不分區立委政黨號次出爐：藍9、綠6、白12，韓國瑜喊長長久久、黃珊珊盼民眾黨破10席

不分區立委政黨號次出爐：民進黨6、國民黨9、民眾黨12

（中央社）中選會今（20）日舉行第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨號次抽籤，民進黨抽到6號、時代力量8號、國民黨9號、台灣民眾黨12號。

中選會今日舉行第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨號次抽籤，民進黨由黨副秘書長楊懿珊與不分區立委提名人林月琴、沈伯洋代表出席；國民黨由不分區立委提名人韓國瑜等代表現身；台灣民眾黨則由不分區立委提名人黃珊珊領軍；其餘多數政黨也皆為不分區立委提名人代表出席抽籤。

根據抽籤順序，不分區政黨號次：

1號小民參政歐巴桑聯盟

2號台灣綠黨

3號台灣雙語無法黨

4號台灣基進

5號中華統一促進黨

6號民主進步黨

7號制度救世島

8號時代力量

9號中國國民黨

10號司法改革黨

11號新黨

12號台灣民眾黨

13號台灣維新

14號親民黨

15號人民最大黨

16號台灣團結聯盟

韓國瑜喊長長久久、黃珊珊盼民眾黨破10席

（中央社）不分區立委政黨號次今日抽籤，國民黨由列不分區第一名的韓國瑜領軍抽中9號，他表示易經最大的陽數是9，呼籲各界支持國民黨；而代表民眾黨抽到12號的不分區立委提名人黃珊珊樂觀預估安全名單，希望達雙位數「10席以上為目標」。

中選會今日舉行第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨號次抽籤，國民黨由韓國瑜代表抽中9號，而民眾黨由黃珊珊代表抽中12號。

韓國瑜在受訪時說，非常高興抽到9號，易經最大的陽數是9，呼籲所有好友繼續支持國民黨。而他也帶領陪同前來的不分區立委提名人許宇甄、吳宗憲、陳菁徽、康晉瑜等人，喊出「中華民國，長長久久」的口號。

面對媒體問到與黃珊珊稍早的互動，以及民進黨總統候選人賴清德老家違建爭議等議題時，韓國瑜僅說，今日最主要是抽籤，尋求大家的支持，也歡迎大家23日到凱道，參加國民黨舉辦的活動；其他問題，會在凱道時一併說明。

黃珊珊受訪時表示，熟識韓國瑜，並向他說好久不見，任何政黨提出有利台灣政見都可一起努力。對於不分區安全名單預估，她則樂觀評估，希望達雙位數「10席以上為目標」。

媒體詢問提及，民眾黨總統候選人柯文哲遭指名下的農地疑似租給遊覽車公司當停車場一事，黃珊珊說，如果有相關違規事實，將停止違規情事，如果要進行處置，必須經過合法程序，今日會請相關單位到現場了解哪些地方需要處理，「事情釐清就好，該怎麼辦就怎麼辦。」

時代力量抽到8號，不分區立委提名人宋國鼎表示，立法院會昨（19）日三讀通過攸關囤房稅2.0的房屋稅條例部分條文修正，但民眾希望嚇阻建商炒房，時代力量堅持進步價值，正視民眾需求，而非守護財團價值。

親民黨抽到14號，不分區立委提名人李桐豪說，台灣面對包含高齡化、少子化、健保破產、勞保破產等潛在危機，親民黨以理性、中道、專業立場監督政府，成為社會與政府溝通的橋梁，讓立法院成為理性論事的地方，是親民黨重返立法院的目的。

沈伯洋：中國只要影響3％選票，就足以逆轉選舉

（中央社）中選會今日舉行全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨號次抽籤，民進黨抽到6號。民進黨不分區立委提名人沈伯洋說，中國一直都想要介入台灣選舉，只要介入3％左右的票、也就是50萬左右，就足以逆轉選舉。

民進黨副秘書長楊懿珊與不分區立委提名人林月琴、沈伯洋代表出席「第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉」政黨號次抽籤，民進黨抽到6號。

楊懿珊會後受訪表示，民進黨抽到幸運數字6號，台灣是一個被祝福的地方，所有的數字都是最好的數字，民主是一場嘉年華，選舉接近尾聲，接下來20幾天，會全力衝刺總統票、政黨票。

楊懿珊說，這次民進黨不分區提名兼顧專業，納入不同領域專業，包括，教育、兒少、資安、交通、體育、社福等，民進黨提名的立委都會秉持戰戰兢兢心情，進到新國會，面對新民意，為台灣提出更好法案、政策、建議，跟社會做更好溝通，希望大家支持6號民主進步黨。

不分區排名第一名的林月琴說，民進黨要照顧這一代、守護下一代；之前有行人路權團體走上街頭，希望有整體友善的交通環境，民進黨勇敢回應人民批評與期待，接下來她會在立法院，跟區域立委、不分區立委，共同協助擺脫行人地獄惡名。

沈伯洋說，中國一直以來都想要介入台灣選舉，而台灣的選舉只要介入3％左右的票、也就是50萬左右，就足以逆轉所有選舉，中國要介入、影響台灣選舉結果，是非常容易的事。

沈伯洋表示，不管是今年美國對中國的撤資，G7決定對中國去風險化，全世界都對中國做出了決定，台灣站在民主自由陣營，應該延續原來的政策，延續與民主自由同盟的世界，若放棄了這點，持續回到九二共識、回到與中國同一個經濟體，那麼台灣的經濟無法獨立、文化無法生根，要怎麼面對下一代。

他說，民進黨不分區名單有社福、資訊安全、國家安全、環保、性別、交通等專業，過去8年執政，也不是只有通過抗中保台相關法案，包括長照、弱勢照顧等議題，都在民進黨守備範圍，希望大家把選票投給民進黨，6號也代表回家打電話，希望大家幫忙打電話拉票、守護下一代。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺