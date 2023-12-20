移民香港？港府重啟「投資移民」吸金，申請門檻3000萬港元

（中央社）香港政府昨日（19日）公布「新資本投資者入境計畫」，將在明年中重啟已暫停8年的「投資移民」，符合資格申請人須在香港投資至少港幣3000萬元。

這項計畫符合資格申請人士包括外國國民、中國籍而已取得外國永久性居民身分的人士、澳門居民及台灣華籍居民。申請人可攜同受養人來港，包括配偶及未成年的未婚受養子女。

「新資本投資者入境計畫」設3類獲許投資資產，包括金融資產、非住宅房地產，以及全新成立的資本投資者入境計劃投資組合；申請人須擁有最少3000萬淨資產。

其中，金融資產（股票、債券、存款證、候償債項、集體投資計劃、有限合夥基金等）以及非住宅房地產，最低投資門檻是2700萬元，當中非住宅房地產的投資上限是1000萬元。

至於新投資組合，港府表示，成立目的是支持創科及其他重點行業發展，申請人需向投資組合投入300萬元，並由香港投資管理有限公司，管理投資於與香港有關的公司或項目。

香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港去年有逾1.5萬名超高資產淨值人士，數量是全球城市之中排名第1。新計畫與其他相似經濟體相比，門檻更有競爭力，且投資產品選擇較多，有信心能吸引投資者來港。

他說，新計畫暫無硬性指標，但參考過往申請人數，每年約有4000人申請，預計能為香港帶來1200億元新資金。

香港歷經反送中運動並實施國安法後，資金、人才外流嚴重，經濟陷入低迷，股市持續探底。

國際信評機構穆迪（Moody's）6日維持香港的評級為「Aa3」，但將評級展望下調至「負面」，與中國的評級展望一致。

穆迪指出，調低評級展望是由於香港與中國大陸信用狀況緊密聯繫，體現於政治、制度、經濟及金融方面。香港與大陸的經濟及金融聯繫強勁，大陸經濟潛在增長率逐漸放緩，以及金融風險影響更廣泛，都對香港信用狀況有影響。

穆迪預測，香港今年經濟增長3.5%，中長期增長2.5%左右。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex