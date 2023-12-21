無國籍者獲身份證有多難？從《富都青年》看馬來西亞政府頒公民權與執行死刑的實際狀況

由台灣演員吳慷仁主演的馬來西亞華語電影《富都青年》，自近日在台灣、馬來西亞上映以來大受好評。目前，《富都青年》在台灣的票房已超過6300萬台幣，甚至在馬來西亞上映四天就突破了馬幣100萬（約新台幣673萬元）的票房紀錄。

《富都青年》劇情講述一對沒有公民權的兄弟，阿邦（吳慷仁飾）和阿迪（陳澤耀飾），在吉隆坡老城區富都（Pudu）求存的故事。電影中想表達的議題既殘酷又現實，角色所傳達的情感既細膩又豐富，讓不同國籍的觀衆們都能深陷其中且無法自拔。本文想藉著這部優秀電影的情節和角色背景設定，簡單地分享與馬來西亞公民權和死刑議題相關的狀況和發展，文章内容難免會有些許的劇透，請讀者們自行斟酌閲讀。

無國籍者的法律問題

電影中，阿邦和阿迪因爲沒有馬來西亞公民權和身份證，而無法像正常公民一樣工作、開設銀行賬號存錢、租房子甚至出國。這兩兄弟沒有身的原因也不相同，阿邦是因爲家裏發生火災，全家人命喪火海且證件都被燒毀。阿迪則是因爲自小被家人遺棄。

其實，這樣簡單的背景設定，是沒有辦法評斷他們是否可以獲得身份證的，畢竟根據馬來西亞聯邦憲法，影響公民權的主要因素，包括父母是否馬來西亞公民、父母是否合法結婚，以及申請人是否在國内出生。

馬來西亞聯邦憲法的第14條到第22條都是有關賦予公民權的條款。概略來説，獲得馬來西亞公民權的主要渠道有三種：通過法律自動認證（By Operation of Law）、通過注冊（By Registration）、通過歸化（By Naturalization）。在法律自動認證的渠道下，申請人是通過法律自動被認證為公民，政府不得拒絕發放公民權，否則申請人可以通過司法程序挑戰政府的決定。而在注冊與歸化的渠道下，即便申請人滿足所有憲法中闡明的條件，政府依然有權拒絕發放公民權。

在法律自動認證的渠道下，申請人可被分爲在馬來西亞日（即1963年9月16日）前出生，以及在馬來西亞日之後出生的人。對後者而言，只要符合聯邦憲法第二附表第二部分（Second Schedule Part Two）的四種情況之一，就可以自動被法律認證為馬來西亞公民。這些情況分別是：在國内出生且父母其中一人是馬來西亞公民或永久居民、在國外出生且父親是馬來西亞公民、在新加坡出生且父母其中一人是馬來西亞公民以及在國内出生但并非任何一個國家的公民。要注意的是，憲法中的 「父母」 指的是婚姻合法注冊的男女。

有意思的是，情況二（即在國外出生且父親是馬來西亞公民）曾經在馬來西亞引發爭議，並且被視爲一個歧視性的條款。因爲按照這個情況，在海外生下孩子的馬來西亞母親并不能把自己的國籍傳承給孩子。根據數據，全球僅剩下20多個國家的女性不具備傳承國籍的權力，而馬來西亞就是其中一個。深受其害的馬來西亞母親們曾經入稟法庭挑戰這個條款的合法性，雖然高庭宣判此條款中 「父親」 的字眼應該被詮釋成包括 「母親」，進而讓母親也能享有傳承國籍的權利，但上訴庭後來卻宣判必須嚴格按照憲法中的字眼，「父親」一詞不能涵蓋或包括 「母親」的意思。此案目前已經獲得聯邦法庭的上訴准令，但審訊還未進行。無論如何，聯邦法庭在此案的決定將會是馬來西亞公民權議題上一個指標性的裁決。

回到劇情，由於角色背景資料不是很充裕，我們沒有辦法判斷阿邦和阿迪是否能夠通過法律自動認證獲得公民權。在最樂觀的情況下，假設阿邦的父母皆爲馬來西亞公民、合法結婚且在國内生下阿邦，那區區一場大火是不能阻礙阿邦獲得公民權的。至於被燒毀的證件，阿邦只需到政府相關部門調出父母的身份記錄和婚姻注冊記錄，就可以根據馬來西亞《出生與死亡證明法令》第4A條文來重新申請出生證明，就可以證實自己的身份，進而獲得公民權。然而，如果阿邦已經去世的父母即不是馬來西亞公民也不曾合法結婚，那麽在死無對證的情況下，阿邦確實很難通過法律自動認證的渠道獲得公民權。