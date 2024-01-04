《贏回自主人生，終結過勞崇拜》：戒不掉的「跑步機效應」？沉迷於「過度工作」的七大動機
我們想讓你知道的是
成功的感覺雖好，但一不留心就會引發種種危機，最後不只成效變差，甚至傷害身心。本書的兩位作者——海亞特父女檔，就是在付出了慘痛代價後才發現了這點。為達工作與生活的兩全其美，他們列出了五項原則與五個搭配的練習方法，從組織科學和心理學的學術研究出發，透過實際案例，為讀者提供了實用的方法來取得雙贏，更分別提醒個人和管理者，在設定自己的雙贏目標時，應該要怎麼做。
文：麥可．海亞特（Michael Hyatt）、梅根．海亞特．米勒（Megan Hyatt Miller）
第2章 過勞崇拜，只會迎來失敗
沉迷「過度工作」的背後動機
經驗和研究都告訴我們，過勞工作的原因有很多。其中有些原因甚至就關乎工作的本質，所以要避免過勞工作的負面連鎖效應，可能比我們想像的還要難。以下原因雖然未臻詳盡，但的確可以讓我們看到自己面臨了什麼樣的挑戰：
❶ 工作其實很好玩
《經濟學人》（Economist）資深編輯萊恩．亞凡特（Ryan Avent）說明自己從早上五點半開始的工作排程，並介紹他怎麼在家和公司之間來回，在一天的開始和結束為孩子騰出時間，其他時間則處理工作：寫作、編輯、閱讀。「我努力不懈的工作，幾乎是不知道要停。」他說：「有個笑話我現在才懂，就是工作很好玩。」
對今日大多數人而言，過度工作仍是一種源源不絕的誘惑。為什麼呢？
我們懂，我們熱愛自己的工作。大多數的高層、創業家、我們認識與訓練的專業人士，也都很愛自己的工作。
工作的樂趣不該被打折扣。就算不喜歡工作的某些面向或它帶來的壓力，我們還是可以熱愛和重視解決問題、提早交件、送出報告、寄出產品為我們帶來的美好感受。
「頂尖的專業人士就像這個時代的工藝職人。」亞凡特說：「我們對文字、數字、程式碼等我們自選的素材進行設計、製造、打磨、精進、修整瑕疵並拋光。到了一天的尾聲時，我們可以往後靠向椅背，欣賞自己寫好的文章、談妥的案子、成功運作的手機應用程式，就像以往工匠欣賞自己的作品一樣。」
❷ 帶來個人成長與認同
凱因斯等人也低估了個人或團隊解決難題後，得到的心靈滿足和成長。哥倫比亞大學教授艾德蒙．費爾普斯 （Edmund Phelps）說：「凱因斯沒有提到創新（有創意的解決問題）為工作帶來興奮感與個人成長的功能。」
如果認為工作主要只是為了物質與生理需求，那我們就是在騙自己。工作也能滿足內心深處的需求，我們不斷工作的同時，也在馬斯洛（Maslow）的需求層次中往上爬。不管你有沒有意識到，大多數人都是透過工作來達成自我實現（self-realization）。費爾普斯指出，「自我實現」這個人類的基本需求，主要都是透過工作來實現，而且這個現象已經存在好一陣子了。
哲學家艾倫．狄波頓（Alain de Botton）就提到「工作」：「是與愛並肩……提供生命意義的主要來源。」我們可以試圖討論這樣的說法是好是壞，但爭論這個問題其實並沒有意義。最好的作法是，要意識到如果沒有留意工作的風險，那它可能會帶來反效果，並造成傷害，就跟很多好的嘗試一樣。
這段過程的拉力十分強大。當工作壓力逐漸攀升，我們回應的方法就是運用才智、發揮能力、磨練心性。我們在工作上花費更多精力（也許因而剝奪了家庭時間或其他方面的精力），並因自己的努力獲得成就感。我們追求成就時精力充沛，成就也讓我們充滿活力。贏的感覺很好，但如果不留心，我們就會因為追求成就而忽略其他需求，引發種種危機。
❸ 創造心流體驗
亞凡特還提到成就感與工作過程本身有關，尤其是我們全心沉浸在挑戰中的狀態，也就是心流（flow）。這個詞是由心理學家是米哈里．契克森米哈伊（Mihaly Csikszentmihalyi）提出。契克森米哈伊說明，心流體驗來自清楚又困難的目標，這類目標需要我們發揮最佳思考能力與心力才能完成。處在心流狀態時，我們會全心專注在眼前的任務，忘卻自我，時間也快速流逝，完全沉浸在當下時刻與眼前的任務中。
並不是任何工作、任何時刻都能進入心流。有時候，工作會讓我們覺得自己很爛，這時候我們就會擔憂、焦慮，甚至恐懼。反之，有些工作也可能完全無法讓我們發揮，這時候我們就覺得無聊透頂。無論是哪一種極端，都會讓人漸漸無法投入。契克森米哈伊指出，比起其他時候，受試者在這類工作時會更想要離開工作場域到其他地方，這對男性工作者來說尤其如此。
雖然工作有很多討厭的地方，但工作也讓我們有很多機會可以體驗心流。
❹ 給予明確成就
做喜歡的事情也可能會產生心流，如下廚、玩音樂、運動，但工作以外的生活面向有時候感覺不太能讓人進入心流。產生心流的其中一個條件是回饋，也就是讓你知道做得好不好的績效指標。我們在心流中處理當下得到的回饋，並提升表現。工作不僅擁有清楚的目標，精進我們的技能，還會在過程中提供回饋，讓我們衡量自己的表現。生活的其他面向就不太會這樣，我們永遠都沒辦法確定自己到底做得好不好。
比如說在家裡，有很多狀況就無法衡量。即使一切順利，家事也很難像工作一樣，有這麼清楚明瞭的勝利。這不是說家事沒價值，而是這些事需要的投入程度與工作不同。親密關係、親職教養、居家修繕、打掃、備餐、洗衣服……這些事根本沒有結束的一天，有些根本一點都不好玩。
看到這些麻煩，就可以想見為什麼我們會花更多時間在工作上，因為工作帶來的獎勵清晰明瞭。工作也可以變成一種解脫，漫畫家提姆．克里德（Tim Kreider）把這種情況稱作「忙碌陷阱」（the busy trap），也就是不只沉迷於忙碌中，而且「害怕面對沒有工作時可能需要面對的事情」。尿布、碗盤、掃除、小狗全都聲聲召喚，這不是假裝沒看到就會消失的。有時候，過度工作代表我們更沒有心力處理這些雜事，不知不覺把情況搞得更糟。
Tags：
尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
我們想讓你知道的是
自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
你也想成為永豐DAWHO的VVIP，入席明年別具特色的DAWHO之夜、享受DAWHO VVIP的尊爵待遇、接收第一手的經濟發展洞察資訊嗎？就像周冠男教授所說，投資理財永遠不嫌晚，現在就成為永豐DAWHO並下載永豐DAWHO APP，隨時隨地聰明掌握自己的財務狀況，開始你的投資理財之路吧。
立即了解永豐DAWHO
*以上內容僅供參考，投資人應審慎評估，保持獨立判斷並自負風險。
*信用卡注意事項：
銀行客服24小時服務專線：(02)2505-9999、0203-08989
信用卡客服24小時服務專線：(02)2528-7776、0800-058-888(限市話)
循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢