《洞見未來》：看好台灣「地熱發電」潛力，工研院已持續耕耘多年且陸續繳出成果

文：陳玉鳳

開發綠電科技

開發綠電科技

開發可再生能源，

是實現永續的方向之一，

同步執行節能政策，為地球降溫。

在科技進步帶來便利生活的同時，我們必須面對一個關鍵難題，亦即如何在舒適生活與永續環境的壓力之間取得平衡。例如在許多先進科技中，人工智慧（AI, Artificial Intelligence）就是高耗能的代表性技術之一，電用得越多，碳排愈高，想要扭轉此局面，唯有使用碳排較少的綠電。

然而，目前企業低碳轉型的最大挑戰，包括綠電的供應來源，加速再生能源開發是重要解方之一。節能也同樣重要，台灣必須善用科技，提高能源使用與管理效率，例如運用更高效率及數位化技術，包括自動化控制、樓宇自動化，以實現系統化節能。此外，採用能源效率更高的馬達、變壓器等，也有助於節能。

台達電子董事長海英俊認為，與企業相比，工研院能達成「業界做不到的事情」，具有更全面的視野與多元的專業知識，能在快速變動的經濟與環境中，用系統性的思維來處理問題，並且運用科技協助企業實現淨零排放。

電池與儲能技術

無論現在或未來，實現永續環境的策略包括：多元化能源供應、發展能源儲存技術、提升能源效率，以及政府提供支持和鼓勵措施，並且促進國際合作等。事實上，在全球趨向綠色經濟的浪潮中，工研院已經投入大量資源，協助台灣產業邁向淨零排放，包括與再生能源相關的創新科技，例如太陽能、風電等，有助於提高再生能源的利用效率。

工研院也積極開發二氧化碳捕獲及封存（CCS, Carbon Capture and Storage）技術，從工業排放中捕獲二氧化碳，將其封存或重新利用，能大幅降低對大氣的碳排放，以減緩全球暖化。

電池與儲能技術，亦是工研院另一研發重點，目標是創造出更高效、使用壽命更長的電池技術，以支援可再生能源的儲存與穩定供應，例如研發氫能儲存，就是工研院的重要方向。

另外，工研院也著重於新的節能技術，以及能源管理系統的開發，並且積極連結產業鏈各個環節建立合作模式，推動循環經濟於各種產業的應用和實踐。工研院副總暨綠能與環境研究所所長王漢英強調，工研院的使命始終如一，就是透過科技創新，應對氣候變遷與環境挑戰，根據科技發展的最新動態與市場需求，持續調整研發方向，以科技研發來帶動產業發展。

降低電力碳排係數，優化分散式電網

對於各項淨零排放的積極作為，亞力電機集團總裁楊振通認為，降低電力的碳排放係數，是減碳工作的首要任務。

台灣製造業相當發達，是用電及碳排大戶，只要能降低電力的碳排放係數，就能創造顯著的減碳成效。根據《2021年國家溫室氣體報告》的數據，製造業的碳排中，有64％來自用電。

楊振通也針對台灣與全球各國的碳排放係數進行了比較，在過去的10年間，台灣的碳排放係數幾乎沒有明顯改變，約在0.5公斤上下，也就是每發1度電要排放0.5公斤二氧化碳，而在先進國家，如英國0.187公斤、法國0.054公斤，碳排放係數卻相當低。

台灣的碳排放係數位居全球末段班，這是必須面對並努力改變的現實。降低電力碳排放係數的最直接途徑，就是開發綠色能源，因為電力的碳排係數不降下來，無論企業再怎麼努力減少用電量，只要乘上碳排係數，排碳量就非常高。

隨著2025年再生能源發電量占比達20％的目標逼近，我國政府近年積極建置再生能源。不過，台灣發展再生能源，首先要克服的挑戰在於，國土面積小，總發電量勢必有限。太陽能光電場每公頃可發電一兆瓦，但大量發展可能遭遇土地資源短缺的問題；風力發電具有很大的潛力，但陸上風力發電已達到飽和狀態，因此要往離岸風電發展。

第二個挑戰，來自於分散式電力規劃，如何在用電人口與發電地區之間有效地傳輸能源，是重大考驗。可以發綠電的地方多在中南部鄉下空曠處，但用電人口多集中在北部，如何做好分散式電網的規劃，減少輸配電過程中的無謂損耗，成為相當重要的關鍵。

以台灣目前的電力規劃來看，高雄興達電廠供應南科電力、苗栗通霄電廠負責中科用電，而桃園大潭電廠肩負北部科學園區、各工業區及北北基桃近1,000 萬人用電需求。

榮剛集團創辦人陳興時指出，輸配電高損耗率的原因在於材料端，必須開發新材料，才能降低電力傳輸損耗。在1970 年代工研院成立之初，台電即提供資金供工研院投入相關領域研發，他認為工研院須思考業者做不到的事情，以補台灣產業的不足。

開發重要新綠能

地熱發電，是台灣開發再生能源的另一選擇。

台灣位處太平洋地震帶，豐富的火山資源，為地熱能源的開發帶來天然優勢，美國商會《2023 台灣白皮書》便建言我國政府應將地熱發電，視為綠能的解決方案之一。

地熱與太陽光電、風力發電等「靠天吃飯」的再生能源不同，儲存於地層的熱能，不但具有穩定供電的特性，更無須搭配儲能設備，相當適合做為基載電力使用。

看好地熱潛力，工研院在此領域已持續耕耘多年，且陸續繳出成果。

工研院設有國內唯一獲得財團法人全國認證基金會TAF認證的地熱產能測試遊測實驗室，可提供準確地層特性及流體參數評估數據，已協助多家地熱開發業者完成地熱井產能評估。目前台灣東部規劃開發中的案場約有42MW（ 百萬瓦），足可供應10萬戶家庭全年供電。