不分區立委政黨號次出爐：藍9、綠6、白12，韓國瑜喊長長久久、黃珊珊盼民眾黨破10席
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黃珊珊受訪時表示，熟識韓國瑜，並向他說好久不見，任何政黨提出有利台灣政見都可一起努力。對於不分區安全名單預估，她則樂觀評估，希望達雙位數「10席以上為目標」。
不分區立委政黨號次出爐：民進黨6、國民黨9、民眾黨12
（中央社）中選會今（20）日舉行第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨號次抽籤，民進黨抽到6號、時代力量8號、國民黨9號、台灣民眾黨12號。
中選會今日舉行第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨號次抽籤，民進黨由黨副秘書長楊懿珊與不分區立委提名人林月琴、沈伯洋代表出席；國民黨由不分區立委提名人韓國瑜等代表現身；台灣民眾黨則由不分區立委提名人黃珊珊領軍；其餘多數政黨也皆為不分區立委提名人代表出席抽籤。
根據抽籤順序，不分區政黨號次：
- 1號小民參政歐巴桑聯盟
- 2號台灣綠黨
- 3號台灣雙語無法黨
- 4號台灣基進
- 5號中華統一促進黨
- 6號民主進步黨
- 7號制度救世島
- 8號時代力量
- 9號中國國民黨
- 10號司法改革黨
- 11號新黨
- 12號台灣民眾黨
- 13號台灣維新
- 14號親民黨
- 15號人民最大黨
- 16號台灣團結聯盟
韓國瑜喊長長久久、黃珊珊盼民眾黨破10席
（中央社）不分區立委政黨號次今日抽籤，國民黨由列不分區第一名的韓國瑜領軍抽中9號，他表示易經最大的陽數是9，呼籲各界支持國民黨；而代表民眾黨抽到12號的不分區立委提名人黃珊珊樂觀預估安全名單，希望達雙位數「10席以上為目標」。
中選會今日舉行第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨號次抽籤，國民黨由韓國瑜代表抽中9號，而民眾黨由黃珊珊代表抽中12號。
韓國瑜在受訪時說，非常高興抽到9號，易經最大的陽數是9，呼籲所有好友繼續支持國民黨。而他也帶領陪同前來的不分區立委提名人許宇甄、吳宗憲、陳菁徽、康晉瑜等人，喊出「中華民國，長長久久」的口號。
面對媒體問到與黃珊珊稍早的互動，以及民進黨總統候選人賴清德老家違建爭議等議題時，韓國瑜僅說，今日最主要是抽籤，尋求大家的支持，也歡迎大家23日到凱道，參加國民黨舉辦的活動；其他問題，會在凱道時一併說明。
黃珊珊受訪時表示，熟識韓國瑜，並向他說好久不見，任何政黨提出有利台灣政見都可一起努力。對於不分區安全名單預估，她則樂觀評估，希望達雙位數「10席以上為目標」。
媒體詢問提及，民眾黨總統候選人柯文哲遭指名下的農地疑似租給遊覽車公司當停車場一事，黃珊珊說，如果有相關違規事實，將停止違規情事，如果要進行處置，必須經過合法程序，今日會請相關單位到現場了解哪些地方需要處理，「事情釐清就好，該怎麼辦就怎麼辦。」
時代力量抽到8號，不分區立委提名人宋國鼎表示，立法院會昨（19）日三讀通過攸關囤房稅2.0的房屋稅條例部分條文修正，但民眾希望嚇阻建商炒房，時代力量堅持進步價值，正視民眾需求，而非守護財團價值。
親民黨抽到14號，不分區立委提名人李桐豪說，台灣面對包含高齡化、少子化、健保破產、勞保破產等潛在危機，親民黨以理性、中道、專業立場監督政府，成為社會與政府溝通的橋梁，讓立法院成為理性論事的地方，是親民黨重返立法院的目的。
沈伯洋：中國只要影響3％選票，就足以逆轉選舉
（中央社）中選會今日舉行全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨號次抽籤，民進黨抽到6號。民進黨不分區立委提名人沈伯洋說，中國一直都想要介入台灣選舉，只要介入3％左右的票、也就是50萬左右，就足以逆轉選舉。
民進黨副秘書長楊懿珊與不分區立委提名人林月琴、沈伯洋代表出席「第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉」政黨號次抽籤，民進黨抽到6號。
楊懿珊會後受訪表示，民進黨抽到幸運數字6號，台灣是一個被祝福的地方，所有的數字都是最好的數字，民主是一場嘉年華，選舉接近尾聲，接下來20幾天，會全力衝刺總統票、政黨票。
楊懿珊說，這次民進黨不分區提名兼顧專業，納入不同領域專業，包括，教育、兒少、資安、交通、體育、社福等，民進黨提名的立委都會秉持戰戰兢兢心情，進到新國會，面對新民意，為台灣提出更好法案、政策、建議，跟社會做更好溝通，希望大家支持6號民主進步黨。
不分區排名第一名的林月琴說，民進黨要照顧這一代、守護下一代；之前有行人路權團體走上街頭，希望有整體友善的交通環境，民進黨勇敢回應人民批評與期待，接下來她會在立法院，跟區域立委、不分區立委，共同協助擺脫行人地獄惡名。
沈伯洋說，中國一直以來都想要介入台灣選舉，而台灣的選舉只要介入3％左右的票、也就是50萬左右，就足以逆轉所有選舉，中國要介入、影響台灣選舉結果，是非常容易的事。
沈伯洋表示，不管是今年美國對中國的撤資，G7決定對中國去風險化，全世界都對中國做出了決定，台灣站在民主自由陣營，應該延續原來的政策，延續與民主自由同盟的世界，若放棄了這點，持續回到九二共識、回到與中國同一個經濟體，那麼台灣的經濟無法獨立、文化無法生根，要怎麼面對下一代。
他說，民進黨不分區名單有社福、資訊安全、國家安全、環保、性別、交通等專業，過去8年執政，也不是只有通過抗中保台相關法案，包括長照、弱勢照顧等議題，都在民進黨守備範圍，希望大家把選票投給民進黨，6號也代表回家打電話，希望大家幫忙打電話拉票、守護下一代。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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永豐「DAWHO之夜」帶大戶看大勢：展望2024經濟走向，深度解析股房雙市投資契機！
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今年11月29日，關鍵評論網攜手永豐銀行舉辦直播活動《DAWHO之夜》，邀請到吳怡霈主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位投資專家，與大家分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，尋覓投資契機！
去年開始，關鍵評論網攜手永豐銀行DAWHO數位帳戶，舉辦系列直播活動《DAWHO之夜》。每次邀請不同領域的專家學者帶來實用的生活、理財知識，播出至今深受觀眾喜愛，像是2月播出的「行為財務學實踐大戶方舟策略」、或是6月播出的「大戶的日本秘境攻略」，也都好評如潮。
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2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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