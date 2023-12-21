《12.12：首爾之春》解析（下）：看到叛亂軍陣營裡的真實人物下場，你還相信善惡終有報嗎？

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《12.12：首爾之春》在韓國颳起炫風，電影中大量與「雙12政變」有關的人物被還原。家屬原訂遵從全斗煥遺願將其骨灰安葬於坡州，但隨著電影的爆紅，再次喚起人們對這位獨裁者的記憶，坡州多個民間團體召開聯合記者會，表示不歡迎屠夫葬在坡州的任何一塊土地上，全斗煥的骨灰持續擺在首爾家中。
文：阿揪西
政府與叛亂軍陣營篇
- 崔漢圭總統（鄭東煥飾），原型人物：崔圭夏總統。
1979年10月26日前總統朴正熙遭暗殺後，崔圭夏以總理身份代行總統職權，並於同年12月6日透過體制內選舉獲選為韓國第10任總統。
民間普遍評價他是韓國最軟弱、毫無政治野心、最沒存在感的總統。在朴正熙過世後他放棄了宣布「全國戒嚴」的機會，實施了排除濟州島的「區域戒嚴」。
依當時的戒嚴法規定「全國戒嚴」時總統擔任最高指揮官，掌握號令三軍的權利，但若是「區域戒嚴」則由國防部負責。文官出身的崔圭夏等於在此時軟弱地逃避了治國責任，放棄了唯一能夠掌握軍權的機會，將國民的命運丟給軍人決定。
後續在面對手握兵權的全斗煥時，崔圭夏顯得毫無還手之力，全斗煥逼迫他事後補簽「同意逮補陸軍參謀總長」的簽呈時，崔圭夏能做的只有在署名下方押上時間，藉此表達全斗煥先斬後奏的逮補程序並不合法。
而後，崔圭夏又陸續簽署了「同意全斗煥兼任中央情報局局長」等簽呈，使得所有權利合法地向全斗煥集中，並且縱容了1980年「518光州事件」的發生。
- 吳國相國防部長（金義聖飾），原型人物：盧載鉉國防部長，陸軍官校第3期畢業，1977年出任韓國第21任國防部長。
12月12日晚間，在國防部長官邸的盧載鉉聽到附近的陸軍參謀總長官邸的槍聲後，在完全不曉得發生什麼事的情況下，就立即帶著家人逃跑。
把家人託付給下屬後才前往陸軍總部B2堡壘聽取匯報。了解狀況後盧載鉉前往韓美聯合軍司令部尋求解方；美軍表明無意冒著北韓出兵風險調動前線軍隊後，盧載鉉再前往國防部躲藏。
但未料前腳剛到，叛亂軍第1空特旅就攻破了國防部，並捕獲躲在地下室樓道的盧載鉉。電影中，盧載鉉「落跑部長」的設定是事實，但躲藏場所的順序進行過改編。
盧載鉉被抓後決定向叛亂軍傾斜，協助全斗煥說服崔圭夏總統批准「逮補陸軍參謀總長鄭昇和」簽呈，以及致電鎮壓軍統帥張泰院平息事件。
事件結束後盧載鉉辭去國防部長職務，但在全斗煥執政期間，盧載鉉陸續擔任了韓國綜合化學工業公司總裁、韓國化學技術研究院院長、韓國肥料工業協會會長等公營企業的肥貓職位，女兒則與GS財閥政治聯姻。
盧載鉉在民主化後繼續擔任政治團體要職，最終於2019年自然逝世，享耆壽93歲，美滋滋地過完了長壽餘生。
- 韓榮久少將（安內相飾），原型人物：黃永時 中將，時任第一軍團司令官，陸軍士官學校第10期。
在叛亂成員中唯一學年與軍階都高於全斗煥的將領，也因他的支持讓全斗煥面對其他前輩時變得更有底氣。叛亂後晉升陸軍參謀總長，並在「518事件」中參與主導軍隊鎮壓，在真相調查聽證會中被證實了在518期間曾下令用坦克車向學生開砲。
1997年因參與雙十二政變與518事件被判刑八年，但同年12月獲得特赦釋放。2022 年 4 月 過世，享年95 歲。
- 張民基上校（安世浩飾），原型人物：張世東上校，時任首都警備司令部第30警備團長（電影中改編成第26警備兵團）。
張泰院將軍麾下首個叛變的將領，因佔了地利之便，駐紮在景福宮週邊的第30警備軍團直接成了全斗煥第一批護衛隊，軍團指揮室瞬間成了叛變指揮所。
全斗煥成功奪權後，先後任命張世東擔任青瓦臺警衛室長與國家安全企劃部長，1987年「朴鐘哲水刑致死」發生後，張世東第一時間被全斗煥拔官以平民怨，但張世東心甘情願扛下所有罪責做了幾年牢，以保全斗煥無事。
1997年再因涉入雙十二政變與518事件，確認判處三年半有期徒刑，1997年獲總統赦免。爾後他多次試圖聯合全斗煥派系進入政壇，但因為作為全斗煥最忠心走狗的形象深植人心，導致每次都落選。
或許是尚存一絲良心與愧疚，張世東是全斗煥政府的骨幹中，唯一一位參加張泰院將軍葬禮的人。現年87歲。
- 金昌世准將（金盛吳飾），原型人物：崔世昌 准將，軍士官學校第13期的一心會成員，全斗煥的直系軍脈，時任第三空特旅旅長（電影中改編為第4空特旅）。
在「12.12軍事叛亂」期間全斗煥指示，出兵至特戰司令部開槍攻擊自己的長官鄭柄宙，是整起事件中唯一一個將槍口對向自己直屬長官的叛變軍人。
在「518光州事件」中擔任主要指揮官之一，被查明曾向部隊派發實彈用於鎮壓。全斗煥執政期間擔任過大韓礦業振興公社肥貓社長、國防部部長官等職務。
1997年被依518特別法送上法庭，因涉嫌參與叛亂謀劃、殺害上級未遂等罪名被判刑5年，但1998年8月15日被赦免。2019年12月12日被目擊與全斗煥一起在高級餐廳中慶祝叛亂40週年，2021年擔任全斗煥治喪委員會成員，現年89歲。
- 都熙哲准將（崔炳模飾），原型人物：朴熙道准將，時任第1空特旅旅長（電影中改編成第2空特旅），陸軍士官學校第12期的一心會成員。
12月12日當晚，都熙哲第一時間被全斗煥召集至第30警備團團長室參與政變。
由於當時崔圭夏總統堅持要見到國防部長後，才願意簽署逮補鄭昇和的簽呈，全斗煥於是要求朴熙道的第1空特旅進入首爾，控制國防部和陸軍本部，活捉國防部長官盧載鉉後與第30警備團集結。
而第1空特旅也確實意外地在國防部發現落跑的盧載鉉，找到完成政變的最後一塊拼圖。
1985年樸熙道晉升爲陸軍參謀總長，在1987年總統大選期間甚至向軍隊下令要無條件投給盧泰愚。1988 年6月退伍從政，但從來沒有一次選贏過。
1996年金泳三政府通國「518特別法」清算有關人員刑事責任，朴熙道在調查期間逃亡美國，1997年年底金泳三宣布將赦免叛亂參與者後，朴熙道於1998年回國自首。爾後活躍於極右派團體中，現年89歲。
- 河昌守上校（洪書俊飾），原型人物：許三守上校，陸軍士官學校17期，時任保安司令部人事處長。
河昌守是12月12日執行鄭昇和綁架行動的人員之一。政變期間，曾指示特戰司令部將陣亡的金五郎屍體低調地還給親屬，不得聲張。對於接任的特戰司令官鄭鎬溶堅持舉辦葬禮而感到不滿，但鄭鎬溶與全斗煥同為一心會的創始成員，因此許三守不敢追究責任。
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