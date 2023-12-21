血汗醫護、健保財政怎麼救？2024總統大選「醫療政策」大比拚
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工會認為，修法倘若落實，能讓醫師勞動權益更有保障，基層員工也有權利實質參與醫院的利潤共享，但候選人政見卻沒有任何著墨，呼籲三位總統候選人應正視問題提出適當的政見，不要再因錯誤的處方加劇台灣醫療體系的病情。
2024總統大選即將來臨，總統候選人紛紛端出政策牛肉，其中也包含醫療照護、健保、護理人力等相關醫療政見。但台北市醫師職業工會、台大醫院企業工會及台灣醫療改革基金會看完政見後，批評根本是選前撒幣開支票，讓血汗醫護繼續燒。
台北市醫師職業工會、台大醫院企業工會及台灣醫療改革基金會共同召開記者會，統整本次總統候選人醫療政見，直指對於目前醫療環境的擔憂，並且提出多項建議，呼籲總統候選人在選前及時補救，立委候選人也應將導正惡劣醫療環境視為重要任務。
2024總統大選藍綠白，護理人力相關政見比一比
疫情過後各醫院紛紛出現護理人員離職潮，針對護理人力的部分，本身是醫師的民進黨總統候選人賴清德在其醫療政見中提及，將支持護理師國考方式多元、增加護理科系招收名額，並將三班護病比入法。
對此臺大醫院工會表示，將「增加護理科系招收名額」認為是護理人力缺口的正確解方，工會相當擔憂，源源不絕的補充人力可能會讓醫院更加肆無忌憚壓榨基層員工，對於護理師留任並無助益，而三班護病比入法已具社會共識，但條件和現行評鑑條文差異不大，是執政者的基本功課，但可預期效果有限。
臺大醫院工會理事長楊心慧護理師也提到，有經驗的護理師人才留不住，急性病房難以營運，但對此政府的策略卻是降低護理師國考難度，護理津貼僅給予少數夜班人員，無視人力不足的核心原因。
而民眾黨總統候選人柯文哲則提出要為醫護人員加薪，國民黨總統候選人侯友宜也提出要以公務預算不分白／夜班為護理師提高薪資。但工會指出，其實加薪、降低工作量已是基本要求，除此之外應該端出其他政見，例如：降低退休年齡、保障職場安全等政策，才有可能吸引護理師留任或回流。
2024總統大選藍綠白，健保財政相關政見比一比
台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫表示，COVID-19疫情趨緩，民眾就醫行為回歸常態，健保浮動點值僅剩0.7元，也就是說辛苦醫療工作只能換來打7折的回報，這不僅是因為COVID-19費用回歸健保給付，而是顯示出健保的總額已經不足以承擔民眾需求。
但在健保財務已經捉襟見肘的情況下，所有總統候選人都提出要擴增醫療業務、擴大服務範圍。工會認為，損失可能會轉嫁到醫療人員身上，若不能透過調漲保費平衡健保財務狀況，光鮮的政見只會讓醫療人員感到更加無望，但候選人所提的政見卻對此隻字未提，是非常嚴重的鴕鳥心態。
台北市醫師職業工會代表郭伃婷批評，不管是侯友宜、柯文哲提出的增加醫療投資到GDP 8%，又或者是賴清德承諾的每年200億提升待遇，其實都是將資源發給醫療機構，到頭來能否真正用於改善勞動處境仍要打上問號。
對此，工會提出「勞權雙刀」概念，工會代表郭伃婷說明，過去就有朝野立委提出《醫療法》進行修法，加入「財團法人治理專章」和「受僱醫師權益專章」勞權雙刀，但受到醫院反彈而擱置。
工會認為，修法倘若落實，能讓醫師勞動權益更有保障，基層員工也有權利實質參與醫院的利潤共享，但候選人政見卻沒有任何著墨，呼籲三位總統候選人應正視問題提出適當的政見，不要再因錯誤的處方加劇台灣醫療體系的病情。
本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此
原標：護理人力、健保財政怎麼救？ 2024總統大選政見比一比！工會提出補救建議
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：丁肇九
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