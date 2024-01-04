《贏回自主人生，終結過勞崇拜》：戒不掉的「跑步機效應」？沉迷於「過度工作」的七大動機

文：麥可．海亞特（Michael Hyatt）、梅根．海亞特．米勒（Megan Hyatt Miller）

第2章 過勞崇拜，只會迎來失敗

沉迷「過度工作」的背後動機

經驗和研究都告訴我們，過勞工作的原因有很多。其中有些原因甚至就關乎工作的本質，所以要避免過勞工作的負面連鎖效應，可能比我們想像的還要難。以下原因雖然未臻詳盡，但的確可以讓我們看到自己面臨了什麼樣的挑戰：

❶ 工作其實很好玩

《經濟學人》（Economist）資深編輯萊恩．亞凡特（Ryan Avent）說明自己從早上五點半開始的工作排程，並介紹他怎麼在家和公司之間來回，在一天的開始和結束為孩子騰出時間，其他時間則處理工作：寫作、編輯、閱讀。「我努力不懈的工作，幾乎是不知道要停。」他說：「有個笑話我現在才懂，就是工作很好玩。」

對今日大多數人而言，過度工作仍是一種源源不絕的誘惑。為什麼呢？

我們懂，我們熱愛自己的工作。大多數的高層、創業家、我們認識與訓練的專業人士，也都很愛自己的工作。

工作的樂趣不該被打折扣。就算不喜歡工作的某些面向或它帶來的壓力，我們還是可以熱愛和重視解決問題、提早交件、送出報告、寄出產品為我們帶來的美好感受。

「頂尖的專業人士就像這個時代的工藝職人。」亞凡特說：「我們對文字、數字、程式碼等我們自選的素材進行設計、製造、打磨、精進、修整瑕疵並拋光。到了一天的尾聲時，我們可以往後靠向椅背，欣賞自己寫好的文章、談妥的案子、成功運作的手機應用程式，就像以往工匠欣賞自己的作品一樣。」

❷ 帶來個人成長與認同

凱因斯等人也低估了個人或團隊解決難題後，得到的心靈滿足和成長。哥倫比亞大學教授艾德蒙．費爾普斯 （Edmund Phelps）說：「凱因斯沒有提到創新（有創意的解決問題）為工作帶來興奮感與個人成長的功能。」

如果認為工作主要只是為了物質與生理需求，那我們就是在騙自己。工作也能滿足內心深處的需求，我們不斷工作的同時，也在馬斯洛（Maslow）的需求層次中往上爬。不管你有沒有意識到，大多數人都是透過工作來達成自我實現（self-realization）。費爾普斯指出，「自我實現」這個人類的基本需求，主要都是透過工作來實現，而且這個現象已經存在好一陣子了。

哲學家艾倫．狄波頓（Alain de Botton）就提到「工作」：「是與愛並肩……提供生命意義的主要來源。」我們可以試圖討論這樣的說法是好是壞，但爭論這個問題其實並沒有意義。最好的作法是，要意識到如果沒有留意工作的風險，那它可能會帶來反效果，並造成傷害，就跟很多好的嘗試一樣。

這段過程的拉力十分強大。當工作壓力逐漸攀升，我們回應的方法就是運用才智、發揮能力、磨練心性。我們在工作上花費更多精力（也許因而剝奪了家庭時間或其他方面的精力），並因自己的努力獲得成就感。我們追求成就時精力充沛，成就也讓我們充滿活力。贏的感覺很好，但如果不留心，我們就會因為追求成就而忽略其他需求，引發種種危機。

❸ 創造心流體驗

亞凡特還提到成就感與工作過程本身有關，尤其是我們全心沉浸在挑戰中的狀態，也就是心流（flow）。這個詞是由心理學家是米哈里．契克森米哈伊（Mihaly Csikszentmihalyi）提出。契克森米哈伊說明，心流體驗來自清楚又困難的目標，這類目標需要我們發揮最佳思考能力與心力才能完成。處在心流狀態時，我們會全心專注在眼前的任務，忘卻自我，時間也快速流逝，完全沉浸在當下時刻與眼前的任務中。

並不是任何工作、任何時刻都能進入心流。有時候，工作會讓我們覺得自己很爛，這時候我們就會擔憂、焦慮，甚至恐懼。反之，有些工作也可能完全無法讓我們發揮，這時候我們就覺得無聊透頂。無論是哪一種極端，都會讓人漸漸無法投入。契克森米哈伊指出，比起其他時候，受試者在這類工作時會更想要離開工作場域到其他地方，這對男性工作者來說尤其如此。

雖然工作有很多討厭的地方，但工作也讓我們有很多機會可以體驗心流。

❹ 給予明確成就

做喜歡的事情也可能會產生心流，如下廚、玩音樂、運動，但工作以外的生活面向有時候感覺不太能讓人進入心流。產生心流的其中一個條件是回饋，也就是讓你知道做得好不好的績效指標。我們在心流中處理當下得到的回饋，並提升表現。工作不僅擁有清楚的目標，精進我們的技能，還會在過程中提供回饋，讓我們衡量自己的表現。生活的其他面向就不太會這樣，我們永遠都沒辦法確定自己到底做得好不好。

比如說在家裡，有很多狀況就無法衡量。即使一切順利，家事也很難像工作一樣，有這麼清楚明瞭的勝利。這不是說家事沒價值，而是這些事需要的投入程度與工作不同。親密關係、親職教養、居家修繕、打掃、備餐、洗衣服……這些事根本沒有結束的一天，有些根本一點都不好玩。

看到這些麻煩，就可以想見為什麼我們會花更多時間在工作上，因為工作帶來的獎勵清晰明瞭。工作也可以變成一種解脫，漫畫家提姆．克里德（Tim Kreider）把這種情況稱作「忙碌陷阱」（the busy trap），也就是不只沉迷於忙碌中，而且「害怕面對沒有工作時可能需要面對的事情」。尿布、碗盤、掃除、小狗全都聲聲召喚，這不是假裝沒看到就會消失的。有時候，過度工作代表我們更沒有心力處理這些雜事，不知不覺把情況搞得更糟。