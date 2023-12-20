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2023/12/20,
政治

黎智英具英國公民身分，中外交部未正面回應英領事探視要求

黎智英具英國公民身分，中外交部未正面回應英領事探視要求
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黎智英同時具有英國公民身分。針對英國政府要求領事探視黎智英，中國外交部發言人汪文斌未正面回應，重申黎智英是「反華勢力的『代理人』和『馬前卒』」。

（中央社）香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉違反國安法案前日（18日）開審，針對英國政府要求領事探視具有英國國籍的黎智英，中國外交部發言人汪文斌昨天（19日）未正面回應，重申黎智英是「反華勢力的『代理人』和『馬前卒』」。

綜合《中新網》等媒體報導，中國外交部昨天下午舉行例行記者會，有外媒提問，因黎智英也是英國公民，英國政府要求領事探視，中方對此有何評論？

汪文斌並未正面回應，表示前天已介紹過中方相關立場，「香港是法治社會，有法必依、違法必究」。

他再批黎智英「是反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是反華勢力的『代理人』和『馬前卒』，是香港亂局的幕後推手」。

汪文斌宣稱，香港特區執法部門秉公辦案，司法機關依法審理，合情合理合法，對香港國安法汙衊抹黑、干擾破壞的圖謀絕不會得逞。

根據中國外交部官網，汪文斌18日針對黎智英案表示，美國、英國就這一進入司法程序的案件「說三道四」，嚴重違背法治精神，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則，是赤裸裸的政治操弄和百分百的雙重標準，中方對此堅決反對。

他說，中國中央政府堅定支持香港特區依法維護國家安全，懲治危害國家安全的犯罪行為。

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Photo Credit: GettyImages

黎智英被控三項罪名，兩項涉及國安法的串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀刊印發布煽動刊物罪。歐盟18日對此表示，黎智英受審削弱對香港法治的信心，也損害這座城市對投資人的吸引力。

黎智英同時具有英國公民身分，他的審判受到國際密切關注。美國、英國、澳洲及加拿大駐港領事館昨天都派出代表到庭旁聽。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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