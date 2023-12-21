冬至湯圓怎麼吃才能「團圓人不圓」？營養師教你四原則，讓你安心吃、不爆卡

冬至就是吃湯圓的日子！你最愛哪種口味的湯圓？你一次都吃幾顆呢？

吃湯圓不爆卡，四原則要牢記

營養師高敏敏指出，不要看小湯圓好像熱量很可愛，一盒200g大約有50顆，吃完也有600多大卡，但其實吃湯圓有訣竅，只要懂份量就能安心吃不爆卡：

1、包餡甜湯圓

因內餡已含有高糖分，建議直接滾水煮熟吃，不要再額外添加糖或配料；因為4顆就等於一碗白飯的熱量了！

2、包餡鹹湯圓

內餡含絞肉、油脂已經過調味，湯頭的配料就不要再用熱油爆香，改無油蔬菜湯底，如昆布、紅白蘿蔔、番茄、大白菜、香菇等蔬菜熬煮，或搭配茼蒿、小白菜等蔬菜一起食用，當一餐吃，減少油脂攝取也能增加飽足感。

3、無餡紅白小湯圓

不要看一顆只有6大卡，因為吃小湯圓大家都是一碗一碗吃，一盒約200g約有50顆，整盒吃完也有600多大卡；而小湯圓配甜湯、鹹湯都百搭，但建議湯底避開濃糖水，如：紅豆湯（每碗約為158大卡）或花生湯(每碗約211大卡)再加上20粒小湯圓，可以改搭配天然的桂圓、枸杞、薑汁或來提味，保留食物原本風味、減少甜湯熱量；鹹口味的也可加入昆布、豆腐、肉絲和白蘿蔔、青蔥熬煮食用，營養均衡又美味。

4、掌握主食代換原則

建議吃湯圓時，可以把握主食代換原則，也就是說吃了2顆包餡甜湯圓或20顆小湯圓就應該少吃半碗飯，或是直接以湯圓代替當餐主食，才能避免澱粉量、熱量攝取過多。

湯圓 vs 白飯熱量 ， 兩者比一比

如果將湯圓熱量跟白飯做比較，高敏敏指出，大約是：

一碗飯（280大卡） ＝4顆甜湯圓 ＝5顆鹹湯圓 ＝40顆無陷小湯圓 ＝2顆大湯圓＋半碗甜湯

4族群吃湯圓，應慎食防過量

湯圓的Q彈口感，搭配豐富內餡，真的會讓人有一顆接一顆的衝動，但高敏敏提醒，這4種人要小心吃：

1、正在減肥者：易一顆接一顆，導致熱量爆卡、脂肪囤積，建議淺嚐即止

2、控血糖者：湯圓皮及甜內餡易讓血糖飆高，應注意份量

3、腸胃易脹氣者：湯圓是糯米，支鏈澱粉多，易脹氣，應細嚼慢嚥

4、咀嚼及吞嚥困難者：尤其小孩、老人要慎防噎到

水晶湯圓好消化、不易脹氣，這樣吃健康無負擔

也有人會問水晶湯圓 是不是比較健康呢？高敏敏解釋，其實水晶湯圓的外皮原料來自地瓜粉、太白粉（馬鈴薯澱粉、樹薯粉等），屬於低氮澱粉，比傳統糯米相比更好消化、比較不容易脹氣，但畢竟還是澱粉，想吃得健康無負擔，最好還是運用「澱粉互相替換」的原則，才能吃圓圓、人不圓！

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此

原標：冬至爽嗑湯圓爆肥！「終極防胖吃法」曝 營養師激推1款更好消化、不易脹氣

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：丁肇九