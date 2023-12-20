以色列擬新人質協議：停戰一週換取釋放40名人質，總統赫佐格稱一切準備就緒「就看哈瑪斯」

以色列官員19日向《Axios》透露，以色列政府正在起草一份新的協議，以停戰一週作為條件，要求哈瑪斯釋放40名人質，包括哈瑪斯先前同意釋放的婦女、兒童，以及需要醫療救援的人質，協議中也將允許更多人道救援進入加薩。

不過，該官員表示，談判仍在進行，尚未達成正式協議。《Axios》指出，新協議若成真，將是繼11月的7天停戰協議後，加薩走廊首次停火。

以色列同意停戰至少一週以換回人質

12月18日，美國中央情報局局長伯恩斯（Bill Burns）、以色列情報機構摩薩德（Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）、卡達首相穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）在波蘭首都華沙會面，討論新的人質協議。這次的討論以色列並未直接與哈瑪斯談判，而是透過卡達進行協商。

隨後，兩名以色列官員和其他知情人士告訴《Axios》，以色列有意向哈瑪斯提出停戰至少一週的協議。以色列官員認為，這份協議可以證明以色列當局有處理人質問題的決心。

官員們透露，正在草擬的協議中，要求哈瑪斯釋放大約40名人質，包括女性、超過60歲的男性，以及急需醫療照護的人。作為交換條件，以色列將同意暫時停火一週，並釋放犯有重罪的巴勒斯坦人。報導補充，此次協議中釋放的巴勒斯坦囚犯所犯的罪比上一次的更重。同時，基於人道主義精神，以色列將釋放高齡或生病的巴勒斯坦囚犯。

以色列總統宣稱已經準備好再次暫停，一切就看哈瑪斯領導人

《以色列時報》報導，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）19日接見來自80個國家的外交使團時，談到以色列正在準備第二次的停火與人質交換協議。赫佐格表示，為了達成人質釋放，以色列正在籌劃另一個「暫停」，當局同意更多人道救援進入。他補充：「這一切的責任完全在於哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Al-Sinwar）和其他哈瑪斯高層人士。」

據報導，自從10月7日哈瑪斯發動攻擊後，挾持240名人質。據信，在11月22日為期7天的停戰期間，有105名平民被釋放，目前仍有129名人質繼續被挾持在加薩地區。以色列國防軍引用在加薩部隊所獲得的情報和調查結果，證實被哈瑪斯拘留的人質當中，有21人已死亡。

哈瑪斯：在談判之前以色列必須停火

一名親哈瑪斯的消息人士告訴《法新社》，哈瑪斯領導人之一的哈尼亞（Ismail Haniyeh）將在週三前往埃及，與埃及情報局局長卡麥爾（Abbas Kamel）等人討論停止戰火和攻擊行動，以準備釋放人質與換囚。

《以色列時報》指出，哈瑪斯領導人曾公開表示，除非永久停火否則不會釋放人質。《Axios》也報導，代表與以色列和美國進行談判的卡達「傳話」表示，哈瑪斯認為以色列在談判前必須停止攻擊。以色列代表巴尼亞則回應，如果哈瑪斯要求停戰，必須先放下武器、交出發動10月7日攻擊的哈瑪斯領導人。

三名人質遭誤殺激起以色列人質家屬抗議

《國會山報》報導，自從上週五以色列當局證實，三名以色列人質在逃離時，遭以色列軍方誤殺，加劇以色列人質家屬的不滿。報導引用以色列民主研究所12月進行的民調，指出有三分之二的以色列人支持政府上一次的換囚與停火協議，換取哈瑪斯釋放女性和幼童人質。

據《以色列時報》，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天與15到19個人質家庭會面。家屬們向政府施壓，要求他們進行新的人質釋放協商。能夠參與會面的家屬名單由以色列人質和失蹤人員協調員赫許（Gal Hirsch）把關，引起部分被「排除在外」的家屬憤怒。

一名兄弟被挾持的人質家屬埃爾加拉特（Danny Elgarat）告訴以色列電視台Channel 12 ，除了房內的15個家庭，還有115個家庭在門外，「他（納坦雅胡）在聽誰的聲音？」埃爾加拉特指責當局「仿效」哈瑪斯的做法，分批與家屬談話。對家屬而言，沒有人知道誰是下一批？下一批又是什麼時候？埃爾加拉特說：「每個人都心急如焚，想知道自己是不是『下一批』。」

19日，納坦雅胡再次重申並承諾他將致力於營救所有人質。納坦雅胡說道：「救出他們是首要目標。他也提到，政府已經派情報機構摩薩德的局長前往歐洲，進行二度停火的協議。

《Axios》報導，據消息人士稱，卡達正在試圖重啟談判，但以色列和哈瑪斯雙方的條件使局勢變得更加複雜。一名以色列官員則認為，以色列的提議是對居中調解的卡達「真正的考驗」。他表示，當局希望盡快進行認真的談判，卡達若想藉此證明自己能發揮有建設性的作用，「現在正是時候。」

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核稿編輯：羅元祺