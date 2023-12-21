直擊泰北教育現場：雖然被稱為「楊老師」，但她不過仍是個就讀高二的孩子
我們想讓你知道的是
像楊老師這樣的「小老師」在泰國北部的華校裡並非個案，反而相當常見。嚴重的青年外移狀況和極低的薪資條件，讓「當老師」成為了負擔。基本上所有泰北的華校都有這樣的「小老師」，甚至在疫情最嚴峻的那兩年，部分學校因為實在找不到老師，只好請小學六年級剛畢業的「學長姐」來擔任幼稚園班的「老師」。
文：李盈萱（「樂斯屬」共同創辦人）
編按：「樂斯屬」是一個關注泰國北部偏鄉青年教育的非營利協會。
「泰北的山區有將近百所的華文學校（註），而在這裡，學習中文是擺脫階級複製最有希望的方式。」
本文希望以三個泰北教育現場的真實故事，帶大家認識山頭上的學習挑戰與希望。
2016年，在一次的國際志工行動中，我第一次走入泰北山區的偏鄉小學，數年來，在看見當地的教育困境的同時，也看見了地方在困境背後的堅韌。
至今，以線上遠距結合實體教學，我和夥伴成立的《樂。斯屬》團隊在泰北建立起長期青年教育培力計畫，期許將台灣的教育力量帶到不同的世界角落。
阿國的故事
「老師這題我會，點我點我！」阿國（化名）積極地舉手搶答，在這兩天的暑期營隊中，這樣的畫面已經上演數十次。
講台前，正上著節慶與文化的課程，營隊志工透過傳統歌曲鼓勵學生分享自身的文化特色與故事，而阿國想透過唱歌的方式，跟台上的我們介紹泰國的教師節。
這裡是泰北的山區，因為中華民國與泰北獨特的歷史淵源，現有近百所的華文學校，更特別的是，至今這些學校的主要教材是中華民國僑委會編纂的「泰北版華文課本」，以及國立編譯館編纂的部編版課本。
學習中文在過去是為了傳承文化，如今，卻成為改變階級翻轉的希望與可能。
在這裡，早上上泰文、晚上學中文是生活的常態，而華文學校裡的孩子除了華人，有超過一半是希望透過學習翻轉生活的其他族裔學生（如阿卡族、拉祜族、傈僳族等等）。
「班上的學生太多了，程度落差大、有些學生也不太積極，我能做的就是先顧那些成績好、有學習動機的學生。」當地的任課老師與我說著他的教學困境，在力不從心的老師背後，隱藏著當地教學現場的各種難題與限制，從班級人數一路聊到學生的學習狀態，老師臉上露出些許無奈。
而意外的是在聊天過程中，我發現這位老師口中「不積極」、「沒有學習動機的學生」當中，正包含著阿國。因為家庭狀況與成長背景，讓阿國除了學習以外，還有更重要的事得去完成。
午休時間，我們抓到機會與阿國聊天。他的中文的確不是班上最好的、他也承認自己對「上學」沒有太多的興趣，因為他已經想好，國中畢業後就要到修車廠當學徒，這樣才可以趕快賺錢、協助家裡改善經濟。在與阿國對話的過程中，我們也感受到了他對於自己發展方向的堅定。
而提到車子時，阿國的眼神裡閃爍一絲光芒，他一邊說著自己的想法、一邊分享他已經知道的那些車子相關知識。在那一刻，我們才知道對於阿國而言，學校裡的這些學習不過是一個過場罷了，他更在意眼前的生計、以及家庭的經濟困境。
對十三歲的阿國來說，校內的學科教育沒辦法讓他想像一個有希望的未來，他只盼著快點畢業、成為一個「有用的」大人。而對於泰北山區學校的孩子而言，「學習與否」不全然是一個選項，我們在當地看見的，是大環境推著孩子前進，催促他們盡快長大、盡快做出選擇。
回到教學現場，單憑「學習成績」無法讓我們看見一個孩子的全貌，直到我們走入他們的生活，才發現這群孩子需要負擔的，恐怕是一個家庭的未來。
楊老師的故事
雖然被稱為「楊老師」，但她不過是個仍就讀於高二的孩子。有別於其他只需要「上課」的學生，她的生活在白天泰文高中放學後，便趕到村寨裡的華文學校擔任一年級的班導師。
楊老師今年17歲。高一那年，因為家中還有年邁的爺爺需要照顧，加上生計考量，她的母親毅然決然辭去華文學校的教職，到曼谷打工賺錢。也是那年，楊老師「女承母業」，接續起媽媽在華文學校的教學工作。
「沒辦法，媽媽需要到城市工作，我覺得當老師也滿好的啊！小朋友都很可愛。」楊老師靦腆地說著自己對於成為老師的想法，似乎這就是日常、這就是生活，沒有什麼好覺得辛苦的。
像楊老師這樣的「小老師」在泰北的華校裡並非個案，反而相當常見。嚴重的青年外移狀況和極低的薪資條件，讓「當老師」成為了負擔。基本上所有泰北的華校都有這樣的「小老師」，甚至在疫情最嚴峻的那兩年，部分學校因為實在找不到老師，只好請小學六年級剛畢業的「學長姐」來擔任幼稚園班的「老師」。
「學校找不到老師啊，薪水太低了，年輕人都到大城市工作了。」學校主任語重心長說出了辦學的艱辛，根據老師的年紀與資歷，這裡給得起的教師薪資約落在每月4000元泰銖到1萬泰銖不等（約新台幣3582至8955元）。
過低的薪資背後，說明的是地方發展的停滯，緊接而來的是這些「負擔」衍伸出的教學難題。對這些小老師來說，如何提供當地更小的孩子優質的教育課程和輔導，成了一大困境。無論是教學內容、教學方法和教學經驗等等，都是小老師們踏入教學現場後、第一個需要面對的困難。
退一步來說，又有誰來捍衛這些「小老師」們的學習權呢？他們不過是比幼稚園班的孩子大了一些、多學了幾年華文，但是他們也想要擁有更多學習的機會與可能。
在跟這些小老師合作進行教學活動的過程中，常常會發現他們在台下仔細翻著中文字典，或在課後跑過來問我們剛剛教學內容的意思，他們深知唯有好好學習，才真的有機會走出去、改變自己的人生與家庭。但受限於資源與人力的窘境，這群小老師們必須同時負擔「學習」與「教學」的壓力，他們隱身在地方的困境之中，不純粹是學生身份、也不是全職的老師，他們肩上背負的壓力，也是地方與學校無力承擔的重量。
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）