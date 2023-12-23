為什麼人們常捨不得丟東西？或許是因為我們都「不滿足」
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我們不捨得丟掉什麼，是因為我們不滿足。舉個例子，有小孩的父母都會囤積一些小孩子成長過程的使用物品，比如衣服、學步車、玩具、嬰兒床，零零總總一堆東西。這些東西隨著小孩長大之後，變成了多餘用不到的東西。如果父母捨不得丟棄，是什麼原因呢？
文：傻多棒喬飛
我的都市菜園之前就想要把一些植物進行換大盆的動作，可是一個大型塑膠花盆加上培養土和資材，隨便動輒上千元。這和我勤儉持家的本性相違背，所以也就沒有進行換盆的動作。最近我住的社區進行了園藝整修的工程，淘汰了一些大型花盆以及土壤，那我就理所當然的撿來廢物利用了。
經過一番整理之後，我發現我的菜園已經趨近於我理想中的樣態，所以一些囤積的舊花盆也就沒有用處，所以我開始淘汰一些舊的陶瓷花盆。
這樣簡單的行為和過程，我又陷入了沉思。
為什麼我以前會囤積那些花盆？現在為為什麼又會捨棄他們？是什麼原因造成了這樣心態的轉變？
我以前常常會撿一些免費的家具或是物品，因為覺得東西好好的，丟掉很浪費，撿來放著，要用就會有，這些東西放在那邊，總會有用到的時候。
這樣的行為甚至表現在房地產上。
房地產在一些偏遠地區，價格可能很便宜，比如最近有一間沒有土地持份的花蓮80坪透天只要賣12萬元？我就會思考到底該不該買起來放？一個東西如果零成本，比如日本的偏遠地區的免費房子，我們就會思考這樣的東西我們可以拿來做什麼？
有人要送一個物品，因為我們不用花錢持有，所以我們會思考可以撿來做些什麼，同樣的，當我們身邊有些東西要丟，可是捨不得，因為這些東西對我們來說是零成本，因為是舊的，用不到的，丟掉也沒關係，可是我們就會覺得哪時候會用到，萬一要用怎麼辦，然後就持續的屯積。
而我的菜園，為什麼我沒有繼續囤積那些陶瓷花盆呢？經過思考之後，我覺得是因為我感到「滿足」了。我的菜園空間有限，當我經過幾次的調整，目前已經是最好的配置，再多的東西在野放不下去，也不需要更好的東西，所以在這個狀態下，我不需要更多了。
就算免費的花盆送給我，也無法替換我目前的任何現有花盆。所以在這個所有狀態都滿足的情形下，我以前囤積的陶瓷花盆這時候就變成了「多餘」。
以前我的菜園還沒「滿足」的時候，那些陶瓷花盆成為我「可能用來滿足」的物品。譬如我將來的某個植物「可能」可以放在這些陶瓷花盆上，我的菜園某個位置「可能」可以再放這些花盆。
當沒有滿足，還有「可能」存在的時候，我就會囤積一些東西，去應付，去滿足那些「可能」。當「可能」的條件去除，呈現「滿足」的狀態的時候，那些囤積來應付「可能」的東西，這時候都變成了多餘。
這是我想了幾天之後的心得。我們不捨得丟掉什麼，是因為我們不滿足。
舉個例子，有小孩的父母都會囤積一些小孩子成長過程的使用物品，比如衣服、學步車、玩具、嬰兒床，零零總總一堆東西。這些東西隨著小孩長大之後，變成了多餘用不到的東西。
如果父母捨不得丟棄，是什麼原因呢？這些東西小孩長大再也用不到，所以不存在「未來可能會用到」的情境。有的人會丟棄，是因為家裡沒有空間。家裡沒有空間，呈現的是一種被迫滿足的狀態。因為家裡空間「滿足」，沒有多餘的空，所以這些用不到的嬰兒用品，就變成多餘，就被迫棄置。
而家裡如果沒有空間問題，持續囤積，有可能會覺得「以後可以給其他父母」，變成「恩典牌」物品轉送給他人。當轉送給別人的時候，彷彿內心的那份做善事的感覺被滿足，所以我們願意把東西送給他人，不願意當垃圾棄置。所以這時候體現的是內心那份想要物盡其用，環保愛地球，善待資源，我是善人之類的心理狀態「不滿足」。
所以我們只要自身處在「滿足」狀態，我們就「能捨」，也不會有「欲求」了嗎？
我最近在《模仿慾望》這本書看到的觀點是，我們人滿足安全和生存的條件之後，人生就剩下了慾望的追求。慾望表示我們永遠不滿足，如果我們什麼都滿足那就沒有慾望，沒有慾望之後我們的生剩下了什麼？
所以又回到了該追求什麼樣的慾望的問題。在《模仿慾望》這本書中，提到了深厚慾望和淺薄慾望。
淺薄慾望很容易理解，就是表面的，容易得到的東西。名牌包，iphone手機，雙B名車，這些都是具體有機會達成的目標。這目標是社會上大家認同的，你模仿別人而覺得是你的慾望的目標。
以名牌包為例子，20年前大家的目標是LV，10年前大家的目標是香奈兒，現在大家的目標是愛馬仕。我們看著別人的目標，而模仿他們，把他們的目標當成是自己的目標。這種目標會不斷達成，不斷改變，無法有滿足的一刻。
而深厚慾望是以美好的人生為出發點，抱持著「希望」去追求的那個慾望。每個人對於自己美好人生的定義不同，所以目標都不同。
而我覺得那個「希望」，是很關鍵的要素。希望，代表的是我們人生所追求的那個不容易達到的東西，而我們又不放棄追求的東西。
如果人生沒有「希望」，那們會不知道為了什麼而努力，甚至覺得人生絕望。就像現在社會新鮮人可以用EXCEL表算出他一生的收入，然後扣掉花費，得到自己老年剩下的金錢。他的一生都可以在這個EXCEL表得到體現，沒有任何變化和希望，那他得到的結論就是沒有希望，人生沒有意義。
東西方哲學都有提到「中庸」這個概念。這概念代表的不是非黑即白的二元論，而是有中間的可能。我們追求慾望，不必像佛教徒苦行僧那樣斷絕一切自身的慾望來得到滿足，我們也不必不要追求無止境的慾望，我們應該追求適當的慾望，好的慾望，那些值得我們花一輩子去追求的慾望。
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