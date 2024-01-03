《Dyson：詹姆斯．戴森的發明人生》：把企業總部遷到新加坡，會讓你對這個世界有非常不同的看法
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Dyson從吸塵器跨足乾手機、電風扇到吹風機，每一次出手都翻新該產業的設計概念，獲得前所未有的成功，成為全球數一數二的家電品牌。可是戴森並不以成為富豪、擁有全球家電第一品牌為滿足，反而積極投入電動車研發、跨足科技農業及興辦戴森工程技術學院，因為真正驅動他的一直都是渴望以發明、創新的產品與精神，解決當前與未來的問題，並發掘渴望世界更美好的年輕人，一起攜手同行！
文：詹姆斯．戴森（James Dyson）
擴廠的興建許可卻被打回票，但是我們又急需趕快擴廠，解決方法很清楚：馬來西亞有很多閒置工廠，因為電子公司都往中國追逐更便宜的製造了。馬來西亞和新加坡的勞工都是技能強、有進取心、勤奮努力，我們其實別無選擇，而且好處大到無法視而不見。讓500位跟隨我們的員工失業是很傷心的決定，但是從公司長遠的未來來看是正確的。當時戴森被困住了，既沒有擴產空間也缺乏足夠的勞力，而且供應商遠在幾千英里之外。
遷廠之後戴森才有辦法大規模擴張（不僅在全世界，在英國也是），要不是毅然決然遷到東南亞是不可能有這種規模的擴張的。現在我們在英國有4000名員工，比遷廠前還多很多，大部分是在馬姆斯伯里和赫拉文頓（Hullavington）工作的工程師。
沒有人比我更努力想解決問題，留在英國。一個合理的作法是買下我們周圍的土地蓋新廠，但是當我們提出克里斯．威爾金森的設計圖，打算蓋個沉入地下、從周圍鄉村放眼看不到的新廠，卻遭到當地利益團體攻擊，包括當地保守黨議員，對我們來說，這無疑是將了我們一軍。
如果英國想留下製造業，一定要開始改革建築法規才行。製造商只有在看得到未來的銷售才會投入資金興建昂貴的新廠房，而且還要快，他沒辦法花四年等建築許可下來、再花兩年等興建，他會轉頭去一個只要花四個月的國家，就像我們在亞洲的工廠那樣。
我忍不住會想：即使我們的財富是在現代摩登的廠房和實驗室創造的、即使克里斯的設計精緻優美，製造在英國還是被看不起，還是被視為粗俗骯髒。我們的設計提案所受到的待遇就是英國典型的案例：別蓋在我家後院。
新加坡對製造、貿易、工業的態度就完完全全不同，這個城市國家有三個投資科學與技術的大型主權基金，整個社會對此也給予讚揚。那裡是個令人興奮的地方，是世界貿易的樞紐和心臟，每年有大約10萬艘船隻穿越馬六甲海峽（馬來半島和蘇門答臘之間500英里長的狹窄水域，連接印度洋和太平洋），這支商業艦隊載運了全世界四分之一的貨物，而這個比例還會成長，因為亞洲充滿活力的經濟體還在持續成長。
1965年獨立的新加坡，首任總理李光耀是思維活躍、劍橋大學出身的律師，在他的領導下，新加坡快速崛起，成為一個非常成功的多種族菁英領導社會，在很多方面都是自由貿易經濟的典範。我們的電動車計畫要是繼續下去，就會在新加坡一個全新廠房組裝生產。從我們遷到新加坡至今，戴森在亞洲的據點大幅增加，現在連全球總部都設在那裡，還有園區和研發實驗室設在新加坡、馬來西亞和菲律賓。
新加坡1819年創建的時候是個自由貿易港，是精力充沛、周遊列國的爪哇前總督萊佛士爵士（Sir Stamford Raffles）代表東印度公司所創，當時島上人口大約1000人，但是由於地處戰略地理位置、有天然深港、有可靠的淡水供應、有船隻修繕所需的木材，還有萊佛士開明的領導，很快就證明是個適合貿易與居住的好地方，人口不到5年增加10倍，不到50年達到10萬人。
當然，英國後來在1942年把新加坡搞得一團糟，軍隊人數比日軍多的情況下還阻止不了日本殘暴入侵。我父親當年也是英軍，他們就有辦法在緬甸擊退日軍，而戰略位置很重要的新加坡卻一直在日軍手中，直到1945年9月原子彈在廣島和長崎落下幾個星期後。我想，就算是眼光過人的萊佛士或甚至勤奮刻苦的日本人，應該都想像不到新加坡在20世紀後半會如此繁榮。
撇開空廠房不談，我們在新加坡碰到的人都是雄心勃勃、想製造東西、想壯大自己的公司，他們的創業精神無能人出其右。我們把生產搬到東南亞的優勢是，所有供應商都在我們附近，在我們當地，這點從物流的角度來看很重要，從改良品質、帶動創新的角度也很重要。當供應商可以跟你一起坐下來，不再是遠在一萬英里外不同時區，你要產出好品質、開創性技術就容易多了。
我們很快就找到非常配合的供應商，非常努力協助我們。我們並不像英國地方媒體或全國媒體所說是為了廉價勞力才外移東南亞，我們如果真這麼想，就會加入當時前進中國的熱潮，我們是被迫出走的，被缺乏彈性的勞力市場、被工廠租約至少21年的規定、被建築許可和蓋新廠耗時冗長的問題給逼走的，這些問題讓我們在英國舉步維艱。
我們只剩一家供應商在英國，做軟管的，其他供應商都在亞洲，等到我們的產量達到某個程度的時候，那個英國軟管廠商就不想合作了，他如果要繼續做就得僱用更多勞工、蓋新廠，而這兩件事他都不想做，我不會把責任全怪在他頭上，因為21年的工廠租約以及不能靈活運用勞力的風險太大。因為這件事，我們後來在馬來西亞找到一個替代供應商。
我們需要的是熟練的勞工，新加坡在這方面很出色。在新加坡和馬來西亞，我們能很快速就做出東西，而且達到很高的品質，我們也能聘請到優秀、當地培育的工程師。工程在這個地區是受到歡迎、受到稱許的，所以去那裡生產、去跟當地對自己的工作充滿熱情的人建立真正的夥伴關係，是很叫人興奮的事。我們在那裡也遇到政治人物本身就是有製造知識的實業家，所以對我們所做的事比較有同理心，比起他們遠在英國的絕大多數同行，後者對工業毫無經驗，對製造也不怎麼感興趣，甚至是毫無興趣。
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
你也想成為永豐DAWHO的VVIP，入席明年別具特色的DAWHO之夜、享受DAWHO VVIP的尊爵待遇、接收第一手的經濟發展洞察資訊嗎？就像周冠男教授所說，投資理財永遠不嫌晚，現在就成為永豐DAWHO並下載永豐DAWHO APP，隨時隨地聰明掌握自己的財務狀況，開始你的投資理財之路吧。
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循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢