2024年印尼大選：金融機構揭露1兆可疑資金，佐科威指示執法機構跟進調查
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印尼金融政府機構發現，有關2024年選舉的可疑資金高達1兆印尼盾，並涉及數千名擁有「不同政治背景」的個人，總統佐科威隨後指示執法機構跟進相關調查。專家指出，此次可疑交易顯示了印尼選舉中的金錢力量，並暴露該國資金監管的缺陷。
綜合《亞洲新聞台》、《時代報》報導，印尼金融政府機構已向根除腐敗委員會（KPK）提交了對於2024年大選相關可疑交易的報告。
擁有2.4億人口的印尼將在2024年2月14日舉辦全國大選，除了選出新任正副總統，也將選出2萬名國家和地區立法委員及議員，被稱為世界上最大規模的單日選舉。
金融交易報告和分析中心（下簡稱PPATK）於週二（19日）表示，2024年選舉相關的可疑資金高達1兆印尼盾（約新台幣20億元），並涉及數千名擁有「不同政治背景」的個人。
PPATK負責人尤提斯萬丹（Ivan Yustiavandana）表示，該機構觀察到金額龐大的潛在非法交易的違規行為，其中涉及了數千個名字及所有政黨。
這些可疑的交易是PPATK在政黨特別競選基金帳戶（RKDK）發現的，根據印尼大選委員會（KPU）網站說明，候選人必須在被確定為選舉參與者後14天內向該委員會提供初步競選資金報告和特別競選資金帳戶（RKDK），這些帳戶用於資助政治競選活動，並在開票結束後關閉。
PPATK表示，這些交易有可能被用來買選票，這對民主有害。
《時代報》報導，總統佐科威於週二指示執法機構跟進PPATK的調查結果，並表示：「一切都必須按照現有規則進行，根據規則，會有法律程序。」
印尼選舉中的「金錢力量」
根除腐敗委員會（KPK）主任阿里夫（Amir Arief）告訴《亞洲新聞台》，根據該委員會的研究，立法和地區領導人的勝選95.5%是由金錢決定的。
「金錢的力量非常重要。因此，立法候選人或政黨等選舉參與者認為，他們擁有的錢越多，贏得選舉的機會就越大。」阿里夫說，並指出這些錢用於買票、動員競選機制或支付政治嫁妝等。
阿里夫說明，政治嫁妝（political dowries），或稱作船錢（boat money），是指一個人必須向某個政黨支付的費用，才能在議會選舉中擔任該政黨的代表，金額在10億到120億印尼盾（新台幣200萬到2300萬）之間。
阿里夫補充說，根據肅貪會的起訴記錄，部分競選資金是透過貪汙獲得的。
「想要競選的地區領導人會從他們的地區基金中提取資金，也會從各個供應商和承包商那裡獲得競選資金。如果當選，資助者將期望獲得回報，像是授予資助者的公司商品和服務採購招標等。」阿里夫說，並表示還有一些人從政府內部獲得資金，例如向政客提供資金的公務員。如果政治家贏得地區負責人職位，公務員就會希望被任命為部門負責人
阿里夫說，雖然已經存在一個名為競選基金資訊系統（Sidakam）的監督機制來提高參選者的透明度，但挑戰在於政客對Sidakam的報告是否透明，也是腐敗委員會必須確保的優先事項。
難以落實的資金監管系統
印尼大學選舉法專家安格萊（Titi Anggraini）告訴《亞洲新聞台》，此次可疑交易暴露了特別競選資金帳戶（下簡稱RKDK）的缺陷，這些數據顯示立法候選人「在沒有經過RKDK的情況下接收、管理和支出資金，因此 RKDK只是一種形式」。
安格萊表示：「印尼對競選資金的監管是系統性設計的，無法實現資金收支的問責制和真相。」並補充立法候選人對其收到和支出的競選資金報告的遵守程度也「非常低」。
非營利選舉與民主協會（Perludem）執行董事柯伊倫妮薩（ Khoirunnisa Nur Agustyati）則認為，可能有更多下落不明的非法交易，因為印尼的選舉法只規定了75天正式競選期間的競選財務，也就是從2023年11月28日到2024年2月10日。
除了向選委會報告，PPATK也向舉監督機構巴瓦斯魯（Bawaslu）通報了這些違規交易，該機構董事長拉赫馬特（Rahmat Bagja）回應這份報告仍在審查中。
與此同時，各候選人及其政黨對可疑資金的指控做出了回應。
總統候選人甘查爾的競選搭檔、副總統候選人馬赫富德（Mahfud MD）表示，必須逮捕那些收受非法資金的人，以便檢查相關帳戶。
阿尼斯（Anies Rasyid Baswedan）團隊的發言人穆罕默德（Muhammad Syaugi Alaydrus）表示：「只要有證據和事實，請遵守法律，對我們來說沒有問題。」
普拉伯沃（Prabowo Subianto）的競選團隊的代表表示，該團隊對其競選資金一直保持透明，並遵守選委會的所有程序。
新聞來源
- Indonesia elections: Suspicious transactions worth trillions of rupiah unearthed, activists call for probe（亞洲新聞台）
- PPATK Submits Report on Suspicious Campaign Funds to KPK（時代報）
- Jokowi Orders Law Enforcers to Examine Alleged Illegal Campaign Funds（時代報）
延伸閱讀
- 印尼2億選民個資外洩，印尼選委會：駭客入侵來源或是參選政黨
- 2024印尼總統大選陷三角戰，明年首次同時舉辦總統及地方大選成選委會挑戰
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
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- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
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而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
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