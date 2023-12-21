《12.12：首爾之春》解析（上）：回顧雙十二政變那晚的首爾、那些人們，以及背後故事

文：阿揪西

1979年12月12日，韓國陸軍少將全斗煥趁前總統朴正熙遇刺，政權核心洗牌之際，與「一心會」（陸軍士官學校學生與校友構成的兄弟會，不斷地發展壯大下，形成了一個足以撼動國家的人脈組織。）成員們，以保安司令部與第30警備團團長室作爲據點，策動了縝密的叛亂計畫，即今日我們所知的「雙12政變」。

2023年，金性洙導演的《12.12：首爾之春》在韓國颳起炫風，電影中大量與「雙12政變」有關的人物被一一還原，只要鏡頭停留超過三秒的角色，現實中都有對應的人物。

這篇文章將與各位一起回顧1979年12月12日首爾的那晚、那些人們，以及在那之後在他們身上所發生的故事。

鎮壓軍陣營篇

鄭相鎬上將（李星民飾），原型人物：鄭昇和上將， 時任陸軍參謀總長。

鄭昇和上將在朴正熙遇刺後依法出任戒嚴司令部司令，成為實質上的最高權力者。

鄭昇和在朴正熙政府時期就與全斗煥所屬的「一心會」有過嫌隙，1979年12月12日，負責調查朴正熙刺殺案的全斗煥意圖藉機將鄭昇和羅織入罪，於是在尚未獲得總統批准的情況下，就先行派部下前往鄭昇和官邸將其「逮補」（實為綁架），而在這之前全斗煥早已做好一鼓作氣拿下高權力的奪權計畫，是為「雙12政變」開端。

鄭昇和被綁後，以朴正熙刺殺案共犯的身分接受酷刑逼供，1980年3月被判處有期徒刑10年，並且開除軍籍、俸祿充公。雖在1981年全斗煥為討好輿論將他赦免，但因被剝奪了領取軍人撫卹金的權利，出獄後在經濟上面臨困境。

韓國進入民主化改革後，韓國國防部恢復鄭昇和軍銜，並返還其俸祿。恢復名譽後的鄭昇和擔任民主派政黨顧問，2002年6月12日在首爾延世大學附屬醫院過世，享壽73歲。

權亨進准尉（李俊赫飾），原型人物：金仁善上尉，時任陸軍參謀總長護衛隊長。

在保安司令部特工前來綁架鄭昇和時遭到無預警槍擊，雖第一時間拿起Ｍ16步槍反擊，但身中多槍的他最終只能從官邸後門逃出躲藏在池塘內。

兩小時後官邸哨兵才在池塘中發現奄奄一息的他，並將他送醫急救。當時的他頭部、脊椎、手臂、大腿共中了五槍，經過搶救後奇蹟保住一命，但位於頭部與脊椎的子彈無法取出。

閔昇培中將（劉成柱飾）原型人物：尹誠敏中將，時任陸軍參謀次長。

12月12日鄭昇和被綁後，尹誠敏依法自動升格為代理總長，負鎮壓叛亂總指揮之責。

尹誠敏在得知消息後馬上找到張泰院

、鄭柄宙等將領一起討論並執行鎮壓對策，初期還算處理得當，但後期因顧慮北韓趁亂出兵而變得優柔寡斷，並天真地以為能用「君子之約」的溫和方式解決。

隨著時間的流逝，叛亂軍不斷地拉攏其他將領擴大軍力範圍，最終達到了無法鎮壓的局面。尹誠敏的優柔寡斷雖然最後害慘了不少人，但對他自己而言卻可說是因禍得福。

全斗煥就任總統後，為了獎勵他的優柔寡斷，將他提拔為第23任國防部長（1982－1986），退休後轉任韓國石油開發公司會長、韓國纖維協會會長、現代精密工業常務顧問等肥貓職。 於2017年11月6日滋潤地去世，享耆壽92歲。

金准燁准將（金成畇飾），原型人物：金晋基准將，時任大韓民國陸軍憲兵監。

金晋基雖是陸軍士官學校出身，但同時擁有高麗大學商學院碩士學位，是軍界少見的精英。在朴正熙被刺後被任命爲戒嚴司令部治安處長，期間曾向鄭昇和司令官報告過全斗煥有壟斷情報的越權行爲。

12月12日當晚，他與張泰院、鄭柄宙一起被誘騙到延禧洞的餐廳參加聚會，但做事謹慎的他提早將餐廳的電話留給了憲兵總監室當值人員，所以在叛亂發生後他馬上就接到了電話；無奈他所能調動的憲兵兵力太小，無法在第一時間營救鄭昇和。

金晋基為了阻止政變堅持到最後一刻，在全斗煥成功奪權後自願退役，到離島從事養殖漁業。

全斗煥倒臺後，盧泰愚政府為了討好輿論，曾向他提供多個公營事業肥貓職缺但都被他拒絕。直到金泳三政府時期，才受邀擔任韓國土地公社董事長。2006年金晋基因慢性病過世，享壽74歲。

孔洙赫少將（鄭滿植飾），原型人物：鄭柄宙少將，時任陸軍特戰司令官，時代的悲劇人物。

12月12日當晚與張泰院、金晋基一起被設局前往延禧洞參加宴會，等到得知發生叛亂，回到特戰司令部後才發現麾下第1空特旅、第3野戰營都已叛變，且正出兵前往首爾支援全斗煥。

即便如此，鄭柄宙也沒有陣前倒戈，而是連絡上了非屬一心會的第9空特旅旅長尹鴻基，命他立即率兵前往景福宮擊殺叛軍將領。

全斗煥收到情報後，先是指示第3野戰營營長長崔世昌改道前往特戰司令部，逮補自己的上司鄭柄宙，同時聯絡了優柔寡斷的尹誠敏參謀次長，提出了大家一起撤兵的「君子之約」。

由於特戰司令部缺乏實戰兵力，很快地被第3空特旅攻破，鄭柄宙雖負隅頑抗但最後還是中彈被擄。

另一方面，第9空特旅的尹鴻基旅長接獲了來自尹誠敏次長的命令，停止向景福宮出兵； 但，全斗煥的第1空特旅卻長驅直入景福宮，與市內的叛軍兵力完成集結。

鄭柄宙被擄後先被帶到保安司逼供，直到因槍傷出血過多休克，才被送往醫院接受治療，1980年1月被編入預備役，3月初出院，並在1983年受洗為天主教徒。

1987年全斗煥政權走向尾聲，鄭柄宙開始參與社會活動；在叛變的二把手盧泰愚當選總統後，鄭柄宙也多次在媒體上批判盧泰愚政府全是一心會的餘孽。

但在隔年1988年10月16日鄭柄宙突然失蹤，經過4個月後吊在深山樹上的屍首才被發現，享壽74歲。

當時的偵查機關認定，鄭柄宙是因為拿房產幫姪子作保，但姪子生意失敗導致生活陷入困境，最後選擇走向絕路。