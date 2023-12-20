開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/20,
理財

移民香港？港府重啟「投資移民」吸金，申請門檻3000萬港元

移民香港？港府重啟「投資移民」吸金，申請門檻3000萬港元
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

港府表示，香港去年有逾1.5萬名超高資產淨值人士，數量是全球城市之中排名第一，而新「投資移民」計畫與其他相似經濟體相比，門檻更有競爭力，且投資產品選擇較多，有信心能吸引投資者來港。

（中央社）香港政府昨日（19日）公布「新資本投資者入境計畫」，將在明年中重啟已暫停8年的「投資移民」，符合資格申請人須在香港投資至少港幣3000萬元。

這項計畫符合資格申請人士包括外國國民、中國籍而已取得外國永久性居民身分的人士、澳門居民及台灣華籍居民。申請人可攜同受養人來港，包括配偶及未成年的未婚受養子女。

「新資本投資者入境計畫」設3類獲許投資資產，包括金融資產、非住宅房地產，以及全新成立的資本投資者入境計劃投資組合；申請人須擁有最少3000萬淨資產。

其中，金融資產（股票、債券、存款證、候償債項、集體投資計劃、有限合夥基金等）以及非住宅房地產，最低投資門檻是2700萬元，當中非住宅房地產的投資上限是1000萬元。

至於新投資組合，港府表示，成立目的是支持創科及其他重點行業發展，申請人需向投資組合投入300萬元，並由香港投資管理有限公司，管理投資於與香港有關的公司或項目。

香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港去年有逾1.5萬名超高資產淨值人士，數量是全球城市之中排名第1。新計畫與其他相似經濟體相比，門檻更有競爭力，且投資產品選擇較多，有信心能吸引投資者來港。

他說，新計畫暫無硬性指標，但參考過往申請人數，每年約有4000人申請，預計能為香港帶來1200億元新資金。

香港歷經反送中運動並實施國安法後，資金、人才外流嚴重，經濟陷入低迷，股市持續探底。

國際信評機構穆迪（Moody's）6日維持香港的評級為「Aa3」，但將評級展望下調至「負面」，與中國的評級展望一致。

穆迪指出，調低評級展望是由於香港與中國大陸信用狀況緊密聯繫，體現於政治、制度、經濟及金融方面。香港與大陸的經濟及金融聯繫強勁，大陸經濟潛在增長率逐漸放緩，以及金融風險影響更廣泛，都對香港信用狀況有影響。

穆迪預測，香港今年經濟增長3.5%，中長期增長2.5%左右。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。