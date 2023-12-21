劉德音明年將退休，分析師：若台積電啟動下一階段接班計畫，將從營運、研發或廠務中找人選
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程正樺強調，如果台積電要走出去，確實需要在美國布局。台積電美國廠設置5奈米製程，但現在5奈米供過於求，台積電沒必要急著再蓋第2座美國廠。至於台積電其他海外布局，程正樺指出，德國廠產線比較偏汽車相關應用，且蓋廠需要2年，可以為2年後市場需求先做準備。目前看來日本配合度最高，政府補貼最積極，文化也最相近，會是台積電海外擴廠首選。
（中央社）台積電董事長劉德音規劃明（2024）年退休，將由副董事長魏哲家接任。前外資分析師、騰旭投資長程正樺認為這項人事安排，對台積立即影響小，反倒可觀察是否有其他人選接執行長，若台積啟動下一步接班計畫，通常會找營運、研發或廠務背景人選。
晶圓代工廠台積電19日透過重大訊息公告，劉德音將不參與下屆董事提名，並將於明年股東大會後退休。台積電「提名及公司治理暨永續委員會」推薦副董事長魏哲家接任下屆董事長，並將以明年6月下屆董事會選舉結果為主。
程正樺20日出席首席國際顧問公司舉辦的2024年半導體產業展望記者會並受訪表示，台積電大部分內部營運事務由魏哲家負責，劉德音明年退休，對台積電的立即性影響應該很小，因為劉德音原本就負責對外事務，對內部運作不會有太大影響。
程正樺說，可觀察魏哲家接任董事長後，是否有其他人選接任執行長職務，如果有的話，意味著台積電將啟動下一步的接班計畫。以台積電角度，通常會找營運或研發相關、廠務背景的人選，機率比較高。
被問及台積電未來挑戰，程正樺認為，首先是技術發展，台積電已經是全球半導體第1名，如何維持領先地位相對辛苦。以前台積電技術落後英特爾，只要看英特爾做什麼照抄就好，自從2020年台積電變成全球半導體第1名之後，沒有人在前方指引道路，要自己摸索，市場開始有人批評台積電製程開發變慢。
第二個挑戰比較偏景氣和市場面問題，程正樺說，包括全球半導體景氣好壞、人工智慧（AI）應用是否崛起、產能利用率能否顯著回升，都是台積電要因應的挑戰。
他也提到，台積電到美國投資，從一開始就很有爭議，現在證明美國員工相較於台灣比較不好管理，無論蓋廠進度、員工訓練或員工是否願意加班等，對台灣企業確實是挑戰。
程正樺強調，如果台積電要走出去，確實需要在美國布局，至於是否一開始就這麼積極，可能要考慮如何管理美國員工。台積電美國廠設置5奈米製程，但現在5奈米供過於求，台積電沒必要急著再蓋第2座美國廠。
至於台積電其他海外布局，程正樺指出，德國廠產線比較偏汽車相關應用，且蓋廠需要2年，可以為2年後市場需求先做準備。目前看來日本配合度最高，政府補貼最積極，文化也最相近，會是台積電海外擴廠首選。
前外資半導體分析師、聚芯資本管理合夥人陳慧明表示，台積電宣布劉德音將於明年退休後，對美股沒有太大影響，看起來台積電布局仍穩健，接下來市場想了解劉德音離開、魏哲家接任董事長後，董事長和執行長是否同一人擔任。
陳慧明說，台積電未來比較大的風險，還是在於地緣政治，從美國產業鏈對接角度來看，在美國設廠不一定是壞事。台積電如何在地緣政治方面保持靈活性和獨立性，是接下來需要克服的挑戰，如果能順利解決，台積電在全球市場的領先地位會更穩固。
展望2024年半導體產業，知識力科技公司執行長曲建仲認為，人工智慧需求在未來2到3年很明確，相關半導體供應鏈明後年業績應該不錯，特別是人工智慧伺服器相關廠商，整體而言明年半導體景氣不會太差。
曲建仲也說，台積電人才非常多，劉德音已經在台積電任職30幾年，交棒給年輕團隊接手合情合理，不需要過度解讀。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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