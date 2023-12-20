以色列擬新人質協議：停戰一週換取釋放40名人質，總統赫佐格稱一切準備就緒「就看哈瑪斯」
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以哈戰爭開戰至今已經75天，期間僅短暫於11月下旬停戰7天，進行人質換囚。以色列官員透露，當局有意重新展開談判，草擬一份新的人質釋放協議，以停戰至少一週為條件，要求哈瑪斯釋放40名人質。協議由卡達居中斡旋，談判仍在進行中。
以色列官員19日向《Axios》透露，以色列政府正在起草一份新的協議，以停戰一週作為條件，要求哈瑪斯釋放40名人質，包括哈瑪斯先前同意釋放的婦女、兒童，以及需要醫療救援的人質，協議中也將允許更多人道救援進入加薩。
不過，該官員表示，談判仍在進行，尚未達成正式協議。《Axios》指出，新協議若成真，將是繼11月的7天停戰協議後，加薩走廊首次停火。
以色列同意停戰至少一週以換回人質
12月18日，美國中央情報局局長伯恩斯（Bill Burns）、以色列情報機構摩薩德（Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）、卡達首相穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）在波蘭首都華沙會面，討論新的人質協議。這次的討論以色列並未直接與哈瑪斯談判，而是透過卡達進行協商。
隨後，兩名以色列官員和其他知情人士告訴《Axios》，以色列有意向哈瑪斯提出停戰至少一週的協議。以色列官員認為，這份協議可以證明以色列當局有處理人質問題的決心。
官員們透露，正在草擬的協議中，要求哈瑪斯釋放大約40名人質，包括女性、超過60歲的男性，以及急需醫療照護的人。作為交換條件，以色列將同意暫時停火一週，並釋放犯有重罪的巴勒斯坦人。報導補充，此次協議中釋放的巴勒斯坦囚犯所犯的罪比上一次的更重。同時，基於人道主義精神，以色列將釋放高齡或生病的巴勒斯坦囚犯。
以色列總統宣稱已經準備好再次暫停，一切就看哈瑪斯領導人
《以色列時報》報導，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）19日接見來自80個國家的外交使團時，談到以色列正在準備第二次的停火與人質交換協議。赫佐格表示，為了達成人質釋放，以色列正在籌劃另一個「暫停」，當局同意更多人道救援進入。他補充：「這一切的責任完全在於哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Al-Sinwar）和其他哈瑪斯高層人士。」
據報導，自從10月7日哈瑪斯發動攻擊後，挾持240名人質。據信，在11月22日為期7天的停戰期間，有105名平民被釋放，目前仍有129名人質繼續被挾持在加薩地區。以色列國防軍引用在加薩部隊所獲得的情報和調查結果，證實被哈瑪斯拘留的人質當中，有21人已死亡。
哈瑪斯：在談判之前以色列必須停火
一名親哈瑪斯的消息人士告訴《法新社》，哈瑪斯領導人之一的哈尼亞（Ismail Haniyeh）將在週三前往埃及，與埃及情報局局長卡麥爾（Abbas Kamel）等人討論停止戰火和攻擊行動，以準備釋放人質與換囚。
《以色列時報》指出，哈瑪斯領導人曾公開表示，除非永久停火否則不會釋放人質。《Axios》也報導，代表與以色列和美國進行談判的卡達「傳話」表示，哈瑪斯認為以色列在談判前必須停止攻擊。以色列代表巴尼亞則回應，如果哈瑪斯要求停戰，必須先放下武器、交出發動10月7日攻擊的哈瑪斯領導人。
三名人質遭誤殺激起以色列人質家屬抗議
《國會山報》報導，自從上週五以色列當局證實，三名以色列人質在逃離時，遭以色列軍方誤殺，加劇以色列人質家屬的不滿。報導引用以色列民主研究所12月進行的民調，指出有三分之二的以色列人支持政府上一次的換囚與停火協議，換取哈瑪斯釋放女性和幼童人質。
據《以色列時報》，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天與15到19個人質家庭會面。家屬們向政府施壓，要求他們進行新的人質釋放協商。能夠參與會面的家屬名單由以色列人質和失蹤人員協調員赫許（Gal Hirsch）把關，引起部分被「排除在外」的家屬憤怒。
一名兄弟被挾持的人質家屬埃爾加拉特（Danny Elgarat）告訴以色列電視台Channel 12 ，除了房內的15個家庭，還有115個家庭在門外，「他（納坦雅胡）在聽誰的聲音？」埃爾加拉特指責當局「仿效」哈瑪斯的做法，分批與家屬談話。對家屬而言，沒有人知道誰是下一批？下一批又是什麼時候？埃爾加拉特說：「每個人都心急如焚，想知道自己是不是『下一批』。」
19日，納坦雅胡再次重申並承諾他將致力於營救所有人質。納坦雅胡說道：「救出他們是首要目標。他也提到，政府已經派情報機構摩薩德的局長前往歐洲，進行二度停火的協議。
《Axios》報導，據消息人士稱，卡達正在試圖重啟談判，但以色列和哈瑪斯雙方的條件使局勢變得更加複雜。一名以色列官員則認為，以色列的提議是對居中調解的卡達「真正的考驗」。他表示，當局希望盡快進行認真的談判，卡達若想藉此證明自己能發揮有建設性的作用，「現在正是時候。」
新聞來源
- Israel offers Hamas one-week pause in fighting as part of a new hostage deal（Axios）
- Israel ready for truce in exchange for more hostages, Herzog tells foreign diplomats（The Times of Israel）
- Netanyahu meets several hostage families amid murmurs of a possible new swap deal（The Times of Israel）
- CIA director seeks restart on Hamas-Israel hostage talks（The Hill）
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核稿編輯：羅元祺
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
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- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
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