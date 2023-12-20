2024年印尼大選：金融機構揭露1兆可疑資金，佐科威指示執法機構跟進調查

綜合《亞洲新聞台》、《時代報》報導，印尼金融政府機構已向根除腐敗委員會（KPK）提交了對於2024年大選相關可疑交易的報告。

擁有2.4億人口的印尼將在2024年2月14日舉辦全國大選，除了選出新任正副總統，也將選出2萬名國家和地區立法委員及議員，被稱為世界上最大規模的單日選舉。

金融交易報告和分析中心（下簡稱PPATK）於週二（19日）表示，2024年選舉相關的可疑資金高達1兆印尼盾（約新台幣20億元），並涉及數千名擁有「不同政治背景」的個人。

PPATK負責人尤提斯萬丹（Ivan Yustiavandana）表示，該機構觀察到金額龐大的潛在非法交易的違規行為，其中涉及了數千個名字及所有政黨。

這些可疑的交易是PPATK在政黨特別競選基金帳戶（RKDK）發現的，根據印尼大選委員會（KPU）網站說明，候選人必須在被確定為選舉參與者後14天內向該委員會提供初步競選資金報告和特別競選資金帳戶（RKDK），這些帳戶用於資助政治競選活動，並在開票結束後關閉。

PPATK表示，這些交易有可能被用來買選票，這對民主有害。

《時代報》報導，總統佐科威於週二指示執法機構跟進PPATK的調查結果，並表示：「一切都必須按照現有規則進行，根據規則，會有法律程序。」

Photo Credit:GettyImages 印尼總統佐科威。

印尼選舉中的「金錢力量」

根除腐敗委員會（KPK）主任阿里夫（Amir Arief）告訴《亞洲新聞台》，根據該委員會的研究，立法和地區領導人的勝選95.5%是由金錢決定的。

「金錢的力量非常重要。因此，立法候選人或政黨等選舉參與者認為，他們擁有的錢越多，贏得選舉的機會就越大。」阿里夫說，並指出這些錢用於買票、動員競選機制或支付政治嫁妝等。

阿里夫說明，政治嫁妝（political dowries），或稱作船錢（boat money），是指一個人必須向某個政黨支付的費用，才能在議會選舉中擔任該政黨的代表，金額在10億到120億印尼盾（新台幣200萬到2300萬）之間。

阿里夫補充說，根據肅貪會的起訴記錄，部分競選資金是透過貪汙獲得的。

「想要競選的地區領導人會從他們的地區基金中提取資金，也會從各個供應商和承包商那裡獲得競選資金。如果當選，資助者將期望獲得回報，像是授予資助者的公司商品和服務採購招標等。」阿里夫說，並表示還有一些人從政府內部獲得資金，例如向政客提供資金的公務員。如果政治家贏得地區負責人職位，公務員就會希望被任命為部門負責人

阿里夫說，雖然已經存在一個名為競選基金資訊系統（Sidakam）的監督機制來提高參選者的透明度，但挑戰在於政客對Sidakam的報告是否透明，也是腐敗委員會必須確保的優先事項。

難以落實的資金監管系統

印尼大學選舉法專家安格萊（Titi Anggraini）告訴《亞洲新聞台》，此次可疑交易暴露了特別競選資金帳戶（下簡稱RKDK）的缺陷，這些數據顯示立法候選人「在沒有經過RKDK的情況下接收、管理和支出資金，因此 RKDK只是一種形式」。

安格萊表示：「印尼對競選資金的監管是系統性設計的，無法實現資金收支的問責制和真相。」並補充立法候選人對其收到和支出的競選資金報告的遵守程度也「非常低」。

非營利選舉與民主協會（Perludem）執行董事柯伊倫妮薩（ Khoirunnisa Nur Agustyati）則認為，可能有更多下落不明的非法交易，因為印尼的選舉法只規定了75天正式競選期間的競選財務，也就是從2023年11月28日到2024年2月10日。

除了向選委會報告，PPATK也向舉監督機構巴瓦斯魯（Bawaslu）通報了這些違規交易，該機構董事長拉赫馬特（Rahmat Bagja）回應這份報告仍在審查中。

與此同時，各候選人及其政黨對可疑資金的指控做出了回應。

總統候選人甘查爾的競選搭檔、副總統候選人馬赫富德（Mahfud MD）表示，必須逮捕那些收受非法資金的人，以便檢查相關帳戶。

阿尼斯（Anies Rasyid Baswedan）團隊的發言人穆罕默德（Muhammad Syaugi Alaydrus）表示：「只要有證據和事實，請遵守法律，對我們來說沒有問題。」

普拉伯沃（Prabowo Subianto）的競選團隊的代表表示，該團隊對其競選資金一直保持透明，並遵守選委會的所有程序。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒