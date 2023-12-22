恐怖國片《返校》為什麼是很棒的寫作教材？從材料、文采、結構剖析一篇好文的佈局
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如果要你以「白色恐怖」為主題，去構思一篇文章或拍攝一部電影，你會怎麼做呢？我覺得電影《返校》是一部很成功的作品，同時也是很棒的寫作教材——教會我們如何布局好一篇文章。
文：教育界走跳
如果要你以「白色恐怖」為主題，去構思一篇文章或拍攝一部電影，你會怎麼做呢？
或許會想選用紀錄片的形式，平鋪直敘，娓娓道來這段歷史的傷痛記憶。但是，可能你愈做愈有心得，觀賞者卻愈看愈想睡。思考脈絡較為理性的人，可能想以論說文的形式切入，論述白色恐怖的荒謬與惡劣。然而即使能夠論理清晰說服讀者，卻依然無法感動讀者，讓讀者真正地心悅誠服。
我覺得電影《返校》是一部很成功的作品，同時也是很棒的寫作教材：教會我們如何布局好一篇文章。
一、談取材
校園是一項不錯的出發點，它有著所有人共同的印象，年輕的讀者會有切身之感，年長的讀者會陷入回憶。
在校園當中，教官又是不錯的人選。一來教官多半與學生的管教問題相關，能顯現出威權的意涵，二來軍人身分，令人聯想到強調服從的軍中氣息，與箝制言論、思想自由的作為隱然相合，三則歷史淵源，教官早年確實是政府用來改造人民思想、監督校內的角色設定。由此進行故事的開展，讓人對白色恐怖感受深刻。
個人以為《返校》之所以名為返校，除了取材與題目相關外，更是想藉由這個題材召喚所有人的記憶。
二、談文采
電影式講究聲光效果的媒體，有了材料後，要如何在電影中展現呢？個人以為片中第一節方芮欣、魏仲庭兩人晚上在學校的探險，最能顯現出白色恐怖的主題。
首先，此節就視覺上來看，場景一貫暗色調，符合鬼片的拍片模式，展現出劇中人物壓抑的心緒，以及白色恐怖下的陰影。道具的選用是蠟燭而非日光燈、手電筒，除了時代科技的限制外，更重要的是燭火亮度不比燈光，且容易受外在影響，光線微弱，隨時都有可能熄滅，呼應緊張的氣氛。
再者，片中的追人的鬼怪，突然出現又突然消失，一如白色恐怖，無所不在，又讓人摸不清在哪，俗話說，明槍易躲暗箭難防，更加劇恐怖心理。因此，我們可以說，電影採用鬼片的拍攝手法，實則讓觀影者具體而微地感受到白色恐怖如同鬼魅，無所不在以及猝不及防。這比紀錄片、論說條列，或是說故事的方式要高明多了，也是我認為本片最為成功之處。
另外，值得一提的是，劇中張老師與方芮欣在階梯互訴愛意時，以《雨夜花》配樂，除了因為這首是當年的禁歌，呼應白色恐怖對思想箝制的主題，細究歌詞內容，描寫女子被背叛，更是回應方芮欣日後誤以為遭到張老師情感上的背叛。定情物「白鹿」玉珮，白色象徵著彼此愛意的潔白無瑕，掛在方芮欣心上，更暗示她的「小鹿亂撞」。
不過，玉傳統上具有驅逐鬼魅的功效，更是具有美好德性的象徵，若以片中主題與故事後來發展來看，實為一種諷刺。玉不只無法替他們驅逐鬼魅（白色恐怖），甚至方芮欣為了張老師，與殷老師爭風吃醋，主動向白教官告發，進而害死了讀書會成員，內心既不潔白，德性更談不上美好。
簡而言之，無論視覺、聽覺，劇中的一景一物，要能呼應並貼合主題的核心思想。以寫作來說，當選好內容與素材後，文章應該在任何時刻都扣合主旨。
三、談結構
倘若按照順序法進行鋪陳，便了無新意，若是能用倒敘的結構，先說出結果或製造不尋常，便能引起觀影者的動力，想進一步探究可能的原因。
文學中時常採取這種作法，諸如卡夫卡《變形記》開頭：「一天早晨，格里高爾・薩姆沙從不安的睡夢中醒來，發現自己在床上變成了一隻碩大的蟲子。」人怎麼會變成蟲子呢？這是「製造不尋常」，引導讀者往下閱讀的興趣。或是高中國文選文洪醒夫〈散戲〉：「戲，就這樣散了！」直接預示最後劇團的結果，勾起讀者想往下文了解原因的欲望。
《返校》第一節「惡夢」。採用鬼片式的手法，除了暗喻白色恐怖就如同一場噩夢，讓人毛骨悚然外，讓我們看見遭到白色恐怖破壞下的校園（結果），並且看見墳墓與死去的人（製造不尋常），開頭兩項兼備，相當亮眼突出。
四、寫作的啟示
當我們拿到作文題目時，第一步要決定寫作主題，整篇的核心思想與內容是什麼，隨後再進行下筆書寫的布局（材料、文采、結構）。
材料上最好能與主題相符，更進階是能引發大家的共鳴。換言之，以眾人共有記憶作為材料，是不錯的素材。文采上，不需講究華麗詞藻，但求自己的每一句每一段，是否扣合主題，縱使書寫的是一花一木一草，也要能與主題的情感若合一契。最後在結構上，若能用倒敘法破題（或是預揭結果，或是製造不尋常），是能讓閱卷者眼睛為之一亮的寫法。
總之，若能依照這套邏輯脈絡，應當能寫出一篇不離題又精彩的文章！
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標：看電影學寫作：《返校》教你布局
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：王祖鵬
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
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現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
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