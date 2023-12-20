移民香港？港府重啟「投資移民」吸金，申請門檻3000萬港元
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港府表示，香港去年有逾1.5萬名超高資產淨值人士，數量是全球城市之中排名第一，而新「投資移民」計畫與其他相似經濟體相比，門檻更有競爭力，且投資產品選擇較多，有信心能吸引投資者來港。
（中央社）香港政府昨日（19日）公布「新資本投資者入境計畫」，將在明年中重啟已暫停8年的「投資移民」，符合資格申請人須在香港投資至少港幣3000萬元。
這項計畫符合資格申請人士包括外國國民、中國籍而已取得外國永久性居民身分的人士、澳門居民及台灣華籍居民。申請人可攜同受養人來港，包括配偶及未成年的未婚受養子女。
「新資本投資者入境計畫」設3類獲許投資資產，包括金融資產、非住宅房地產，以及全新成立的資本投資者入境計劃投資組合；申請人須擁有最少3000萬淨資產。
其中，金融資產（股票、債券、存款證、候償債項、集體投資計劃、有限合夥基金等）以及非住宅房地產，最低投資門檻是2700萬元，當中非住宅房地產的投資上限是1000萬元。
至於新投資組合，港府表示，成立目的是支持創科及其他重點行業發展，申請人需向投資組合投入300萬元，並由香港投資管理有限公司，管理投資於與香港有關的公司或項目。
香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港去年有逾1.5萬名超高資產淨值人士，數量是全球城市之中排名第1。新計畫與其他相似經濟體相比，門檻更有競爭力，且投資產品選擇較多，有信心能吸引投資者來港。
他說，新計畫暫無硬性指標，但參考過往申請人數，每年約有4000人申請，預計能為香港帶來1200億元新資金。
香港歷經反送中運動並實施國安法後，資金、人才外流嚴重，經濟陷入低迷，股市持續探底。
國際信評機構穆迪（Moody's）6日維持香港的評級為「Aa3」，但將評級展望下調至「負面」，與中國的評級展望一致。
穆迪指出，調低評級展望是由於香港與中國大陸信用狀況緊密聯繫，體現於政治、制度、經濟及金融方面。香港與大陸的經濟及金融聯繫強勁，大陸經濟潛在增長率逐漸放緩，以及金融風險影響更廣泛，都對香港信用狀況有影響。
穆迪預測，香港今年經濟增長3.5%，中長期增長2.5%左右。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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