶祝，導致春節時的飲食早已消耗不少，春節「肥」不如冬至。

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Photo Credit: Przemyslaw "Blueshade" Idzkiewicz @Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0
冬至的日期是依照太陽運行而定，當天太陽直射南迴歸線，北極圈為永夜、南極圈則為永晝。

冬至要拜拜嗎？冬至拜神明、祖先、地基主

冬至是一年之中僅次於春節過年的重要節日，因此早期會舉辦繁複的典禮祭祀百神，感謝神明過去的照顧與祈求未來豐收，是為「謝冬」。在冬至這天，家家戶戶會祭拜包括家中的神明（三界公）、祖先，有些家庭會再另外祭拜地基主。

冬至拜拜的時間以上午為佳，若是選擇特定的吉時祭拜，則建議在日落前完成，以不要超過傍晚為主。在供品方面，冬至拜拜一定要準備節慶食品湯圓，在祭祀時通常會使用「紅白湯圓」，並且做成甜湯，代表著「食甜嘴甜」，會帶來好運。

另有說法認為吃紅色湯圓代表姻緣、白色湯圓代表人緣，或是紅色湯圓代表招來緣分、白色湯圓代表招來財運。

2023冬至拜拜：

  • 日期：2023年12月22日。
  • 時間：早上至中午，或是特定吉時。
  • 地點：神明廳前的供桌。地基主則在面向客廳的位置祭祀。
  • 拜神明供品：湯圓3碗、鮮花素果、三牲、酒或清茶3杯。
  • 拜祖先供品：湯圓3碗、糕餅、菜飯6或12碗。也可沿用神明的供品。
  • 拜地基主供品：湯圓3碗、菜飯、雞腿等。
  • 紙錢使用壽金、刈金、土地公金。拜祖先使用刈金或銀紙。
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Photo Credit: Ianbu @Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0
冬至拜拜的湯圓以紅白小湯圓為主，並且會做成甜湯，當天也會有不少廟宇發送湯圓，是為「平安圓」。
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Photo Credit: LHD ＠Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0
包餡湯圓與元宵最大的差異在於做法及餡料，從外觀上元宵的皮呈現粉狀，湯圓則較為細緻。上圖左為元宵，右為湯圓。

冬至有哪些習俗？為什麼要吃湯圓？

冬至的習俗有很多，其中最知名的就是冬至吃湯圓，有「團圓」的意思，取其一家大小團圓過冬的意義。湯圓又稱為「圓仔」，有鹹甜、大小之分。常見的紅白小湯圓主要用於祭祀，製作成甜湯，至於包芝麻或花生餡的大湯圓則稱為「圓仔母」。

湯圓除了吃之外，其實還有其他用法。例如早期有「餉耗」的習俗，也就是慰勞家具物品的辛苦，於是在冬至會將湯圓黏在物品門窗上，代表請家具器物吃湯圓。

那些黏在物品上的湯圓在乾燥後會被收集起來，傳說煮熟後再給小孩吃，代表器物會保佑小孩平安長大。

另外，冬至的湯圓也可以拿來算命占卜。一說是孕婦把湯圓放到爐前烘烤，湯圓脹破則生男、沒脹破則生女。另一說則是取一把湯圓放在篩子上，兩兩取出，最後剩下1顆則生男，剛好取完則生女。此種占卜方法也常見於預測運勢、賭博金錢運等等。

2023冬至習俗：

  • 祭拜：祭祀神明、祖先、地基主。也可以祭拜月老求緣。
  • 吃湯圓：代表長一歲。
  • 吃餃子：代表團圓、招財。
  • 吃餛飩：代表團圓、招財。也有有混沌初開的意味，祝賀大地初始。
  • 吃年糕：代表甜甜好過冬，也有迎接新的一年的涵義。
  • 吃豬腳麵線：去穢氣，帶來好運。
  • 守冬：類似過年守歲，代表兒孫添歲，長者延壽。
  • 餉耗：將湯圓黏在物品門窗上，慰勞家具物品的辛苦。
  • 數九：冬至時天氣酷寒，古時「九」為最大數，人們便以九為單位，認為數滿9個「九天」後代表寒冬已過，春天來臨。

冬至有哪些禁忌？有哪些注意事項？

雖然冬至代表陽氣漸長、陰氣漸消，但在傳統上冬至並不是一個吉祥的日子。這和「四離四絕日」的說法有關，在二十四節氣中的「四立四至」分別代表季節的開始與盡頭，有「窮盡」的意思，因此象徵不吉利，應避免搬家入厝、嫁娶、開工動土等事宜。

另外，冬至時夜晚最長，天色黑得最早，陰氣增長，因此應避免在外逗留，也應避免穿著全身黑、或是全身白的衣物。還有說法認為冬至吃湯圓應盡量「成雙成對」，起因為湯圓象徵著「團圓」，若是只吃單數會增加落單的可能。

2023冬至禁忌：

  • 不宜在外逗留。當日晝短夜長，人們在外逗留可能會影響體內的陽氣。
  • 不宜穿全黑、全白的衣物。容易招來厄運。
  • 不宜嫁娶、入厝。冬至是季節的開始與盡頭，有「窮盡」的象徵。
  • 不宜熬夜。冬至陽氣較弱，熬夜晚睡會讓體內陽氣減弱更多。
  • 湯圓以吃雙數為佳。吃單數象徵落單、孤獨。

冬至後陽氣回歸 吃湯圓添歲保平安

早期向來有冬至「添歲」的說法，冬至當天吃湯圓長一歲，原因也可追溯於冬至「陰消陽長」的五行觀。古代重視陰陽五行，認為冬至過後陽氣回歸，代表新的一年已經到來，所以吃完湯圓就帶表長了一歲，不需要等到過年。

直至今日，冬至吃湯圓漸漸脫離了冬至的節慶意涵，湯圓成為節日的特殊食品，發展出各種新吃法。如今有許多廠商研發創意湯圓，包括抹茶湯圓、奶茶湯圓、雞蛋布丁湯圓等等，冬至的祭祀氛圍減少許多，反倒是湯圓的口味成為了每年的矚目焦點。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2023冬至：日期時間、禁忌、習俗、冬至要拜拜嗎？要準備哪些供品？

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：王祖鵬


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