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2023/12/21,
中國

習近平提「千萬工程」浙江經驗，躍為中共「三農」工作聖經，全面落實國家糧食安全

習近平提「千萬工程」浙江經驗，躍為中共「三農」工作聖經，全面落實國家糧食安全
中共總書記習近平在19至20日召開的中央農村工作會 議，要求學習運用他在浙江主政推出的「千萬工程」 經驗，會議討論如何運用這個經驗推進鄉村全面振 興。圖為6月29日，湖南花垣縣，空拍「鄉村振興樣 板村」十八洞村。（中新社提供）中央社 112年12月20日

我們想讓你知道的是

習近平要求，錨定建設農業強國目標，把推進鄉村全面振興作為新時代新征程「三農」工作的總抓手，學習運用「千萬工程」經驗，因地制宜、分類施策，循序漸進、久久為功，集中力量抓好辦成一批「群眾可感可及的實事」。公開資料顯示，習近平推出的「千萬工程」，2018年獲得聯合國授予「地球衛士獎」中的「激勵與行動獎」。

（中央社）中共總書記習近平2003年主政浙江啟動的「千萬工程」，現在躍為中共「三農」工作的聖經。他在這兩天召開的中央農村工作會議，要求學習運用「千萬工程」經驗；會議還討論如何運用這個經驗推進鄉村全面振興。

2003年6月，時任浙江省委書記的習近平啟動「千村示範、萬村整治」工程（千萬工程），目標是花5年時間，從全省4萬個村莊中選擇1萬個左右的行政村進行全面整治，把其中1000個左右的中心村建成全面小康示範村。

陸媒報導顯示，中國大陸多地近日相繼召開「千萬工程」經驗學習會議，探索推進和美鄉村建設和鄉村全面振興，確保國家糧食安全。

新華社20日報導，中共中央農村工作會議19日至20日在北京召開。會議分析當前「三農」（農業、農村和農民）工作面臨的形勢和挑戰，部署2024年「三農」工作，習近平對「三農」工作作出重要指示。

習近平說，2023年，中共克服較為嚴重的自然災害等多重不利影響，糧食產量再創歷史新高，農民收入較快增長，農村社會和諧穩定。推進中國式現代化，必須堅持不懈夯實農業基礎，推進鄉村全面振興。

習近平要求，錨定建設農業強國目標，把推進鄉村全面振興作為新時代新征程「三農」工作的總抓手，學習運用「千萬工程」經驗，因地制宜、分類施策，循序漸進、久久為功，集中力量抓好辦成一批「群眾可感可及的實事」。

他提到，要全面落實糧食安全黨政同責，堅持穩面積、增單產兩手發力。要樹立大農業觀、大食物觀，農林牧漁並舉，構建多元化食物供給體系。要守住耕地這個命根子，堅決整治亂占、破壞耕地違法行為，加大高標準農田建設投入和管護力度，確保耕地數量有保障、品質有提升。

習近平還提到，要確保不發生規模性返貧，抓好防止返貧監測，落實幫扶措施，增強內生動力，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果。要提升鄉村產業發展水準、鄉村建設水準、鄉村治理水準，強化農民增收舉措，推進鄉村全面振興不斷取得實質性進展、階段性成果。

據報導，中央農村工作會議傳達學習了習近平重要指示，討論了「中共中央、國務院關於學習運用『千村示範、萬村整治』工程經驗有力有效推進鄉村全面振興的意見（討論稿）」。

會議強調，要學習運用「千萬工程」蘊含的發展理念、工作方法和推進機制，從農民群眾反映強烈的實際問題出發，找準鄉村振興的切入點，提高工作實效。

會議還強調，要加強黨對「三農」工作的全面領導，壓實五級書記抓鄉村振興責任，落實農業農村優先發展要求，強化政策支持和要素保障。改進工作方式方法，加強作風建設，大興調查研究，順應自然規律、經濟規律、社會發展規律，把握好工作時度效。廣泛彙集各方力量，以釘釘子精神抓好黨中央「三農」工作決策部署落實落地。

公開資料顯示，習近平推出的「千萬工程」，2018年獲得聯合國授予「地球衛士獎」（Champions of the Earth）中的「激勵與行動獎」。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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