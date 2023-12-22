Netflix《京城怪物》12/22正式上線！朴敘俊、韓韶禧聯手「打怪」，連怪物都比《Sweet Home》更有戲？

眾所期待的Netflix年度壓軸原創韓劇《京城怪物》，終於要在12月22日登場。

在《京城怪物》中，朴敘俊飾演一名能夠掌握全京城重要消息的當舖老闆，而韓韶禧則飾演擁有傑出尋找失蹤人口能力的偵探。朴敘俊與韓韶禧之間的化學反應絕對是該劇最引人注目的一部分。

除此之外，強大的演員陣容和優秀的製作團隊，再加上引人入勝的奇幻驚悚劇情，無疑是觀眾翹首以待的看點之一。

故事背景

《京城怪物》故事講述在1945年的春天，京城中兩位熱血青年「張泰尚」和「尹采玉」，在京城的甕城醫院（音譯）出現的神秘怪物面前，展開生死交戰的故事。

張泰尚是京城當鋪「金鈺堂」的少爺，掌握著京城大小消息的來源。然而，某天他受到日本軍官的威脅，必須在櫻花飄落之前找到失蹤的愛人，否則將失去一切。

面臨如此威脅，張泰尚尋求專門追蹤失蹤人口的專家尹采玉協助，聯手潛入了軍官愛人最後被發現的地點，卻發現那裡藏著更危險的秘密和陰謀。觀眾們對朴敘俊和韓韶禧兩位主演即將面臨的遭遇和劇情發展充滿好奇。

一代富商遇上天才偵探少女，多舛打怪命運就此展開

在《京城怪物》中，朴敘俊扮演的「張泰尚」，一直奉行「生存至上」的信念，與其尋求愛國或正義，更優先考慮金錢，致力於經商，因而在財富積累上取得卓越成就。

或許是因為從小沒有父親，生活環境又飽受政局動盪的困擾，張泰尚或多或少地感受到生存的壓力。人們常對張泰相的金錢追求提出質疑，然而，他只是默默而堅韌地追求生存，希望在動盪的時局中安然度過罷了。

另一位主演韓韶禧，在《京城怪物》中飾演「尹采玉」，她具備敏銳的眼光和靈活的動作。從小便與父親穿梭於各地尋找失蹤的人口。這段成長歷程讓她見盡世態炎涼。她不僅熟練地使用槍和刀，更展現出卓越的智慧和聰明才智。

尹采玉為了尋找10年前失蹤的母親，來到京城與張泰尚相遇。然而，在兩人調查連環失蹤事件時，他們卻驚覺到一個可怕又不可思議的真相。

為了對抗身份不明的可怕怪物，以及那些比怪物更像怪物的人類，兩人必須攜手共同奮戰。

《浪漫醫師金師傅》、《金牌救援》團隊打造全新驚悚影集

《京城怪物》由《金牌救援》導演鄭棟允攜手《浪漫醫生金師傅》系列編劇姜銀璟聯袂打造，除了主演找來朴敘俊與韓韶禧外，還集結《怪獸與葛林戴華德的罪行》的秀賢、《王后傘下》的金海淑、《財閥家的小兒子》的趙漢哲、以及《魷魚遊戲》的魏嘏雋等強大演員陣容，令人相當期待一眾實力派演員同台飆戲。

出場怪物也都有著不為人知的故事

既然講到怪物，自然地會聯想到同樣是Netflix原創韓劇的《Sweet Home》。在首爾首映記者會上，當被問及與《Sweet Home》的區別時，導演鄭棟允深思片刻後表示：

「若要區分我們的作品與《Sweet Home》有什麼不同，我會說，我們的故事中充滿了濃烈的悲傷感。《京城怪物》裡出現的怪物都有自己的故事，我們試圖透過不一樣的敘事方式呈現這些故事，同時融入深層的悲傷情感。」

由這番話顯現出《京城怪物》這部戲的獨特之處，不只是主演群透過強大的演技震懾人心，就連怪物也有著不為人知的故事，無疑讓人更加期待這部作品的誕生。

奇幻懸疑結合歷史，打造新型態驚悚奇幻影集

那麼，為何要打造以真實歷史為背景的驚悚奇幻作品呢？

導演鄭棟允在接受媒體採訪時透露，當與編劇姜銀璟討論時，曾提到想要呈現有關京城的故事。而他希望透過結合世界趨勢，也就是大家普遍喜歡的奇幻元素，以及部分真實歷史背景，使故事能夠更廣泛地在國際之間傳播。

導演鄭棟允表示：

「怪獸的外貌和能力本身也需要有一個歷史背景，這樣才更有說服力。透過這樣的故事，再加上奇幻元素，就成為片名《京城怪物》。」

顧名思義，這是在京城出現的具有獨特故事的怪物們，與大時代之下為了生存的人們，交織而成的故事。

步調稍慢但更具壓迫感

值得一提的是，《京城怪物》雖然從標題中明確展現出怪物元素，卻在引入怪物以製造戲劇性的緊張氛圍方面並不急躁。由於前面幾集的敘述多集中在各個角色的故事背景，可能會讓觀眾感覺敘事稍嫌冗長。

不過當怪物來襲時，劇情選擇以昏暗陰鬱的甕城醫院為主要場景，在狹窄的空間中，故事進展逐漸緊湊，透過這樣的視覺場景安排，更能夠讓觀眾產生壓迫感，充分展現怪物來襲的恐懼感。

生而為人的「界線」與生存價值引發深思

另還有一值得注意的重點，是《京城怪物》影集的每一集副標題都包含了「界線」一詞。

這個用詞不僅在敘事上營造了一種神秘氛圍，更重要的是它將處於善惡、痛苦、絕望、執念和迷戀等多重邊界中的角色帶入故事情節。

這種處於不同極端之間的界線，引發了人們對於「作為人，究竟如何能夠好好地生存」的思考，而這種思考不僅是對生存本身的考驗，也包含了不同個體在複雜境遇中，找尋存在價值的追求。導演希望透過新型態表演方式以及劇情呈現，帶領觀眾進行這樣的反思。

朴敘俊化身當鋪小開，展現近年多元發展後的演技爆發力

在《京城怪物》中，朴敘俊飾演一位具有優秀的洞察力與處變不驚的能力，使他在商業上取得巨大成功。然而，這個角色的內心轉折卻非常複雜。

一方面，他追求盡其所能地「世故」，但在遇見韓韶禧後，卻改變了既有思維，成為一位力抗惡勢力的熱血青年。要充分呈現這樣複雜的情緒轉折，確實相當挑戰。

朴敘俊在《梨泰院 CLASS》中以正直形象和卓越的演技贏得了各界好評，而後在電影《水泥烏托邦：末日浩劫》和漫威電影《驚奇隊長2》中，也分別挑戰了迥異的角色形象，展現出多元化的演技。

有了這些豐富的影劇表現經驗，相信朴敘俊能夠完美詮釋這個具有複雜背景和心境轉換的角色，再為自己創下嶄新演員生涯里程碑。

韓韶禧可甜可兇悍，演技進步神速人氣高漲

近5年來，韓韶禧可謂韓國女演員中，人氣攀升最為迅速的一位。

韓韶禧最初以《夫妻的世界》中潑辣小三的形象嶄露頭角，接著陸續演出《無法抗拒的她》、《單戀原聲帶》，展現了多樣的女性形象，陰柔魅力深植人心。