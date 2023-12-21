台灣教改幾輪下來，英文學習「背下來、週週考」猶如附骨之蛆揮之不去

文：楊陽英文

無效的學習

根據國教院發布的「十二年國民基本教育課程綱要」，我國的英語文課程與教學旨在養成學生的英語文核心素養，應該具有以下特質：

以學生為中心，重視適性學習的原則與學習者的情意因素。

重視語言溝通互動的功能性，凸顯其獲取新知的工具性角色。

發展學生自主學習與終身學習英語文的能力與習慣。

引導學生獨立思考、處理與運用訊息的能力。

透過語言學習探索不同國家的 文化，進行跨文化反思，提升社會參與並培養國際觀。

培養學生邏輯思考能力，並激發其創造力。

上面六點，我認為現在考試卷的樣態，是無法達到的。

PISA與會考、學測的關係，誰代表108課綱成效

最近PISA分數排名上升，主管機關好像很振奮。其實我看到這個新聞把PISA成績跟108課綱成敗連結在一起時，有點狐疑。

我們是用考試成績評估課綱成敗嗎？如果PISA成績是重要能力指標，那我們的學測成績是什麼？

「根據2023年的學測全國統計數據，在11萬5919為學生中，滿分一百分中拿36.69分以下人數高達高達39.9%，4萬6254人。」若以傳統60分為及格標準來看，結果更驚人。「接近72%的高中畢業生學測成績拿61.15分以下的，高達8萬3813人。」

會考的成績，在108課綱後，C的人數上下差異不大。學測成績，我個人看了這麼多年，雖然新的學測多了一個所謂的「素養題」的混合題。我自己從作文成績看進去，同時看閱讀測驗答題狀況，認為整體而言台灣學生的英文學習狀況沒有改善多少。

或許PISA指標確實指出台灣學生某些程度上的上升，但在會考與學測，我看不太出來整體而言學生有英文能力上質的改變。

課綱訂的學校評量方式窒礙難行

以下同樣為政府發布的新課綱後月考執行的官方「原則」，內容涵蓋了說聽讀寫、報告、實作等非常紮實完美的內容。

但是實際上我從學生身上觀察，台灣式傳統考試型英文仍然是主流。現行教科書進度壓力，讓課程想要作更多語言訓練顯得不可能。

許多學生反應上課考試量很重，國高中我收到聲音都差不多。尤其有會考、學測壓力時，海量背誦與考試少不了。

評量依據：教師應依學習表現，設計學習評量，並事先告知學生學習評量的相關內容與方法。 評量範圍：可分為知識、思考、技能和情意等層面。類別包含正式測驗、課堂參與、作業表現、學習態度及進步情形等項目。 評量方式：應採多元評量方式，兼顧形成性評量與總結性評量。善用形成性評量，了解 學生學習起點及個別進步情形 ，進行符合差異化教學內涵的分組評量 。除紙筆測驗外兼採口說、聽力測驗、書寫報告及檔案評量等不同方式。聽與說的評量儘量以上課的口語練習、角色扮演、配對、小組互動表現為依據。檔案評量可採多元方式呈現，如作品紙本資料夾、文字檔、影音檔及網路平臺等，以記錄學生的各項學習活動表現。 評量內容：兼顧語言成分（語音 、字彙、文法）及語言應用能力（聽、說、讀、寫）之評量，且後者重於前者。評量時應兼顧語言的流暢度及正確性，難度應符合適性原則，並考量學生身心發展、個別差異及文化差異等因素 ，進行差異化評量為求提升學生學習興趣及學習自信，取材避免冷僻艱深之素材，且對特殊學生之個別需求提供適當的評量調整措施。 結果呈現：學習成果不一定全採用分數，亦可以質的敘述方式呈現。質性描述包括學生學習目標的達成情形、學習的優勢、課內外英語文活動的參與情形、學習動機與態度等 。 回饋應用：教師可建立個人試題檔案，於每次評量後進行簡易分析，以評估試題品質及學生學習成效，並診斷學生學習困難，以提供學生加深、加廣或補救教學的適性學習輔導。

看到以上六點的學生，相信多數心裡面都會覺得內容跟現實脫節。能夠作到以上評量方式，按照課綱方式進行課程推展，絕對對學生很有助益，而且肯定能培養出帶得走的能力。

沒有徹底緩解第一線老師教學困境，改善授課老師過勞，創造更公平教學環境，讓學生口中說的那些不適任的教學者退場。會考、學測英文成績數據，要能夠出現改善，我覺得相當困難。

AI大浪讓現有考試邏輯顯得陳舊

初階英文，出現一定程度中翻英的思維，是相當可以理解的事情。但在高中階段，學生需要耗費大量的力氣背誦中翻英。這確實在手機就能執行翻譯的年代，很難說服學生課程的效用。

「為什麼要這樣考試？」這個邏輯若沒釐清，往往會造成學生沒有動力唸。在AI大浪下，我們的英文課程越來越顯得欠缺跟得上時代的思考。

AI寫出中英文文章速度快速，已經有不少大學生跟我說學校開放AI寫報告。但是學生要有能力修改AI寫出來的報告。

在這樣的時代大浪下，為何高中生還要瘋狂背誦中翻英呢？若過幾年同步翻譯各種語言的耳機更成熟了呢？我們要用什麼立場告訴學生要開口說英文？背單字？

培養中英文閱讀能力是目前最需要落實在學生生活中的事情，但是過量的考試一直讓學生疲於奔命。在PISA數據開出佳績的同時，大家要思考為何這個好成績跟第一線現況有這樣的落差。我們該如何調整考試評量方式，降低無效的英語、國文背誦，讓學生有力氣培養閱讀。

台灣教育太多奇怪的迷思

台灣人辦教育，很迷戀「記起來」、「吸收」、「成效」與「競爭力」。喜歡在每一週劃定一個進度，接著隔週就要學生拿出成績來。

任何在學習上取得一點心得與自我實踐的人都知道學習力的養成，來自長期浸泡自己喜歡的知識環境中。慢慢建立自己邏輯思考力，甚至狀況好的時候，可以觸類旁通，將興趣慢慢延伸到自己比較不愛的科目。

英文科則是教了六年文法與句型，一直在「文法都不會，怎麼會講英文？」打轉。結果就一直考文法，考到國小到高中十二年，英文都在考文法、翻譯。

「社會要坦然面對，十二年國教學英文，長大不會講英文、看英文新聞。」教學方法上，教材上，考試上，到底根本問題是什麼？

但是台灣教改幾輪下來，「背下來、週週考」猶如附骨之蛆揮之不去。每年高一，我都得跳下來輔導學生，如何應付高中這種背誦思維的教育。

學生在台灣體制內受教育，沒有分數，立刻被台灣教育系統貼上成績爛的標籤。馬上被認為有問題，接著就被送到補習班開始補救、搶救。其他不能換成分數的學習，馬上被視為沒有價值。

「這是108課綱嗎？」若不是，我們的考試方式，如何才能改成課綱標榜的方式呢？為了應付每週都出現的考試，學生怎麼可能有正常的中英文閱讀人生？

準備考試都需要花時間背誦，這完全摧毀學習熱情。而且大人不知道為什麼，明知這些東西沒用，還不斷把學生往這個方向推。

國小家長仍有機會避開風險

面對小孩還沒進入會考、學測這種填鴨考試引力範圍的家長。親子共讀是很棒的解方之一，從小對文字閱讀與知識的熱情，是我看到國高中生能夠安然度過國高中六年教育的重要技能。

手機、平版也並非毒蛇猛獸，若能帶他利用這些設備習慣做知識的吸收，適當的娛樂都是不錯的選擇。家長請不要因為自己對於國高中課程的焦慮，便想要提早單字背誦破壞學生的學習體驗。

不好的童年學習經歷，變成學習創傷，在高中都會發作出來。學生常說國小OO經驗不好，所以高中都不想打開那個科目書本。

過早把考試與競爭丟到學生的人生，只會讓學生在成長過程中一直體驗到比別人差，而非專注在自己的成長。